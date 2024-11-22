https://sarabic.ae/20241122/روسكوسموس-رحلات-الفضاء-المأهولة-إلى-المريخ-قد-تبدأ-خلال-الـ50-عاما-المقبلة-1095087851.html
"روسكوسموس": رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عاما المقبلة
"روسكوسموس": رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عاما المقبلة
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، بأن رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عامًا المقبلة. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T11:25+0000
2024-11-22T11:25+0000
2024-11-22T11:25+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وقال بوريسوف في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف" حول ما إذا كان حلم البشرية حول رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ سيتحقق خلال المئة عام المقبلة: "أعتقد أنه ربما يكون ذلك خلال الـ 50 عامًا المقبلة".وأشار إلى أنه سيتم تجميع التقنيات المناسبة وسيتم إنشاء واختبار صواريخ جديدة، مما سيجعل من الممكن الوصول إلى الكوكب الأحمر بشكل أسرع بكثير.وقال بوريسوف: "نحن الآن نناقش قضايا إخراجها (المحطة) من المدار، لأن المشروع بدأ كمشروع مشترك، وفي رأينا، يجب أن ينتهي كمشروع مشترك، هذه هي مسؤولية تقع علينا كدولة".ووفقا للمدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رحلة محطة "لونا-26" إلى القمر ستستغرق 22 يوما باستخدام مدارات قريبة من الأرض وأخرى قريبة من القمر.وأعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، يوم أمس الخميس، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".
https://sarabic.ae/20241105/روسكوسموس-تعلن-إطلاق-الصاروخ-سويوز-21-بي-حاملا-قمرين-صناعيين-إلى-الفضاء-1094488588.html
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روسيا, علوم
"روسكوسموس": رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عاما المقبلة
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، بأن رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ قد تبدأ خلال الـ50 عامًا المقبلة.
وقال بوريسوف في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف" حول ما إذا كان حلم البشرية حول رحلات الفضاء المأهولة إلى المريخ سيتحقق خلال المئة عام المقبلة: "أعتقد أنه ربما يكون ذلك خلال الـ 50 عامًا المقبلة".
وأشار إلى أنه سيتم تجميع التقنيات المناسبة وسيتم إنشاء واختبار صواريخ جديدة، مما سيجعل من الممكن الوصول إلى الكوكب الأحمر بشكل أسرع بكثير.
وأضاف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن محطة الفضاء الدولية هي مشروع مشترك بين روسيا وأمريكا، لذلك يجب أن يبقى وينتهي بالطريقة ذاتها، ولا يمكن لدولة واحدة تحمل مسؤولية إخراج المحطة من مدارها.
وقال بوريسوف: "نحن الآن نناقش قضايا إخراجها (المحطة) من المدار، لأن المشروع بدأ كمشروع مشترك، وفي رأينا، يجب أن ينتهي كمشروع مشترك، هذه هي مسؤولية تقع علينا كدولة".
ووفقا للمدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن رحلة محطة "لونا-26" إلى القمر ستستغرق 22 يوما باستخدام مدارات قريبة من الأرض وأخرى قريبة من القمر.
وقال بوريسوف في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف": من المتوقع إطلاق رحلة محطة "لونا-26" إلى القمر باستخدام مدارات قريبة من الأرض وأخرى قريبة من القمر، وستستغرق الرحلة 22 يوما".
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، يوم أمس الخميس، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".
وجاء في بيان "روسكوسموس" أنه "بعد وقت قصير من عملية إطلاق الصاروخ، وضعت مركبة "بروغرس" في مدار أرضي منخفض".