https://sarabic.ae/20241215/المادة-المظلمة-أقدم-دراسة-جديدة-تنقض-أسبقية-الانفجار-العظيم-1095800162.html

"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم

"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم

سبوتنيك عربي

درج المجتمع العلمي، على الاعتقاد، بأن الانفجار العظيم، كان بداية كل شيء، وبالتالي كان بداية خلق المادة، والمادة المظلمة، والفضاء، والطاقة، وكل شيء، بعد الحدث... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T07:57+0000

2024-12-15T07:57+0000

2024-12-15T07:57+0000

مجتمع

علوم

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ولكن بعض النظريات تشير إلى أن فترة التضخم هذه، حدثت بالفعل قبل ما نسميه الانفجار العظيم، حيث اقترح علماء الفيزياء، في جامعة تكساس في أوستن أن المادة المظلمة تشكلت خلال هذه النافذة الزمنية القصيرة.ويطلق الفريق على النموذج الجديد، التضخم الدافئ عبر التجميد، وحسبه، تم إنشاء جزيئات المادة المظلمة، من تفاعلات صغيرة بين الإشعاع والجسيمات في "حمام حراري" دافئ أثناء فترة التضخم.وقالت كاثرين فريز، عالمة الفيزياء الفلكية النظرية في جامعة تكساس في أوستن، لمجلة "ساينس أليرت": "الشيء الفريد في نموذجنا هو أن المادة المظلمة يتم إنتاجها بنجاح أثناء التضخم".ويعتقد العلماء، أنه قبل الانفجار العظيم، كان الكون بأكمله موجودًا في نقطة مفردة، وهي نقطة ذات كثافة لا نهائية، حيث يكون الزمكان منحنيًا بشكل لا نهائي، لكن قوانين الفيزياء المعروفة تنهار تمامًا هناك، لذلك يقترح بعض علماء الفيزياء أن عصرًا مختلفًا سبق الانفجار العظيم، بدلاً من التفرد.واستمرت هذه المرحلة فقط جزءًا من المليون من الثانية، وانتقلت الطاقة إلى المادة والضوء لتصبح ما نشير إليه بالانفجار العظيم.اكتشاف حيوان مفترس غامض في أعماق المحيط الهادئ... فيديوعلماء الفلك يكشفون عن كيفية تشكل المجرات العملاقة

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