https://sarabic.ae/20241209/ما-السرطان-الأكثر-انتشارا-بين-الشباب-وكيف-يمكن-كشفه-1095623154.html

ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه

ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه

سبوتنيك عربي

قالت الجمعية الأمريكية للسرطان إنه يتم في الوقت الحالي، تشخيص الإصابة بسرطان محدد لدى عدد متزايد من الشباب. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T11:14+0000

2024-12-09T11:14+0000

2024-12-09T11:14+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

السرطان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083416541_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_b5bc9d5ba41496ba3804ad391bfd5002.jpg

وذكرت أنه يقدّر أن حوالي 250 رجلا قد يصاب بسرطان الخصية خلال حياته، وهو مرض يصيب غالبا الرجال الشباب ومتوسطي العمر.وفيما أشارت إلى أن متوسط عمر التشخيص الأولي بسرطان الخصية حوالي 33 عاما، ومع ذلك، فإن حوالي 6% من الحالات تحدث بين الأطفال والمراهقين، وفقا لوسائل إعلام غربية.ويؤكد طبيب الأورام في مركز أوهايو الشامل للسرطان، الدكتور بول مونك، أن الكشف المبكر عن الأمراض دائما ما يكون ضروريا.وأوضح أن الأعراض التي يجب الانتباه لها بشأن الإصابة بسرطان الخصية، هي ظهور كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وتغيّر في حجمها أو شكلها، والشعور بالثقل، أو ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ.لكن لفتت الدراسة إلى أن الخبر الجيد هو أن هناك علاجا فعّالا لهذا المرض، والدليل على ذلك، شفاء جرايسون نيمي، طالب السنة الثانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، الذي كان مصابا بسرطان الخصية وهو في عمر 19 عاما.وعن تجربته مع المرض، قال نيمي إن الأمر كان مخيفا بالتأكيد، خاصة مع نوع السرطان الذي أصيب به، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية.

https://sarabic.ae/20241208/اكتشاف-مركب-مضاد-للسرطان-في-براز-الإوز-1095600494.html

https://sarabic.ae/20241205/أطفال-يكشفون-عن-مركب-لمكافحة-السرطان--1095496411.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, منوعات, السرطان