https://sarabic.ae/20241030/8-أسباب-تجعلنا-نخاف-من-المهرجين-1094302566.html

8 أسباب تجعلنا نخاف من المهرجين

8 أسباب تجعلنا نخاف من المهرجين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن مجموعة من الأسباب تجعلنا نخاف من المهرجين، وعن أسباب انتشار هذا الرهاب بين العديد من الناس. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T06:55+0000

2024-10-30T06:55+0000

2024-10-30T06:55+0000

مجتمع

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الخوف من المهرجين ظاهرة معروفة على نطاق واسع. تشير الدراسات إلى أن هذا الخوف موجود بين البالغين والأطفال في العديد من الثقافات المختلفة. ومع ذلك، لا يتم فهمه جيدًا بسبب نقص الأبحاث المركزة.ابتكر العلماء استبيانا نفسيًا لتقييم انتشار وشدة الخوف من المهرجين. وتم استكمال استبيان الخوف من المهرجين من قبل عينة دولية مكونة من 987 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و77 عامًا.ومن المثير للاهتمام أن هذه النسبة التي ذكرت خوفًا شديدًا من المهرجين أعلى قليلاً من تلك المبلغ عنها للعديد من حالات الرهاب الأخرى، مثل الحيوانات، والدم، والمرتفعات، والأماكن المغلقة، والطيران.كما وجد العلماء أن النساء يخافن من المهرجين أكثر من الرجال. والسبب وراء هذا الاختلاف غير واضح، ولكنه يعكس نتائج الأبحاث حول الرهاب الأخرى مثل الخوف من الثعابين والعناكب. كما أثبتت الدراسة أن رهاب المهرجين يتناقص مع تقدم العمر.وبحسب هذه الدراسة هناك 8 أسباب للخوف من المهرجين:إن التفسير النهائي، الذي يتلخص في تجربة شخصية مخيفة مع مهرج، كان الأقل اتفاقًا. وهذا يشير إلى أن تجربة الحياة وحدها لا تكفي لتفسير سبب خوف الناس منهم. في الواقع، كان العامل الأقوى الذي حددت الدراسة هو الإشارات العاطفية الخفية، مما يشير إلى أن الخوف من المهرجين ينبع لدى العديد من الناس من عدم قدرتهم على رؤية تعابير وجوههم بسبب مكياجهم، حيث لا نستطيع أن نرى وجوههم "الحقيقية" وبالتالي لا نستطيع أن نفهم نواياهم العاطفية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن عدم القدرة على اكتشاف ما يفكر فيه المهرج أو ما قد يفعله بعد ذلك يجعل بعضنا متوترين عندما نكون حولهم.قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو أول روبوت يعزف على آلة وترية قد يغير تاريخ الموسيقى... فيديو

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