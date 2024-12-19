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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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https://sarabic.ae/20241219/علماء-يكتشفون-ثقبا-أسود-خاملا-تبلغ-كتلته-نحو-نصف-مجرته-1095948443.html
علماء يكتشفون ثقبا أسود خاملا تبلغ كتلته نحو نصف مجرته
علماء يكتشفون ثقبا أسود خاملا تبلغ كتلته نحو نصف مجرته
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أحد أقدم الثقوب السوداء الخاملة فائقة الكتلة، والتي تبلغ كتلته نحو نصف كتلة مجرته. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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علماء الفلك
رصد الفلك
ثقب أسود
الثقب الأسود
الفضاء
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قام العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الأميركي، باكتشاف ثقب أسود خامل فائق الكتلة، والتي تبلغ كتلته 40% من كتلة مجرته.وتقول الدراسة: "إن نسبة كتلة الثقب الأسود إلى الكتلة الإجمالية للمجرة تبلغ نحو 40%، أو نحو 1000 ضعف النسبة النموذجية".ووفقا للدراسة، فإن الثقب الأسود تشكل بعد 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، بينما يبلغ عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، مما يجعل الجسم أحد أقدم الثقوب السوداء المعروفة. ومع ذلك، فإن الثقب الأسود يلتهم المادة المحيطة به بمعدل أقل بنحو 100 مرة من الحد الأقصى النظري، مما يضعه في فئة "خاملة"، وهو ما يجعل الجسم أيضًا أقل وضوحًا بسبب ضعف التوهج حوله. وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، فإن العلماء يفترضون أن مرحلة "النوم" في الثقوب السوداء تتبع فترة من النمو فائقة السرعة.علماء الفلك يكشفون عن كيفية تشكل المجرات العملاقةالعلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديو
https://sarabic.ae/20241218/اكتشاف-نجمين-توأم-يدوران-حول-ثقب-أسود-في-مجرة-درب-التبانة-1095913393.html
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علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, ثقب أسود, الثقب الأسود, الفضاء
علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, ثقب أسود, الثقب الأسود, الفضاء

علماء يكتشفون ثقبا أسود خاملا تبلغ كتلته نحو نصف مجرته

08:26 GMT 19.12.2024
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARYصورة لثقب أسود ضخم
صورة لثقب أسود ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
اكتشف علماء من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أحد أقدم الثقوب السوداء الخاملة فائقة الكتلة، والتي تبلغ كتلته نحو نصف كتلة مجرته.
قام العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الأميركي، باكتشاف ثقب أسود خامل فائق الكتلة، والتي تبلغ كتلته 40% من كتلة مجرته.
وتقول الدراسة: "إن نسبة كتلة الثقب الأسود إلى الكتلة الإجمالية للمجرة تبلغ نحو 40%، أو نحو 1000 ضعف النسبة النموذجية".
وتشير جامعة كامبريدج في مقالها إلى أن الجسم المكتشف في المجرة (GN-1001830) هو أيضًا أحد أضخم الأجسام بين الثقوب السوداء، حيث تبلغ كتلته 400 مليون كتلة شمسية.
أضخم نجم في درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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اكتشاف نجمين توأم يدوران حول ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة
أمس, 10:09 GMT
ووفقا للدراسة، فإن الثقب الأسود تشكل بعد 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، بينما يبلغ عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، مما يجعل الجسم أحد أقدم الثقوب السوداء المعروفة.
ومع ذلك، فإن الثقب الأسود يلتهم المادة المحيطة به بمعدل أقل بنحو 100 مرة من الحد الأقصى النظري، مما يضعه في فئة "خاملة"، وهو ما يجعل الجسم أيضًا أقل وضوحًا بسبب ضعف التوهج حوله.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، فإن العلماء يفترضون أن مرحلة "النوم" في الثقوب السوداء تتبع فترة من النمو فائقة السرعة.
علماء الفلك يكشفون عن كيفية تشكل المجرات العملاقة
العلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديو
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