https://sarabic.ae/20241205/أطفال-يكشفون-عن-مركب-لمكافحة-السرطان--1095496411.html
أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان
أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
تمكن طلاب المدارس المتوسطة في شيكاغو، بإشراف باحثين من جامعة إلينوي، من اكتشاف مركب من فضلات الأوز، يمكن استخدامه لعلاج السرطان. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:05+0000
2024-12-05T08:05+0000
2024-12-05T08:05+0000
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كان الطلاب جزءًا من برنامج تعليمي توعوي لمدة 14 أسبوعًا، لتعزيز المهن العلمية من خلال الخبرة العملية، من أجل البحث عن مضادات حيوية جديدة. قام أحد طلاب مدارس شيكاغو، في الولايات المتحدة، بتسليم بعض فضلات الأوز الخاصة إلى نادي العلوم الخاص بهم. وقام الطالب بعزل بكتيريا بعناية من فضلات الأوز والتي أظهرت نشاطًا مضادًا حيويًا.تمكن الطالب الذي أحضر براز الإوز من عزل نوع من البكتيريا، تسمى "Pseudomonas idahonensis" في المختبر، ووجد الباحثون أن هذه البكتيريا يمكن أن تمنع أكثر من 90 في المائة من نمو نوع البكتيريا، التي يمكن أن تسبب التهابات الجلد.لم تُظهر بكتيريا "Pseudomonas" خصائص المضادات الحيوية فحسب، بل أنتجت أيضًا منتجًا طبيعيًا جديدًا، يسمى "أورفاميد إن"، ومن المعروف أن مركبات "أورفاميد إن" المكتشفة سابقًا، لها خصائص طبية مفيدة، لذلك قام الفريق بالتحقيق في هذا البحث بشكل أكبر.ووفقا للبحث، وبعد أن تم تجربة العقار في المختبر، أبطأ "أورفاميد إن" نمو خلايا سرطان الجلد والمبيض.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن العثور على مضادات حيوية جديدة يستغرق سنوات من الاختبار ومعدل الفشل مرتفع. ومن بين جميع العينات البيئية الــ14 التي تم جمعها في شيكاغو، أظهرت عينة واحدة فقط دليلاً على نشاط المضادات الحيوية.أنفك هو دليلك للأمراض المتخفية داخل جسدك حالة مرضية غير معروفة تصيب واحدة من كل 5 نساء... تعرفي عليها
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علوم, الصحة, السرطان, سرطانات, خلايا سرطانية, جلد, جلد بشري
علوم, الصحة, السرطان, سرطانات, خلايا سرطانية, جلد, جلد بشري
أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان
تمكن طلاب المدارس المتوسطة في شيكاغو، بإشراف باحثين من جامعة إلينوي، من اكتشاف مركب من فضلات الأوز، يمكن استخدامه لعلاج السرطان.
كان الطلاب جزءًا من برنامج تعليمي توعوي لمدة 14 أسبوعًا، لتعزيز المهن العلمية من خلال الخبرة العملية، من أجل البحث عن مضادات حيوية جديدة.
قام أحد طلاب مدارس شيكاغو، في الولايات المتحدة، بتسليم بعض فضلات الأوز الخاصة إلى نادي العلوم الخاص بهم. وقام الطالب بعزل بكتيريا بعناية من فضلات الأوز والتي أظهرت نشاطًا مضادًا حيويًا.
وتبين أن المركب الطبيعي الذي تنتجه هذه البكتيريا جديد تمامًا في مجال العلوم، وفي المختبر، يظهر خصائص مقاومة للسرطان.
تمكن الطالب الذي أحضر براز الإوز من عزل نوع من البكتيريا، تسمى "Pseudomonas idahonensis" في المختبر، ووجد الباحثون أن هذه البكتيريا يمكن أن تمنع أكثر من 90 في المائة من نمو نوع البكتيريا، التي يمكن أن تسبب التهابات الجلد.
لم تُظهر بكتيريا "Pseudomonas" خصائص المضادات الحيوية فحسب، بل أنتجت أيضًا منتجًا طبيعيًا جديدًا، يسمى "أورفاميد إن"، ومن المعروف أن مركبات "أورفاميد إن" المكتشفة سابقًا، لها خصائص طبية مفيدة، لذلك قام الفريق بالتحقيق في هذا البحث بشكل أكبر.
ووفقا للبحث، وبعد أن تم تجربة العقار في المختبر، أبطأ "أورفاميد إن" نمو خلايا سرطان الجلد والمبيض.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن العثور على مضادات حيوية جديدة يستغرق سنوات من الاختبار ومعدل الفشل مرتفع. ومن بين جميع العينات البيئية الــ14 التي تم جمعها في شيكاغو، أظهرت عينة واحدة فقط دليلاً على نشاط المضادات الحيوية.