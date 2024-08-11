"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240811/أكثر-صحة-وسعادة-5-فوائد-يجنيها-البشر-من-تربية-الحيوانات-الأليفة---1091627676.html
"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة
"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T17:24+0000
2024-08-11T17:24+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102467/82/1024678203_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_03fa08da7e26b2d09fa61afb4aba7b38.jpg
توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر.من المعروف على نطاق واسع أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في دعم صحة ورفاهية البشر، ولكن الفوائد يجب أن تكون متبادلة. الحيوانات الأليفة كائنات واعية تستحق أن يتم التعامل معها بعناية واحترام، وليس كأدوات لدعم رفاهية البشر على حساب رفاهية أنفسهم، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع "ساينس أليرت" العلمي.1. الراحة والاسترخاءيمكن للحيوانات الأليفة أن تساعد في تخفيف التوتر والضيق. أظهرت الأبحاث أن الوجود الجسدي للكلب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى البشر أثناء مهمة شاقة، أكثر من وجود أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين طُلب منهم القيام بمهام مرهقة في وجود حيوان ودود ولكن غير معروف لم يكشفوا عن أي فوائد.إذن، يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدرًا مهمًا للراحة والأمان والدعم - ملاذًا آمنًا - لأصحابها. لكن الحيوانات الأليفة أيضًا تجد العزاء في البشر. يمكن تهدئتها من وجودهم والاستمتاع بالعاطفة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التفاعل المكثف بين الإنسان والحيوان أيضًا إلى مشاكل التعلق، مما يجعلها عرضة للعدوان والخوف وقلق الانفصال.2. بناء العلاقاتيعد بناء العلاقات أمرًا ضروريًا لكل من المالك والحيوان الأليف للحفاظ على صحة جيدة. العلاقة الإيجابية بين الإنسان والحيوان الأليف هي تلك التي تعترف بمسؤولية المالك عن رفاهية الحيوان الأليف. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي العلاقات غير الوظيفية مع الحيوانات الأليفة إلى الصدمة والعدوان. يمكن أن يعاني مقدمو الرعاية الذين لديهم كلاب أقل ودية أو سيئة السلوك من القلق والاكتئاب.من المهم تدريب الحيوانات الأليفة باستخدام أساليب تساعد في رعاية شراكة إيجابية بين الإنسان والحيوان. يمكن أن يساعد هذا أيضًا كل من المالك والحيوان الأليف على الحصول على نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة. أظهرت الأبحاث أن تدريب التعزيز الإيجابي بدلاً من الأساليب القائمة على العقاب هو أفضل نهج لرفاهية الحيوان واكتساب المهارات.3. تكوين صداقاتقد يكون لأخذ حيوانك الأليف في نزهة فوائد صحية أكثر من مجرد ممارسة الرياضة.لماذا يحدث هذا؟ تشير الأبحاث إلى أن الحيوانات الأليفة لها تأثير عميق على "التزييت الاجتماعي"، مما يساعد في إنشاء علاقات مع أصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين ومحبي الحيوانات.لذا، فإن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للعزلة الاجتماعية من الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.4. القرارات الغذائيةومن خلال دعم الناس لاتخاذ قرارات غذائية أفضل لحيواناتهم الأليفة، قد يكون من الممكن أيضًا تشجيع الأكل الصحي للبشر.قد يؤدي الجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تخفيف الوزن لدى الحيوانات الأليفة والبشر بحيث تصبح أجسامهم صحية أكثر.5. التعلم على المشي لمسافات أطوليرتبط النشاط البدني المنتظم بالعديد من الفوائد الصحية، سواء للإنسان أو للحيوانات الأليفة. والمشي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومتاحة نسبيًا لمعظم مالكي الكلاب لتحسين الصحة البدنية والرفاهية العامة لكل من البشر وحيواناتهم الأليفة.في النهاية، يجب أن تكون الحياة مع حيوان أليف علاقة مفيدة للطرفين وصحية وسعيدة. إن اتباع هذه الإرشادات الخمسة من شأنه أن يساعد أصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم الأليفة على إيجاد الراحة والهدوء في بعضهم البعض والحفاظ على وزن صحي ومظهر جيد.
https://sarabic.ae/20240811/طبيبة-توضح-كيفية-اختيار-وضعية-النوم-الصحيحة-1091611602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102467/82/1024678203_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_722348490ca21adb78229f143a5b45f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة

17:24 GMT 11.08.2024
© Fotolia / Jukovvalentinقطة
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Fotolia / Jukovvalentin
تابعنا عبر
توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر.
توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر.
