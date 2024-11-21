انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
13:22 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos/
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".
وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".
🚀 روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1a" من قاعدة بايكونور الفضائية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 21, 2024
أعلنت روسيا عن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1a" بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث حمل الصاروخ مركبة الشحن "بروغريس إم إس-29" وتم وضعها في مدار منخفض حول الأرض.
من المقرر أن تستغرق رحلة المركبة إلى محطة… pic.twitter.com/EGilrENXuA
وستستغرق رحلة المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية يومين، ومن المقرر أن يتم الالتحام بوحدة "بويسك" الخاصة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعة 17.36 بتوقيت موسكو في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتحمل المركبة 869 كلغ من الوقود لتزويد محطة الفضاء الدولية بالوقود و420 كلغ من مياه الشرب، و43 كلغ نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.
كما تحمل أيضًا معدات ومواد لإجراء تجارب على دراسة الجهاز الهضمي، ودراسة تفاعل الأوعية الدقيقة وأنسجة الجسم، وجمع البيانات عن ديناميكيات التفاعل بين أفراد الطاقم، واختبار نظام تجديد الماء من البول، ونمو البلورات، ودراسة النيوترونات من الطباعة الثلاثية الأبعاد.