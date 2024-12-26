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القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241226/مصباح-كهربائي-عاش-أكثر-من-أي-إنسان-ويسجل-رقما-قياسيا-عالميا----1096204780.html
مصباح كهربائي عاش أكثر من أي إنسان ويسجل رقما قياسيا عالميا
مصباح كهربائي عاش أكثر من أي إنسان ويسجل رقما قياسيا عالميا
سبوتنيك عربي
منذ اختراع المصابيح الكهربائية التجارية في أواخر القرن التاسع عشر، تفوق أحد المصابيح على جميع المصابيح الأخرى، ففي العام المقبل 2025، قد يدخل عامه الـ24 بعد... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T10:16+0000
2024-12-26T10:16+0000
مجتمع
منوعات
مصباح
علوم
أشعة
الأشعة السينية
مصابيح
مصابيح led
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ومن غير الواضح تمامًا متى تم تصنيع المصباح بقوة 60 واط والسنة التي تم تشغيله فيها لأول مرة، ولكن وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإن ما يسمى بـ"مصباح المئوية" هو أطول مصباح كهربائي مشتعل في العالم.ويلقي المصباح حاليًا ضوءًا برتقاليًا خافتًا في محطة إطفاء في كاليفورنيا، مثل "ضوء الليل"، الذي نادرًا ما يتم إطفاؤه في كل سنوات عمره.وتعد الإضاءة المستمرة شهادة على قوة وطول عمر المصابيح الكهربائية التجارية في العالم، ولسنوات عديدة، كان هذا المصباح يشع على كاميرا حية عبر الإنترنت ليراه الجميع. ووفقًا لمقال في مجلة "نيويوركر" عام 2016، فإن المصباح عاش أطول من 3 كاميرات ويب حديثة.وفي عام 2015، احتفلت مؤسسة رجال الإطفاء في ليفرمور بمرور أكثر من مليون ساعة على خدمة المصباح. وفي عام 2021، درس مهندس يُدعى مارتن كيكتا، رئيس شركة "MAK Electro-Optics"، بنية المصباح، وتوقع أنه إذا استمر في إصدار 4 واط أو أقل، فقد يستمر بالعمل لمدة قرن آخر.ووفقًا للروايات المحلية، تم التبرع بالمصباح لأول مرة لمحطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا في عام 1901، وبينما تغير موقعه مرات عدة على مدار العقود، لا يزال المصباح مع إدارة الإطفاء المحلية.ويزعم تقرير إخباري صدر عام 1972، أن المصباح أضيئ في عام 1902، لكن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية الرسمية تنص على أنه كان يعمل منذ عام 1901.اليوم، تشتهر المصابيح المتوهجة بقصر عمرها، ولكن جزئيًا، إذ يرجع ذلك إلى تشغيلها وإطفائها بانتظام، ما يعرض سلك "التنغستن" بداخلها للتمدد والانكماش السريع.ويتم نفخ مصباح "شيلبي" يدويًا، ويتم الاحتفاظ بسلك الكربون السميك بداخلة بأمان، حيث يحافظ على وميض ثابت منخفض الطاقة.وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت مصابيح "LED" يمكنها التفوق على مصباح "شيلبي"، ولكن اليوم، يقال إن متوسط ​​ضوء "LED" يدوم حتى 50000 ساعة، أي ما يقرب من 6 سنوات، حتى لو دامت حتى 100000 ساعة (وهو ما يشتبه البعض في أنه قد يكون كذلك)، فهذا يزيد قليلاً عن عقد من الضوء، وسيستغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير للتنافس مع هذا المصباح (مصباح المئوية)."الأشعة فوق البنفسجية المرنة"... ابتكار روسي يقلب موازين صناعة الأجهزة الطبية علماء روس يطورون العنصر الأهم في أجهزة الأشعة السينية
https://sarabic.ae/20241129/روسيا-تطور-أرصفة-مقاومة-للصقيع-وتتوهج-في-الظلام-1095332211.html
https://sarabic.ae/20240920/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتحليل-النفايات-السامة-باستخدام-مصباح-كهربائي--1092935845.html
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منوعات, مصباح, علوم, أشعة, الأشعة السينية, مصابيح, مصابيح led
منوعات, مصباح, علوم, أشعة, الأشعة السينية, مصابيح, مصابيح led