من المعروف على نطاق واسع أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في دعم صحة ورفاهية البشر، ولكن الفوائد يجب أن تكون متبادلة. الحيوانات الأليفة كائنات واعية تستحق أن يتم التعامل معها بعناية واحترام، وليس كأدوات لدعم رفاهية البشر على حساب رفاهية أنفسهم، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
فيما يلي خمس طرق لك ولحيوانك الأليف لتصبحا أكثر صحة وسعادة معًا:
1. الراحة والاسترخاء
يمكن للحيوانات الأليفة أن تساعد في تخفيف التوتر والضيق. أظهرت الأبحاث أن الوجود الجسدي للكلب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى البشر أثناء مهمة شاقة، أكثر من وجود أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين طُلب منهم القيام بمهام مرهقة في وجود حيوان ودود ولكن غير معروف لم يكشفوا عن أي فوائد.
إذن، يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدرًا مهمًا للراحة والأمان والدعم - ملاذًا آمنًا - لأصحابها. لكن الحيوانات الأليفة أيضًا تجد العزاء في البشر. يمكن تهدئتها من وجودهم والاستمتاع بالعاطفة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التفاعل المكثف بين الإنسان والحيوان أيضًا إلى مشاكل التعلق، مما يجعلها عرضة للعدوان والخوف وقلق الانفصال.
2. بناء العلاقات
يعد بناء العلاقات أمرًا ضروريًا لكل من المالك والحيوان الأليف للحفاظ على صحة جيدة. العلاقة الإيجابية بين الإنسان والحيوان الأليف هي تلك التي تعترف بمسؤولية المالك عن رفاهية الحيوان الأليف. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي العلاقات غير الوظيفية مع الحيوانات الأليفة إلى الصدمة والعدوان. يمكن أن يعاني مقدمو الرعاية الذين لديهم كلاب أقل ودية أو سيئة السلوك من القلق والاكتئاب.
النوم النهاري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
مجتمع
طبيبة توضح كيفية اختيار وضعية النوم الصحيحة
06:06 GMT
من المهم تدريب الحيوانات الأليفة باستخدام أساليب تساعد في رعاية شراكة إيجابية بين الإنسان والحيوان. يمكن أن يساعد هذا أيضًا كل من المالك والحيوان الأليف على الحصول على نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة. أظهرت الأبحاث أن تدريب التعزيز الإيجابي بدلاً من الأساليب القائمة على العقاب هو أفضل نهج لرفاهية الحيوان واكتساب المهارات.
3. تكوين صداقات
قد يكون لأخذ حيوانك الأليف في نزهة فوائد صحية أكثر من مجرد ممارسة الرياضة.
يمكن للحيوانات الأليفة أن تساعد في تعزيز الصداقات والعلاقات - وبناء شعور بالمجتمع. على سبيل المثال، من المرجح أن يتعرف أصحاب الحيوانات الأليفة على أشخاص آخرين في منطقتهم المحلية.
لماذا يحدث هذا؟ تشير الأبحاث إلى أن الحيوانات الأليفة لها تأثير عميق على "التزييت الاجتماعي"، مما يساعد في إنشاء علاقات مع أصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين ومحبي الحيوانات.
لذا، فإن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للعزلة الاجتماعية من الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.
4. القرارات الغذائية
ومن خلال دعم الناس لاتخاذ قرارات غذائية أفضل لحيواناتهم الأليفة، قد يكون من الممكن أيضًا تشجيع الأكل الصحي للبشر.
قد يؤدي الجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تخفيف الوزن لدى الحيوانات الأليفة والبشر بحيث تصبح أجسامهم صحية أكثر.
5. التعلم على المشي لمسافات أطول
يرتبط النشاط البدني المنتظم بالعديد من الفوائد الصحية، سواء للإنسان أو للحيوانات الأليفة. والمشي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومتاحة نسبيًا لمعظم مالكي الكلاب لتحسين الصحة البدنية والرفاهية العامة لكل من البشر وحيواناتهم الأليفة.
على سبيل المثال، يتمتع الأشخاص الذين يمشون الكلاب بانتظام بكتلة جسم أقل ومستويات أعلى من النشاط البدني مقارنة بالأشخاص الذين لا يمتلكون كلابًا، أو أولئك الذين لا يمشون الكلاب التي يعيشون معها. كما أن المشي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يخفف من آلام الظهر ويقلل من خطر تكرار المرض إلى النصف.
في النهاية، يجب أن تكون الحياة مع حيوان أليف علاقة مفيدة للطرفين وصحية وسعيدة. إن اتباع هذه الإرشادات الخمسة من شأنه أن يساعد أصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم الأليفة على إيجاد الراحة والهدوء في بعضهم البعض والحفاظ على وزن صحي ومظهر جيد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود17:11 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала