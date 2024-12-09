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https://sarabic.ae/20241209/ما-السرطان-الأكثر-انتشارا-بين-الشباب-وكيف-يمكن-كشفه-1095623154.html
ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه
ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه
سبوتنيك عربي
قالت الجمعية الأمريكية للسرطان إنه يتم في الوقت الحالي، تشخيص الإصابة بسرطان محدد لدى عدد متزايد من الشباب. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T11:14+0000
2024-12-09T11:14+0000
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السرطان
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وذكرت أنه يقدّر أن حوالي 250 رجلا قد يصاب بسرطان الخصية خلال حياته، وهو مرض يصيب غالبا الرجال الشباب ومتوسطي العمر.وفيما أشارت إلى أن متوسط عمر التشخيص الأولي بسرطان الخصية حوالي 33 عاما، ومع ذلك، فإن حوالي 6% من الحالات تحدث بين الأطفال والمراهقين، وفقا لوسائل إعلام غربية.ويؤكد طبيب الأورام في مركز أوهايو الشامل للسرطان، الدكتور بول مونك، أن الكشف المبكر عن الأمراض دائما ما يكون ضروريا.وأوضح أن الأعراض التي يجب الانتباه لها بشأن الإصابة بسرطان الخصية، هي ظهور كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وتغيّر في حجمها أو شكلها، والشعور بالثقل، أو ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ.لكن لفتت الدراسة إلى أن الخبر الجيد هو أن هناك علاجا فعّالا لهذا المرض، والدليل على ذلك، شفاء جرايسون نيمي، طالب السنة الثانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، الذي كان مصابا بسرطان الخصية وهو في عمر 19 عاما.وعن تجربته مع المرض، قال نيمي إن الأمر كان مخيفا بالتأكيد، خاصة مع نوع السرطان الذي أصيب به، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية.
https://sarabic.ae/20241208/اكتشاف-مركب-مضاد-للسرطان-في-براز-الإوز-1095600494.html
https://sarabic.ae/20241205/أطفال-يكشفون-عن-مركب-لمكافحة-السرطان--1095496411.html
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علوم, الصحة, منوعات, السرطان
علوم, الصحة, منوعات, السرطان

ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه

11:14 GMT 09.12.2024
© UNSPLASH/ National Cancer Instituteطريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة
طريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
طريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة
© UNSPLASH/ National Cancer Institute
تابعنا عبر
قالت الجمعية الأمريكية للسرطان إنه يتم في الوقت الحالي، تشخيص الإصابة بسرطان محدد لدى عدد متزايد من الشباب.
وذكرت أنه يقدّر أن حوالي 250 رجلا قد يصاب بسرطان الخصية خلال حياته، وهو مرض يصيب غالبا الرجال الشباب ومتوسطي العمر.
وفيما أشارت إلى أن متوسط عمر التشخيص الأولي بسرطان الخصية حوالي 33 عاما، ومع ذلك، فإن حوالي 6% من الحالات تحدث بين الأطفال والمراهقين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
طيور الأوز تسبح في بحيرة أثناء غروب الشمس الوردي والبرتقالي الجميل. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مجتمع
اكتشاف مركب مضاد للسرطان في براز الإوز
أمس, 13:29 GMT
ويؤكد طبيب الأورام في مركز أوهايو الشامل للسرطان، الدكتور بول مونك، أن الكشف المبكر عن الأمراض دائما ما يكون ضروريا.
وأوضح أن الأعراض التي يجب الانتباه لها بشأن الإصابة بسرطان الخصية، هي ظهور كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وتغيّر في حجمها أو شكلها، والشعور بالثقل، أو ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ.
صورة لمجموعة من التلاميذ في مختبر للعلوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مجتمع
أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان
5 ديسمبر, 08:05 GMT
لكن لفتت الدراسة إلى أن الخبر الجيد هو أن هناك علاجا فعّالا لهذا المرض، والدليل على ذلك، شفاء جرايسون نيمي، طالب السنة الثانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، الذي كان مصابا بسرطان الخصية وهو في عمر 19 عاما.
وعن تجربته مع المرض، قال نيمي إن الأمر كان مخيفا بالتأكيد، خاصة مع نوع السرطان الذي أصيب به، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية.
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