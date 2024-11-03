https://sarabic.ae/20241103/أطباء-أمريكيون-يقدمون-نصائح-للتخلص-من-أرق-الانتخابات-1094447585.html

أطباء أمريكيون يقدمون نصائح للتخلص من "أرق الانتخابات"

أطباء أمريكيون يقدمون نصائح للتخلص من "أرق الانتخابات"

سبوتنيك عربي

تشكل الأجواء التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سببا للتوتر، لا سيما للمواطنين الأمريكيين، مما دفع مجموعة من الأطباء الأمريكيين لتقديم نصائح علاجية "لأرق... 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T12:46+0000

2024-11-03T12:46+0000

2024-11-03T12:46+0000

مجتمع

علوم

منوعات

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ووجد استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية لعلم النفس، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 82% من البالغين، شعروا بأن دورة الانتخابات هذه "كانت أشبه بقطار ملاهي عاطفي"، وأن 25% يقولون إنهم فقدوا النوم بسببها، لكن الخبراء في هذا المجال لديهم بعض الأخبار الجيدة، يمكن لبعض الخطوات العملية القائمة على العلم أن تساعد.ومنذ اللحظة التي ظهرت فيها أولى لافتات الحملة، تقول طبيبة النوم سالي إبراهيم، إنها كانت تقدم المشورة لما تسميه "أرق النوم".تقول إبراهيم، اختصاصية النوم للأطفال والبالغين في نظام صحة مستشفيات الجامعة في شمال شرق أوهايو، وأستاذة مشاركة في كلية الطب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف: "قد تعاني من الأرق الحاد أو مشاكل قصيرة الأمد تتعلق بالنوم، كما لو كنت على وشك الزواج على سبيل المثال، لكن موسم الانتخابات يطول كثيرًا (لدرجة) أن الناس قد يصابون بهذا النوع من المشاكل المزمنة مع فقدانهم للنوم، ما وجدته الدراسات هو أن أفكارنا حول موقفنا يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير من الموقف نفسه".يقول عالم النفس السريري توني كانينغهام، مدير كلية الطب في جامعة هارفارد، إن القلق بشأن أي شيء يمكن أن يعطل النوم، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأحداث غير المتوقعة والخطيرة على مستوى العالم - مثل الانتخابات الأمريكية المقبلة - يمكن أن يكون لها تأثير شديد بشكل خاص.يقول كانينغهام: "كان النوم فظيعًا بشكل فريد، (وكذلك) كل مقياس تقريبًا جمعناه، ربما كان التوتر والمزاج السلبي الأكثر تأثرًا بشكل كبير. "كانت هناك عدة أيام من الزيادة الكبيرة التي سبقت الانتخابات، ثم كانت نوعًا من الأيام البطيئة حتى عادت إلى وضعها الطبيعي". ويضيف أن الناس أفادوا بأخذ قيلولة في اليوم التالي للانتخابات.وأردف كانينغهام لمجلة "ساينتيفيك أميريكان": "التأخير لمدة أربعة أيام في نتائج التصويت لعام 2020، من المحتمل أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم الأمور".ولحسن الحظ، هناك طرق للتكيف، يقول كانينغهام: "أول شيء هو مجرد محاولة الاعتراف بمشاعرك، والتعرف على حدودك، قم بتقييم كيفية أدائك في الوقت الحالي، وخاصة يوميًا، قبل الانتخابات وبعدها".ويقول: "هناك تفاوت بين أن تكون على دراية (بالأحداث)، وبين أن تتصفح الأخبار المزعجة في الرابعة صباحًا"، مضيفًا أن الخيار الأخير "لن يكون مفيدًا لك".وقالت إبراهيم بهذا الخصوص: "إذا كنت منفعلة، أو أشعر بالإحباط أو الغضب، فإن عقلي غير مستعد (للنوم)"، هذا يعني أنه يتعين عليّ تهدئة أي شيء يدور في ذهني، يجب أن أجلس على كرسي، يجب أن أقوم ببعض التأمل، والاسترخاء التدريجي للعضلات، أيًا كان ما يجعلني في حالة من النعاس، بمجرد أن أشعر بالنعاس، أذهب إلى السرير - بغض النظر عن الوقت".ويلاحظ كل من إبراهيم وكانينغهام، أنه من المعروف أن النوم يمكن أن يتعطل بسبب بعض المواد، بما في ذلك الكحول، والنيكوتين والكافيين، وخاصة عندما يتم استهلاكها بالقرب من وقت النوم.وأضافت: "إذا مارست ذلك مرارًا وتكرارًا، فإن هذه الأفكار ستهدئني بدورها. إنها تمنحني السلام والفرح. وهذه هي الأشياء التي تساعد ليس فقط صحتنا العقلية ولكن أيضًا النوم".

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