مصباح كهربائي عاش أكثر من أي إنسان ويسجل رقما قياسيا عالميا

10:16 GMT 26.12.2024
© Sputnik . Sergei Averinمصباح كهربائي
مصباح كهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik . Sergei Averin
تابعنا عبر
منذ اختراع المصابيح الكهربائية التجارية في أواخر القرن التاسع عشر، تفوق أحد المصابيح على جميع المصابيح الأخرى، ففي العام المقبل 2025، قد يدخل عامه الـ24 بعد المئة من العمر الافتراضي له.
ومن غير الواضح تمامًا متى تم تصنيع المصباح بقوة 60 واط والسنة التي تم تشغيله فيها لأول مرة، ولكن وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإن ما يسمى بـ"مصباح المئوية" هو أطول مصباح كهربائي مشتعل في العالم.
ويلقي المصباح حاليًا ضوءًا برتقاليًا خافتًا في محطة إطفاء في كاليفورنيا، مثل "ضوء الليل"، الذي نادرًا ما يتم إطفاؤه في كل سنوات عمره.
© Photo / Rj aerial/Wikimedia Commonsصورة لما يعرف بـ "مصباح المئوية" في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
صورة لما يعرف بـ مصباح المئوية في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
صورة لما يعرف بـ "مصباح المئوية" في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
© Photo / Rj aerial/Wikimedia Commons
وتعد الإضاءة المستمرة شهادة على قوة وطول عمر المصابيح الكهربائية التجارية في العالم، ولسنوات عديدة، كان هذا المصباح يشع على كاميرا حية عبر الإنترنت ليراه الجميع. ووفقًا لمقال في مجلة "نيويوركر" عام 2016، فإن المصباح عاش أطول من 3 كاميرات ويب حديثة.
وفي عام 2015، احتفلت مؤسسة رجال الإطفاء في ليفرمور بمرور أكثر من مليون ساعة على خدمة المصباح. وفي عام 2021، درس مهندس يُدعى مارتن كيكتا، رئيس شركة "MAK Electro-Optics"، بنية المصباح، وتوقع أنه إذا استمر في إصدار 4 واط أو أقل، فقد يستمر بالعمل لمدة قرن آخر.
© Photo / Xصورة لما يعرف بـ"مصباح المئوية" في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
صورة لما يعرف بـمصباح المئوية في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
صورة لما يعرف بـ"مصباح المئوية" في محطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
© Photo / X
ووفقًا للروايات المحلية، تم التبرع بالمصباح لأول مرة لمحطة إطفاء في ليفرمور، كاليفورنيا في عام 1901، وبينما تغير موقعه مرات عدة على مدار العقود، لا يزال المصباح مع إدارة الإطفاء المحلية.
ويزعم تقرير إخباري صدر عام 1972، أن المصباح أضيئ في عام 1902، لكن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية الرسمية تنص على أنه كان يعمل منذ عام 1901.
مسار الضوء الأصفر المتدفق تحت الطريق الحضري المستقيم في الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
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وقال رئيس إطفاء ليفرمور، لـ"هيرالد نيوز"، عام 1972: "كان المصباح يُترك مضاءً 24 ساعة في اليوم لكسر الظلام حتى يتمكن المتطوعون من إيجاد طريقهم".

اليوم، تشتهر المصابيح المتوهجة بقصر عمرها، ولكن جزئيًا، إذ يرجع ذلك إلى تشغيلها وإطفائها بانتظام، ما يعرض سلك "التنغستن" بداخلها للتمدد والانكماش السريع.
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وتم تصنيع المصباح بواسطة شركة تسمى "شيلبي"، ويحتوي على خيوط كربونية لا تتآكل بسهولة مثل "التنغستن". ومع ذلك، أصبح "التنغستن" هو المفضل لمصابيح الإضاءة في القرن العشرين، حيث يمكنه تحمل التعرض للأوكسجين بشكل أفضل من الكربون.

ويتم نفخ مصباح "شيلبي" يدويًا، ويتم الاحتفاظ بسلك الكربون السميك بداخلة بأمان، حيث يحافظ على وميض ثابت منخفض الطاقة.
وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كانت مصابيح "LED" يمكنها التفوق على مصباح "شيلبي"، ولكن اليوم، يقال إن متوسط ​​ضوء "LED" يدوم حتى 50000 ساعة، أي ما يقرب من 6 سنوات، حتى لو دامت حتى 100000 ساعة (وهو ما يشتبه البعض في أنه قد يكون كذلك)، فهذا يزيد قليلاً عن عقد من الضوء، وسيستغرق الأمر أكثر من ذلك بكثير للتنافس مع هذا المصباح (مصباح المئوية).
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