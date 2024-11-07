https://sarabic.ae/20241107/ممارسة-الرياضة-في-وقت-معين-تقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1094579887.html

ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان

ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن الوقت الذي يتم فيه القيام بالنشاط البدني أمر بالغ الأهمية، مما يفتح الطريق لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة. 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T12:55+0000

2024-11-07T12:55+0000

2024-11-07T12:55+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ولفتت الدراسة إلى أن ممارسة المزيد من النشاط في الصباح والمساء قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 11%، مشيرة إلى أن توقيت النشاط قد يلعب "دورًا حاسمًا" في درء المرض.وأوضح الباحثون أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة" قد يمهد الطريق لاستراتيجيات محددة للوقاية من السرطان.وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 5 سنوات، أُصيب 529 مشاركاً بسرطان الأمعاء. وسلَّط الباحثون الضوء على أربعة أنماط للنشاط: النشاط المستمر طوال اليوم، والنشاط في وقت متأخر من اليوم، والنشاط في الصباح الباكر والمساء، والنشاط في منتصف النهار وفي الليل.كان الأشخاص النشطون في كل من الأجزاء المبكرة والمتأخرة من اليوم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 11%، مقارنة بنسبة 6% للنشاط طوال اليوم وعدم حدوث أي تغيير في منتصف النهار والليل. وكانت البيانات من أولئك الذين كانوا نشطين في وقت متأخر من اليوم فقط غير قاطعة.ووجدت الدراسة أن النتائج ظلت صحيحة حتى عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين، والعمل بنظام الورديات، ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الشخص بالسرطان.ولفت الباحثون إلى أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة"، قد يمهد الطريق لوضع استراتيجيات أفضل للوقاية من السرطان.وكان البروفيسور الدكتور مايكل ليتزمان، رئيس قسم علم الأوبئة والطب الوقائي في "ريغنسبورغ"، المنفذ الرئيسي للدراسة قال: "تسلط دراستنا الضوء على أن النشاط البدني ليس مهمًا فقط للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن توقيت ذروة النشاط طوال اليوم قد يلعب دورًا حاسمًا. من خلال تحديد أوقات محددة - الصباح الباكر وأواخر النهار - عندما يكون النشاط البدني أكثر فائدة، فإن نتائجنا تفتح آفاقًا جديدة لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة".قالت الدكتورة هيلين كروكر، المديرة المساعدة للأبحاث والسياسات في صندوق أبحاث السرطان العالمي، الذي مول الدراسة: "النشاط البدني هو أحد توصياتنا للوقاية من السرطان، ونحن نعلم أن هذا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. توفر هذه النتائج الجديدة المثيرة للاهتمام إمكانية تطوير توصيات أكثر تحديدًا، بما في ذلك أنماط وتوقيت النشاط البدني، للحد من خطر الإصابة بالسرطان".لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعيأطباء أمريكيون يقدمون نصائح للتخلص من "أرق الانتخابات"دراسة تكشف السبب الرئيسي لـ"داء الملوك"

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علوم, الصحة