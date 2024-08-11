https://sarabic.ae/20240811/أكثر-صحة-وسعادة-5-فوائد-يجنيها-البشر-من-تربية-الحيوانات-الأليفة---1091627676.html

"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة

"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T17:24+0000

2024-08-11T17:24+0000

2024-08-11T17:24+0000

مجتمع

علوم

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توصلت دراسة جديدة إلى وجود خمس فوائد لتربية الحيوانات الأليفة من شأنها أن تساعد في تحسين صحة البشر.من المعروف على نطاق واسع أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في دعم صحة ورفاهية البشر، ولكن الفوائد يجب أن تكون متبادلة. الحيوانات الأليفة كائنات واعية تستحق أن يتم التعامل معها بعناية واحترام، وليس كأدوات لدعم رفاهية البشر على حساب رفاهية أنفسهم، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع "ساينس أليرت" العلمي.1. الراحة والاسترخاءيمكن للحيوانات الأليفة أن تساعد في تخفيف التوتر والضيق. أظهرت الأبحاث أن الوجود الجسدي للكلب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى البشر أثناء مهمة شاقة، أكثر من وجود أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين طُلب منهم القيام بمهام مرهقة في وجود حيوان ودود ولكن غير معروف لم يكشفوا عن أي فوائد.إذن، يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مصدرًا مهمًا للراحة والأمان والدعم - ملاذًا آمنًا - لأصحابها. لكن الحيوانات الأليفة أيضًا تجد العزاء في البشر. يمكن تهدئتها من وجودهم والاستمتاع بالعاطفة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التفاعل المكثف بين الإنسان والحيوان أيضًا إلى مشاكل التعلق، مما يجعلها عرضة للعدوان والخوف وقلق الانفصال.2. بناء العلاقاتيعد بناء العلاقات أمرًا ضروريًا لكل من المالك والحيوان الأليف للحفاظ على صحة جيدة. العلاقة الإيجابية بين الإنسان والحيوان الأليف هي تلك التي تعترف بمسؤولية المالك عن رفاهية الحيوان الأليف. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي العلاقات غير الوظيفية مع الحيوانات الأليفة إلى الصدمة والعدوان. يمكن أن يعاني مقدمو الرعاية الذين لديهم كلاب أقل ودية أو سيئة السلوك من القلق والاكتئاب.من المهم تدريب الحيوانات الأليفة باستخدام أساليب تساعد في رعاية شراكة إيجابية بين الإنسان والحيوان. يمكن أن يساعد هذا أيضًا كل من المالك والحيوان الأليف على الحصول على نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة. أظهرت الأبحاث أن تدريب التعزيز الإيجابي بدلاً من الأساليب القائمة على العقاب هو أفضل نهج لرفاهية الحيوان واكتساب المهارات.3. تكوين صداقاتقد يكون لأخذ حيوانك الأليف في نزهة فوائد صحية أكثر من مجرد ممارسة الرياضة.لماذا يحدث هذا؟ تشير الأبحاث إلى أن الحيوانات الأليفة لها تأثير عميق على "التزييت الاجتماعي"، مما يساعد في إنشاء علاقات مع أصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين ومحبي الحيوانات.لذا، فإن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للعزلة الاجتماعية من الأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.4. القرارات الغذائيةومن خلال دعم الناس لاتخاذ قرارات غذائية أفضل لحيواناتهم الأليفة، قد يكون من الممكن أيضًا تشجيع الأكل الصحي للبشر.قد يؤدي الجمع بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تخفيف الوزن لدى الحيوانات الأليفة والبشر بحيث تصبح أجسامهم صحية أكثر.5. التعلم على المشي لمسافات أطوليرتبط النشاط البدني المنتظم بالعديد من الفوائد الصحية، سواء للإنسان أو للحيوانات الأليفة. والمشي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومتاحة نسبيًا لمعظم مالكي الكلاب لتحسين الصحة البدنية والرفاهية العامة لكل من البشر وحيواناتهم الأليفة.في النهاية، يجب أن تكون الحياة مع حيوان أليف علاقة مفيدة للطرفين وصحية وسعيدة. إن اتباع هذه الإرشادات الخمسة من شأنه أن يساعد أصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم الأليفة على إيجاد الراحة والهدوء في بعضهم البعض والحفاظ على وزن صحي ومظهر جيد.

https://sarabic.ae/20240811/طبيبة-توضح-كيفية-اختيار-وضعية-النوم-الصحيحة-1091611602.html

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