ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب لن ينهي الأزمة الأوكرانية وسيعمل على تجميد الصراع لنقل الدعم الأمريكي إلى دول الاتحاد الأوروبي
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241107/ممارسة-الرياضة-في-وقت-معين-تقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1094579887.html
ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان
ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الوقت الذي يتم فيه القيام بالنشاط البدني أمر بالغ الأهمية، مما يفتح الطريق لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T12:55+0000
2024-11-07T12:55+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/31/1045533190_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_3833a6477d5defc7f2fe8dc06ca3b8c9.jpg
ولفتت الدراسة إلى أن ممارسة المزيد من النشاط في الصباح والمساء قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 11%، مشيرة إلى أن توقيت النشاط قد يلعب "دورًا حاسمًا" في درء المرض.وأوضح الباحثون أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة" قد يمهد الطريق لاستراتيجيات محددة للوقاية من السرطان.وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 5 سنوات، أُصيب 529 مشاركاً بسرطان الأمعاء. وسلَّط الباحثون الضوء على أربعة أنماط للنشاط: النشاط المستمر طوال اليوم، والنشاط في وقت متأخر من اليوم، والنشاط في الصباح الباكر والمساء، والنشاط في منتصف النهار وفي الليل.كان الأشخاص النشطون في كل من الأجزاء المبكرة والمتأخرة من اليوم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 11%، مقارنة بنسبة 6% للنشاط طوال اليوم وعدم حدوث أي تغيير في منتصف النهار والليل. وكانت البيانات من أولئك الذين كانوا نشطين في وقت متأخر من اليوم فقط غير قاطعة.ووجدت الدراسة أن النتائج ظلت صحيحة حتى عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين، والعمل بنظام الورديات، ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الشخص بالسرطان.ولفت الباحثون إلى أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة"، قد يمهد الطريق لوضع استراتيجيات أفضل للوقاية من السرطان.وكان البروفيسور الدكتور مايكل ليتزمان، رئيس قسم علم الأوبئة والطب الوقائي في "ريغنسبورغ"، المنفذ الرئيسي للدراسة قال: "تسلط دراستنا الضوء على أن النشاط البدني ليس مهمًا فقط للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن توقيت ذروة النشاط طوال اليوم قد يلعب دورًا حاسمًا. من خلال تحديد أوقات محددة - الصباح الباكر وأواخر النهار - عندما يكون النشاط البدني أكثر فائدة، فإن نتائجنا تفتح آفاقًا جديدة لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة".قالت الدكتورة هيلين كروكر، المديرة المساعدة للأبحاث والسياسات في صندوق أبحاث السرطان العالمي، الذي مول الدراسة: "النشاط البدني هو أحد توصياتنا للوقاية من السرطان، ونحن نعلم أن هذا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. توفر هذه النتائج الجديدة المثيرة للاهتمام إمكانية تطوير توصيات أكثر تحديدًا، بما في ذلك أنماط وتوقيت النشاط البدني، للحد من خطر الإصابة بالسرطان".لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعيأطباء أمريكيون يقدمون نصائح للتخلص من "أرق الانتخابات"دراسة تكشف السبب الرئيسي لـ"داء الملوك"
https://sarabic.ae/20241106/مرحلة-واحدة-من-النوم-تبعد-عنك-مرضا-خطيرا-في-شيخوختك-1094546548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/31/1045533190_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0a28f80d8c5f4d3f2f3f002c505cd5f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

ممارسة الرياضة في وقت معين تقلل خطر الإصابة بالسرطان

12:55 GMT 07.11.2024
© Sputnik . Aleksander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا و السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق في نوفوسيبيرسك، روسيا 22 مايو 2020
 تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا و السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق في نوفوسيبيرسك، روسيا 22 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . Aleksander Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الوقت الذي يتم فيه القيام بالنشاط البدني أمر بالغ الأهمية، مما يفتح الطريق لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة.
ولفتت الدراسة إلى أن ممارسة المزيد من النشاط في الصباح والمساء قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 11%، مشيرة إلى أن توقيت النشاط قد يلعب "دورًا حاسمًا" في درء المرض.
وأوضح الباحثون أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة" قد يمهد الطريق لاستراتيجيات محددة للوقاية من السرطان.

