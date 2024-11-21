انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"

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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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150 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241121/انطلاق-صاروخ-سويوز-21-أ-إلى-الفضاء-حاملا-مركبة-الشحن-بروغرس-إم-إس--29-1095051728.html
انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T13:22+0000
2024-11-21T13:35+0000
الفضاء
روسيا
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وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".وستستغرق رحلة المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية يومين، ومن المقرر أن يتم الالتحام بوحدة "بويسك" الخاصة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعة 17.36 بتوقيت موسكو في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.وتحمل المركبة 869 كلغ من الوقود لتزويد محطة الفضاء الدولية بالوقود و420 كلغ من مياه الشرب، و43 كلغ نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.كما تحمل أيضًا معدات ومواد لإجراء تجارب على دراسة الجهاز الهضمي، ودراسة تفاعل الأوعية الدقيقة وأنسجة الجسم، وجمع البيانات عن ديناميكيات التفاعل بين أفراد الطاقم، واختبار نظام تجديد الماء من البول، ونمو البلورات، ودراسة النيوترونات من الطباعة الثلاثية الأبعاد.
https://sarabic.ae/20241105/روسكوسموس-تعلن-إطلاق-الصاروخ-سويوز-21-بي-حاملا-قمرين-صناعيين-إلى-الفضاء-1094488588.html
الفضاء
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الفضاء, روسيا
الفضاء, روسيا

انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"

13:22 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".
وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".
وستستغرق رحلة المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية يومين، ومن المقرر أن يتم الالتحام بوحدة "بويسك" الخاصة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعة 17.36 بتوقيت موسكو في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.
إطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
"روسكوسموس" تعلن إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرين صناعيين إلى الفضاء
5 نوفمبر, 02:00 GMT
وتحمل المركبة 869 كلغ من الوقود لتزويد محطة الفضاء الدولية بالوقود و420 كلغ من مياه الشرب، و43 كلغ نتروجين، لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.
كما تحمل أيضًا معدات ومواد لإجراء تجارب على دراسة الجهاز الهضمي، ودراسة تفاعل الأوعية الدقيقة وأنسجة الجسم، وجمع البيانات عن ديناميكيات التفاعل بين أفراد الطاقم، واختبار نظام تجديد الماء من البول، ونمو البلورات، ودراسة النيوترونات من الطباعة الثلاثية الأبعاد.
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