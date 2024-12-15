https://sarabic.ae/20241215/المادة-المظلمة-أقدم-دراسة-جديدة-تنقض-أسبقية-الانفجار-العظيم-1095800162.html
"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم
"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم
سبوتنيك عربي
درج المجتمع العلمي، على الاعتقاد، بأن الانفجار العظيم، كان بداية كل شيء، وبالتالي كان بداية خلق المادة، والمادة المظلمة، والفضاء، والطاقة، وكل شيء، بعد الحدث... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T07:57+0000
2024-12-15T07:57+0000
2024-12-15T07:57+0000
مجتمع
علوم
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ولكن بعض النظريات تشير إلى أن فترة التضخم هذه، حدثت بالفعل قبل ما نسميه الانفجار العظيم، حيث اقترح علماء الفيزياء، في جامعة تكساس في أوستن أن المادة المظلمة تشكلت خلال هذه النافذة الزمنية القصيرة.ويطلق الفريق على النموذج الجديد، التضخم الدافئ عبر التجميد، وحسبه، تم إنشاء جزيئات المادة المظلمة، من تفاعلات صغيرة بين الإشعاع والجسيمات في "حمام حراري" دافئ أثناء فترة التضخم.وقالت كاثرين فريز، عالمة الفيزياء الفلكية النظرية في جامعة تكساس في أوستن، لمجلة "ساينس أليرت": "الشيء الفريد في نموذجنا هو أن المادة المظلمة يتم إنتاجها بنجاح أثناء التضخم".ويعتقد العلماء، أنه قبل الانفجار العظيم، كان الكون بأكمله موجودًا في نقطة مفردة، وهي نقطة ذات كثافة لا نهائية، حيث يكون الزمكان منحنيًا بشكل لا نهائي، لكن قوانين الفيزياء المعروفة تنهار تمامًا هناك، لذلك يقترح بعض علماء الفيزياء أن عصرًا مختلفًا سبق الانفجار العظيم، بدلاً من التفرد.واستمرت هذه المرحلة فقط جزءًا من المليون من الثانية، وانتقلت الطاقة إلى المادة والضوء لتصبح ما نشير إليه بالانفجار العظيم.اكتشاف حيوان مفترس غامض في أعماق المحيط الهادئ... فيديوعلماء الفلك يكشفون عن كيفية تشكل المجرات العملاقة
https://sarabic.ae/20241214/باحثون-الشمس-قد-تشهد-انفجارات-هائلة-تؤثر-بشكل-كبير-على-الحياة-على-الأرض-1095779503.html
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علوم
"المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيم
درج المجتمع العلمي، على الاعتقاد، بأن الانفجار العظيم، كان بداية كل شيء، وبالتالي كان بداية خلق المادة، والمادة المظلمة، والفضاء، والطاقة، وكل شيء، بعد الحدث نفسه، مر الكون بفترة من التضخم الكوني.
ولكن بعض النظريات تشير إلى أن فترة التضخم هذه، حدثت بالفعل قبل ما نسميه الانفجار العظيم، حيث اقترح علماء الفيزياء، في جامعة تكساس في أوستن أن المادة المظلمة تشكلت خلال هذه النافذة الزمنية القصيرة.
ويطلق الفريق على النموذج الجديد، التضخم الدافئ عبر التجميد، وحسبه، تم إنشاء جزيئات المادة المظلمة، من تفاعلات صغيرة بين الإشعاع والجسيمات في "حمام حراري" دافئ أثناء فترة التضخم.
وقالت كاثرين فريز، عالمة الفيزياء الفلكية النظرية في جامعة تكساس في أوستن، لمجلة "ساينس أليرت
": "الشيء الفريد في نموذجنا هو أن المادة المظلمة يتم إنتاجها بنجاح أثناء التضخم".
في معظم النماذج، أي شيء يتم إنشاؤه أثناء التضخم يتم "تضخيمه" بعيدًا عن طريق التوسع الأسي للكون، إلى النقطة التي لا يتبقى فيها أي شيء في الأساس.
ويعتقد العلماء، أنه قبل الانفجار العظيم، كان الكون بأكمله موجودًا في نقطة مفردة، وهي نقطة ذات كثافة لا نهائية، حيث يكون الزمكان منحنيًا بشكل لا نهائي، لكن قوانين الفيزياء المعروفة تنهار تمامًا هناك، لذلك يقترح بعض علماء الفيزياء أن عصرًا مختلفًا سبق الانفجار العظيم، بدلاً من التفرد.
وذكر العلماء، أن ذلك العصر المختلف قد يكون انهيار كون سابق، كما هو الحال في نموذج الارتداد الكبير، أو قد يكون التضخم الكوني.
واستمرت هذه المرحلة فقط جزءًا من المليون من الثانية، وانتقلت الطاقة إلى المادة والضوء لتصبح ما نشير إليه بالانفجار العظيم.