وبحسب الدراسة، التي قادها خبراء من جامعة "ريغنسبورغ" في ألمانيا، فقد حللت البيانات الصحية الخاصة بأكثر من 86 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 42 و79 عاماً، والمسجلة في البنك الحيوي "بيوبانك" (قاعدة بيانات بحثية تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني)، والذين تتبعوا نشاطهم البدني من خلال ارتداء جهاز على معصمهم، يُعرف باسم مقياس التسارع.

وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 5 سنوات، أُصيب 529 مشاركاً بسرطان الأمعاء. وسلَّط الباحثون الضوء على أربعة أنماط للنشاط: النشاط المستمر طوال اليوم، والنشاط في وقت متأخر من اليوم، والنشاط في الصباح الباكر والمساء، والنشاط في منتصف النهار وفي الليل.

ووجد الباحثون أن ممارسة النشاط البدني مرتين في اليوم، في الصباح الباكر نحو الساعة 8 صباحاً، وفي الساعة السادسة مساءً، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بما يتجاوز فوائد النشاط البدني بشكل عام.

كان الأشخاص النشطون في كل من الأجزاء المبكرة والمتأخرة من اليوم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 11%، مقارنة بنسبة 6% للنشاط طوال اليوم وعدم حدوث أي تغيير في منتصف النهار والليل. وكانت البيانات من أولئك الذين كانوا نشطين في وقت متأخر من اليوم فقط غير قاطعة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك
أمس, 14:10 GMT
ووجدت الدراسة أن النتائج ظلت صحيحة حتى عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التدخين، والعمل بنظام الورديات، ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الشخص بالسرطان.

وكتب الفريق، في الدراسة التي نُشرت بمجلة "بي إم سي ميديسين": "كان الأشخاص النشطون في كل من الصباح الباكر والمساء أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 11 في المائة".

ولفت الباحثون إلى أن تسليط الضوء على أوقات محددة يكون فيها النشاط البدني "أكثر فائدة"، قد يمهد الطريق لوضع استراتيجيات أفضل للوقاية من السرطان.

ويمكن أن يتطور سرطان الأمعاء، في أي مكان بالأمعاء الغليظة، بما في ذلك القولون والمستقيم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في جميع أنحاء العالم.

وكان البروفيسور الدكتور مايكل ليتزمان، رئيس قسم علم الأوبئة والطب الوقائي في "ريغنسبورغ"، المنفذ الرئيسي للدراسة قال: "تسلط دراستنا الضوء على أن النشاط البدني ليس مهمًا فقط للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن توقيت ذروة النشاط طوال اليوم قد يلعب دورًا حاسمًا. من خلال تحديد أوقات محددة - الصباح الباكر وأواخر النهار - عندما يكون النشاط البدني أكثر فائدة، فإن نتائجنا تفتح آفاقًا جديدة لاستراتيجيات الوقاية المستهدفة".
قالت الدكتورة هيلين كروكر، المديرة المساعدة للأبحاث والسياسات في صندوق أبحاث السرطان العالمي، الذي مول الدراسة: "النشاط البدني هو أحد توصياتنا للوقاية من السرطان، ونحن نعلم أن هذا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. توفر هذه النتائج الجديدة المثيرة للاهتمام إمكانية تطوير توصيات أكثر تحديدًا، بما في ذلك أنماط وتوقيت النشاط البدني، للحد من خطر الإصابة بالسرطان".
لأول مرة في العالم... علماء روس ينجحون بربط دماغ الفئران بالذكاء الاصطناعي
أطباء أمريكيون يقدمون نصائح للتخلص من "أرق الانتخابات"
دراسة تكشف السبب الرئيسي لـ"داء الملوك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала