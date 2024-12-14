https://sarabic.ae/20241214/اكتشاف-حيوان-مفترس-غامض-في-أعماق-المحيط-الهادئ-فيديو-1095782854.html

اكتشاف حيوان مفترس غامض في أعماق المحيط الهادئ... فيديو

اكتشاف حيوان مفترس غامض في أعماق المحيط الهادئ... فيديو

سبوتنيك عربي

تتميز منطقة المحيط الهادئ بالظلام والضغط الشديد، ويبدو أنها غير صالحة للسكن، ومع ذلك فإن العشرات من الكائنات الحية الفريدة تعتبرها موطنًا لها. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

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ويضيف كل نوع تم اكتشافه هناك قطعة أساسية إلى لغز كيفية تطور الحياة وازدهارها في واحدة من أكثر البيئات تطرفًا على وجه الأرض.تسلط دراسة جديدة الضوء على أحد هذه الأنواع، وهو نوع جديد من القشريات يُدعى " Dulcibella camanchaca" هذا النوع هو أول برمائيات مفترسة كبيرة ونشطة من هذه الأعماق الشديدة.يبلغ طول هذا القشريات حوالي 4 سنتيمترات، ويستخدم زوائد حشرية متخصصة لاصطياد وافتراس أنواع أصغر من البرمائيات في منطقة خندق أتاكاما (بيرو-تشيلي) المحدودة الغذاء. يمتد الخندق على طول شرق المحيط الهادئ الجنوبي، ويغوص إلى أعماق تتجاوز 8000 متر قبالة ساحل شمال تشيلي، ولطالما أذهل العلماء.وأضافت ويستون: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن بيانات الحمض النووي والشكل أشارت إلى أن هذا النوع هو جنس جديد أيضًا، مما يؤكد أن خندق أتاكاما هو نقطة ساخنة مستوطنة".تم جمع أربعة أفراد من "دولسيبيلا كامانشاكا" على عمق 7902 مترًا باستخدام مركبة هبوط، وهي عبارة عن منصة غير مقيدة تستخدم لحمل المعدات العلمية، بما في ذلك الفخاخ المطعَّمة، من وإلى قاع المحيط. بمجرد العودة بأمان إلى سطح السفينة، تم تجميد البرمائيات المستردة ثم خضعت لتحليل مورفولوجي وجيني مفصل في جامعة كونسيبسيون.وقالت الدكتورة كارولينا جونزاليس، المؤلفة الرئيسية المشاركة من المنظمة البحرية الدولية المسؤولة عن جمع العينات وتحليل الحمض النووي: "أكدت الجهود التعاونية والنهج التكاملي لهذه الدراسة أن "دولسيبيلا كامانشاكا" نوع جديد، وتسلط الضوء على الاكتشافات الجارية في مجال التنوع البيولوجي في خندق أتاكاما. ويؤكد هذا الاكتشاف على أهمية مواصلة استكشاف أعماق المحيطات، وخاصة في المناطق الأمامية لتشيلي"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع اكتشاف المزيد من الاكتشافات مع استمرارنا في دراسة خندق أتاكاما".وبحسب مجلة " Systematics and Biodiversit" فإنه مع تقدم تكنولوجيا الاستكشاف، يتوقع العلماء اكتشاف المزيد من الأنواع، كل منها يقدم رؤى حول الضغوط التطورية والتكيفات الفريدة في أعماق المحيطات. وستساهم نتائج هذه الدراسة في الجهود الأوسع نطاقًا لفهم النظم البيئية في أعماق المحيطات وحمايتها من التهديدات الناشئة، مثل التلوث وتغير المناخ.

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منوعات, علوم