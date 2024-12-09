https://sarabic.ae/20241209/ما-السرطان-الأكثر-انتشارا-بين-الشباب-وكيف-يمكن-كشفه-1095623154.html
ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه
ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه
سبوتنيك عربي
قالت الجمعية الأمريكية للسرطان إنه يتم في الوقت الحالي، تشخيص الإصابة بسرطان محدد لدى عدد متزايد من الشباب. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T11:14+0000
2024-12-09T11:14+0000
2024-12-09T11:14+0000
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وذكرت أنه يقدّر أن حوالي 250 رجلا قد يصاب بسرطان الخصية خلال حياته، وهو مرض يصيب غالبا الرجال الشباب ومتوسطي العمر.وفيما أشارت إلى أن متوسط عمر التشخيص الأولي بسرطان الخصية حوالي 33 عاما، ومع ذلك، فإن حوالي 6% من الحالات تحدث بين الأطفال والمراهقين، وفقا لوسائل إعلام غربية.ويؤكد طبيب الأورام في مركز أوهايو الشامل للسرطان، الدكتور بول مونك، أن الكشف المبكر عن الأمراض دائما ما يكون ضروريا.وأوضح أن الأعراض التي يجب الانتباه لها بشأن الإصابة بسرطان الخصية، هي ظهور كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وتغيّر في حجمها أو شكلها، والشعور بالثقل، أو ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ.لكن لفتت الدراسة إلى أن الخبر الجيد هو أن هناك علاجا فعّالا لهذا المرض، والدليل على ذلك، شفاء جرايسون نيمي، طالب السنة الثانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، الذي كان مصابا بسرطان الخصية وهو في عمر 19 عاما.وعن تجربته مع المرض، قال نيمي إن الأمر كان مخيفا بالتأكيد، خاصة مع نوع السرطان الذي أصيب به، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية.
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علوم, الصحة, منوعات, السرطان
علوم, الصحة, منوعات, السرطان
ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه
قالت الجمعية الأمريكية للسرطان إنه يتم في الوقت الحالي، تشخيص الإصابة بسرطان محدد لدى عدد متزايد من الشباب.
وذكرت أنه يقدّر أن حوالي 250 رجلا قد يصاب بسرطان الخصية خلال حياته، وهو مرض يصيب غالبا الرجال الشباب ومتوسطي العمر.
وفيما أشارت إلى أن متوسط عمر التشخيص الأولي بسرطان الخصية حوالي 33 عاما، ومع ذلك، فإن حوالي 6% من الحالات تحدث بين الأطفال والمراهقين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ويؤكد طبيب الأورام في مركز أوهايو الشامل للسرطان، الدكتور بول مونك، أن الكشف المبكر عن الأمراض دائما ما يكون ضروريا.
وأوضح أن الأعراض التي يجب الانتباه لها بشأن الإصابة بسرطان الخصية، هي ظهور كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وتغيّر في حجمها أو شكلها، والشعور بالثقل، أو ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ.
لكن لفتت الدراسة إلى أن الخبر الجيد هو أن هناك علاجا فعّالا لهذا المرض، والدليل على ذلك، شفاء جرايسون نيمي، طالب السنة الثانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، الذي كان مصابا بسرطان الخصية وهو في عمر 19 عاما.
وعن تجربته مع المرض، قال نيمي إن الأمر كان مخيفا بالتأكيد، خاصة مع نوع السرطان الذي أصيب به، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية.