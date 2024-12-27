علماء روس ينجحون في مضاعفة كفاءة الضوء من خلال بنية نانوية متعددة المكونات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241227/علماء-روس-ينجحون-في-مضاعفة-كفاءة-الضوء-من-خلال-بنية-نانوية-متعددة-المكونات-1096246967.html
علماء روس ينجحون في مضاعفة كفاءة الضوء من خلال بنية نانوية متعددة المكونات
علماء روس ينجحون في مضاعفة كفاءة الضوء من خلال بنية نانوية متعددة المكونات
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس تقنية لزيادة اللمعان الضوئي (انبعاث الضوء) للحصول على الهيكل، وهي عبارة عن بلورة نانوية تشبه الشعيرات مع نقطة كمومية وبئر كمي بداخلها. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T13:14+0000
2024-12-27T13:14+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096247141_0:276:2662:1773_1920x0_80_0_0_fc9f62ac6d3d25725355d27a0e2ddca1.jpg
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية، فإن هياكل أشباه الموصلات تُستخدم في مجموعة واسعة من مجالات العلوم والتكنولوجيا نظرًا لخصائصها الفريدة المرتبطة بالأحجام الصغيرة والتأثيرات الكمية، كما يمكن استخدامها لإنشاء أجهزة للإلكترونيات الضوئية والضوئيات والطب ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات.وأظهر علماء من جامعة سانت بطرسبورغ الروسية، أن مثل هذه الهياكل يمكن أن تكون مصادر فعالة للفوتونات الفردية في نطاق واسع من الطاقة، وبالتالي فهي مادة واعدة لإنشاء تطبيقات في مجال تقنيات الكم.وأضاف العلماء أن هذه العناصر تتمتع بوظائف واسعة، حيث يمكن تصنيعها على ركائز السيليكون الرخيصة، ثم تمزيقها من سطح السيليكون ونقلها إلى أي شيء آخر.وقال روديون ريزنيك، رئيس مختبر مواد أشباه الموصلات الجديدة لعلوم المعلومات الكم والاتصالات السلكية واللاسلكية في جامعة سانت بطرسبورغ: "لقد تمكنا من تحقيق زيادة بمقدار 3 أضعاف في الكثافة المتكاملة للتألق الضوئي (انبعاث الضوء) من الهياكل النانوية ذات الأبعاد المجمعة بناءً على نظام المواد "InAsP/InP" (الإنديوم - الزرنيخ - الفوسفور/الإنديوم- الفوسفور)، والتي تنبعث في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريب".وتمكّن العلماء من تحقيق هذه النتيجة بسبب تفاعل العنصر الهجين مع ركيزة خاصة من "SiOx/Ag/Si" (أكسيد السيليكون والفضة والسيليكون)، والتي تم نقلهم إليها بعد التخليق.وأجرى العلماء نمذجة عددية، أظهرت أن تعزيز الإشعاع يرتبط بتفاعل أزواج ثقب الإلكترون في الشعيرات النانوية مع بولاريتونات البلازمون في الركيزة، هوذه النتيجة مهمة لتطوير الأجهزة البصرية مجهرية التي تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة.علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغازإنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
https://sarabic.ae/20241227/يرى-ما-لا-يراه-البشر-حاسوب-فائق-يرصد-كنوز-الأرض----1096238067.html
https://sarabic.ae/20240904/علماء-روس-يحققون-خطوة-مهمة-لتسريع-برامج-المعالجات-الجديدة-الحاسوبية--1092376560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096247141_0:26:2662:2023_1920x0_80_0_0_6870b00ed5e48e94d77b30273778f751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس ينجحون في مضاعفة كفاءة الضوء من خلال بنية نانوية متعددة المكونات

13:14 GMT 27.12.2024
© Getty Images / Jorg Greuelبلورة نانوية تشبه الشعيرات
بلورة نانوية تشبه الشعيرات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / Jorg Greuel
تابعنا عبر
طوّر علماء روس تقنية لزيادة اللمعان الضوئي (انبعاث الضوء) للحصول على الهيكل، وهي عبارة عن بلورة نانوية تشبه الشعيرات مع نقطة كمومية وبئر كمي بداخلها.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية، فإن هياكل أشباه الموصلات تُستخدم في مجموعة واسعة من مجالات العلوم والتكنولوجيا نظرًا لخصائصها الفريدة المرتبطة بالأحجام الصغيرة والتأثيرات الكمية، كما يمكن استخدامها لإنشاء أجهزة للإلكترونيات الضوئية والضوئيات والطب ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات.

ولاحظ العلماء أن مجموعات العناصر المتشابهة ذات الأبعاد المختلفة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، على سبيل المثال، نقطة كمومية وبئر كمومي في جسم شعيرات نانوية خيطية.

وأظهر علماء من جامعة سانت بطرسبورغ الروسية، أن مثل هذه الهياكل يمكن أن تكون مصادر فعالة للفوتونات الفردية في نطاق واسع من الطاقة، وبالتالي فهي مادة واعدة لإنشاء تطبيقات في مجال تقنيات الكم.
صورة لحاسوب عملاق فائق الأداء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض"
09:54 GMT
وأضاف العلماء أن هذه العناصر تتمتع بوظائف واسعة، حيث يمكن تصنيعها على ركائز السيليكون الرخيصة، ثم تمزيقها من سطح السيليكون ونقلها إلى أي شيء آخر.

وأشار العلماء إلى أنه ولزيادة كفاءة التطبيقات المعتمدة على مثل هذه التركيبات، وجد الفيزيائيون في جامعة سانت بطرسبورغ طريقة لزيادة شدة الإشعاع الصادر عن مثل هذه الأجسام.

وقال روديون ريزنيك، رئيس مختبر مواد أشباه الموصلات الجديدة لعلوم المعلومات الكم والاتصالات السلكية واللاسلكية في جامعة سانت بطرسبورغ: "لقد تمكنا من تحقيق زيادة بمقدار 3 أضعاف في الكثافة المتكاملة للتألق الضوئي (انبعاث الضوء) من الهياكل النانوية ذات الأبعاد المجمعة بناءً على نظام المواد "InAsP/InP" (الإنديوم - الزرنيخ - الفوسفور/الإنديوم- الفوسفور)، والتي تنبعث في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريب".
برمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
مجتمع
علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية
4 سبتمبر, 08:16 GMT
وتمكّن العلماء من تحقيق هذه النتيجة بسبب تفاعل العنصر الهجين مع ركيزة خاصة من "SiOx/Ag/Si" (أكسيد السيليكون والفضة والسيليكون)، والتي تم نقلهم إليها بعد التخليق.
وأجرى العلماء نمذجة عددية، أظهرت أن تعزيز الإشعاع يرتبط بتفاعل أزواج ثقب الإلكترون في الشعيرات النانوية مع بولاريتونات البلازمون في الركيزة، هوذه النتيجة مهمة لتطوير الأجهزة البصرية مجهرية التي تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة.
علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала