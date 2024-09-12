https://sarabic.ae/20240912/فقاعات-أكبر-من-شمسنا-بـ75-مرة-تغلي-على-سطح-نجم-بعيد-صور-وفيديو-1092641661.html

"فقاعات" أكبر من شمسنا بـ75 مرة تغلي على سطح نجم بعيد... صور وفيديو

"فقاعات" أكبر من شمسنا بـ75 مرة تغلي على سطح نجم بعيد... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تمكن علماء الفلك من تصوير التغيرات السطحية التي تحدث بسبب الدورة المستمرة للحرارة، على نجم يبعد عنا 180 سنة ضوئية. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T13:00+0000

2024-09-12T13:00+0000

2024-09-12T13:00+0000

مجتمع

علوم

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تمثل اللقطات الثلاث الناتجة من الأنماط المتغيرة على النجم "دورادوس"، وهو نجم عملاق أحمر أكبر من الشمس بنحو 350 مرة، يغلي ويتحرك بالحمل الحراري أثناء خضوعه للمراحل الأخيرة من عمره.تمثل الدراسة الجديدة المرة الأولى التي تتمكن فيها البشرية من تصوير هذه العملية في نجم غير النجم الموجود في مركز نظامنا الشمسي. تمثل التغييرات التي رسمها علماء الفلك على سطح "دورادوس" فقاعات هائلة من الغاز الساخن، بحجم 75 ضعف حجم شمسنا، ترتفع إلى السطح ثم تهدأ مرة أخرى، في فترات زمنية أقصر بكثير مما توقعه علماء الفلك.يقول عالم الفلك ووتر فليمينغز من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد: "هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها إظهار السطح الفقاعي لنجم حقيقي بهذه الطريقة". "لم نتوقع قط أن تكون البيانات عالية الجودة إلى هذا الحد الذي يجعلنا قادرين على رؤية الكثير من تفاصيل الحمل الحراري على سطح النجم".إن "دورادوس" هو الجسم المثالي للدراسة إذا أردنا فهم التغيرات على مستوى السطح في النجوم الأخرى غير الشمس. إنه كبير جدًا، مما يعني أن مساحة السطح أكبر. كما أن نشاط النجم أكبر أيضًا. لرؤية مستوى كبير من التفاصيل حتى على هذه المسافة النجمية القصيرة نسبيًا، سيكون من الأسهل تصوير حجم أكبر مع حركات أكبر.وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أنه "نحن نعلم أن النجوم لديها عمليات الحمل الحراري حيث تنطلق الحرارة المتولدة في فقاعات القلب إلى الخارج نحو السطح".باستخدام تلسكوب أتاكاما الكبير المليمتر/تحت المليمتر القوي في تشيلي، كان فليمنجز وزملاؤه يأملون في تمييز تفاصيل هذه العملية في نجم آخر بعيدًا عن النظام الشمسي.يقول عالم الفلك ثيو خوري من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا: "إن الحمل الحراري يخلق البنية الحبيبية الجميلة التي نراها على سطح شمسنا، ولكن من الصعب رؤيتها على النجوم الأخرى".لكن النجوم العملاقة الحمراء تختلف كثيرًا عن الشمس، التي هي في منتصف عمرها تقريبًا. النجوم العملاقة الحمراء هي تلك التي نفد الهيدروجين في مركزها وتستمد طاقتها من حرق القشرة، وهو اندماج الهيدروجين في قشرة حول النواة. هذه العملية هي التي تجعل النجم ينتفخ إلى أضعاف حجمه الأصلي. يتوقع علماء الفلك أن مرحلة العملاق الأحمر للشمس ستشهد توسعها إلى مدار المريخ.

https://sarabic.ae/20240912/وجه-غريب-على-المريخ-قد-يخفي-بداخله-أهم-اكتشافات-القرن-صور-وفيديو-1092637032.html

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