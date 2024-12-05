https://sarabic.ae/20241205/أطفال-يكشفون-عن-مركب-لمكافحة-السرطان--1095496411.html

أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان

أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان

سبوتنيك عربي

تمكن طلاب المدارس المتوسطة في شيكاغو، بإشراف باحثين من جامعة إلينوي، من اكتشاف مركب من فضلات الأوز، يمكن استخدامه لعلاج السرطان. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T08:05+0000

2024-12-05T08:05+0000

2024-12-05T08:05+0000

مجتمع

علوم

الصحة

السرطان

سرطانات

خلايا سرطانية

جلد

جلد بشري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095496527_0:143:3136:1907_1920x0_80_0_0_310df1126e9ad47d331ee3b79c02caa6.jpg

كان الطلاب جزءًا من برنامج تعليمي توعوي لمدة 14 أسبوعًا، لتعزيز المهن العلمية من خلال الخبرة العملية، من أجل البحث عن مضادات حيوية جديدة. قام أحد طلاب مدارس شيكاغو، في الولايات المتحدة، بتسليم بعض فضلات الأوز الخاصة إلى نادي العلوم الخاص بهم. وقام الطالب بعزل بكتيريا بعناية من فضلات الأوز والتي أظهرت نشاطًا مضادًا حيويًا.تمكن الطالب الذي أحضر براز الإوز من عزل نوع من البكتيريا، تسمى "Pseudomonas idahonensis" في المختبر، ووجد الباحثون أن هذه البكتيريا يمكن أن تمنع أكثر من 90 في المائة من نمو نوع البكتيريا، التي يمكن أن تسبب التهابات الجلد.لم تُظهر بكتيريا "Pseudomonas" خصائص المضادات الحيوية فحسب، بل أنتجت أيضًا منتجًا طبيعيًا جديدًا، يسمى "أورفاميد إن"، ومن المعروف أن مركبات "أورفاميد إن" المكتشفة سابقًا، لها خصائص طبية مفيدة، لذلك قام الفريق بالتحقيق في هذا البحث بشكل أكبر.ووفقا للبحث، وبعد أن تم تجربة العقار في المختبر، أبطأ "أورفاميد إن" نمو خلايا سرطان الجلد والمبيض.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن العثور على مضادات حيوية جديدة يستغرق سنوات من الاختبار ومعدل الفشل مرتفع. ومن بين جميع العينات البيئية الــ14 التي تم جمعها في شيكاغو، أظهرت عينة واحدة فقط دليلاً على نشاط المضادات الحيوية.أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك حالة مرضية غير معروفة تصيب واحدة من كل 5 نساء... تعرفي عليها

https://sarabic.ae/20241107/ممارسة-الرياضة-في-وقت-معين-تقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1094579887.html

https://sarabic.ae/20241003/مشروب-شائع-يتسبب-بـ6-أنواع-من-السرطان-1093395548.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, السرطان, سرطانات, خلايا سرطانية, جلد, جلد بشري