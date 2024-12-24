https://sarabic.ae/20241224/ابتكار-روسي-يغير-قواعد-العلاج-الإشعاعي-ويوفر-أملا-جديدا-لمرضى-السرطان-1096135541.html
ابتكار روسي يغير قواعد العلاج الإشعاعي ويوفر أملا جديدا لمرضى السرطان
ابتكار روسي يغير قواعد العلاج الإشعاعي ويوفر أملا جديدا لمرضى السرطان
سبوتنيك عربي
في خطوة قد تغير قواعد العلاج السرطاني، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T15:48+0000
2024-12-24T15:48+0000
2024-12-24T15:48+0000
مجتمع
علوم
الصحة
روسيا
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تمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام.وتدل النتيجة على القدرة في تقليل الكميات المستخدمة من الأدوية الإشعاعية، ما يؤدي إلى تقليل الأضرار الجانبية التي قد تصيب الأنسجة السليمة وتقليل الإشعاع الذي يتعرض له المريض.مع هذا الابتكار الروسي، قد يقترب العالم خطوة أخرى نحو علاج السرطان بطريقة أكثر دقة وأقل ضررًا على صحة المرضى، مما يبشر بمستقبل مشرق في مجال العلاج الإشعاعي.علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
https://sarabic.ae/20241219/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-تساعد-في-منع-تجلط-الدم----1095946698.html
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علوم, الصحة, روسيا
ابتكار روسي يغير قواعد العلاج الإشعاعي ويوفر أملا جديدا لمرضى السرطان
في خطوة قد تغير قواعد العلاج السرطاني، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.
تمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام
.
تم إرسال أول دفعة من هذا النظير المشع إلى مركز الأبحاث الروسي للراديولوجيا والتقنيات الجراحية، حيث أظهرت الدراسات الأولية أن الجرعة العلاجية للنظير "تربيوم-161" تفوق بفعالية الجرعات المشابهة بنسبة 1.5 مرة.
وتدل النتيجة على القدرة في تقليل الكميات المستخدمة من الأدوية الإشعاعية
، ما يؤدي إلى تقليل الأضرار الجانبية التي قد تصيب الأنسجة السليمة وتقليل الإشعاع الذي يتعرض له المريض.
وقال نائب مدير الأبحاث في مركز غرانوفا، أندريه ستانجيفسكي، إن "هذا يجعل من الممكن تقليل كمية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المُدارة مقارنةً بالأدوية التي تحتوي على اللوتيتيوم، مما سيقلل من جرعة الإشعاع للمريض ويقلل من الضرر على الأعضاء والأنسجة السليمة".
مع هذا الابتكار الروسي، قد يقترب العالم خطوة أخرى نحو علاج السرطان بطريقة أكثر دقة وأقل ضررًا على صحة المرضى، مما يبشر بمستقبل مشرق في مجال العلاج الإشعاعي.