https://sarabic.ae/20241122/روسكوسموس-رحلات-الفضاء-المأهولة-إلى-المريخ-قد-تبدأ-خلال-الـ50-عاما-المقبلة-1095087851.html

"روسكوسموس": رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عاما المقبلة

"روسكوسموس": رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عاما المقبلة

سبوتنيك عربي

صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، بأن رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عامًا المقبلة. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T11:25+0000

2024-11-22T11:25+0000

2024-11-22T11:25+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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وقال بوريسوف في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف" حول ما إذا كان حلم البشرية حول رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ سيتحقق خلال المئة عام المقبلة: "أعتقد أنه ربما يكون ذلك خلال الـ 50 عامًا المقبلة".وأشار إلى أنه سيتم تجميع التقنيات المناسبة وسيتم إنشاء واختبار صواريخ جديدة، مما سيجعل من الممكن الوصول إلى الكوكب الأحمر بشكل أسرع بكثير.وقال بوريسوف: "نحن الآن نناقش قضايا إخراجها (المحطة) من المدار، لأن المشروع بدأ كمشروع مشترك، وفي رأينا، يجب أن ينتهي كمشروع مشترك، هذه هي مسؤولية تقع علينا كدولة".ووفقا للمدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رحلة محطة "لونا-26" إلى القمر ستستغرق 22 يوما باستخدام مدارات قريبة من الأرض وأخرى قريبة من القمر.وأعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، يوم أمس الخميس، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".

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