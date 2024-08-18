https://sarabic.ae/20240818/الأرواح-الجائعة-حفل-صيني-غريب-نظير-لـالهالوين-فيديو--1091865073.html
"الأرواح الجائعة"... حفل صيني غريب نظير لـ"الهالوين"... فيديو
"الأرواح الجائعة"... حفل صيني غريب نظير لـ"الهالوين"... فيديو
سبوتنيك عربي
يعتبر مهرجان "الأرواح الجائعة" النظير الصيني لعيد "الهالوين"، حيث يعتقد الصينيون منذ فترة طويلة أنه في هذا اليوم يختفي الحجاب الفاصل بين عالم الأحياء والأموات. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:20+0000
2024-08-18T13:20+0000
2024-08-18T13:29+0000
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وينعقد المهرجان في اليوم 15 للشهر السابع في التقويم القمري، الذي يصادف 18 أغسطس/ آب لعام 2024.ويشهد المهرجان عادات مختلفة كحرق الأوراق النقدية المزيفة، والنسخ الورقية المزيفة من الأشياء الثمينة والمجوهرات، وذلك بمثابة قرابين يقدّمونها لأسلافهم.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"الأرواح الجائعة"... حفل صيني غريب نظير لـ"الهالوين"... فيديو
13:20 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 13:29 GMT 18.08.2024)
يعتبر مهرجان "الأرواح الجائعة" النظير الصيني لعيد "الهالوين"، حيث يعتقد الصينيون منذ فترة طويلة أنه في هذا اليوم يختفي الحجاب الفاصل بين عالم الأحياء والأموات.
وينعقد المهرجان في اليوم 15 للشهر السابع في التقويم القمري، الذي يصادف 18 أغسطس/ آب لعام 2024.
ويشهد المهرجان عادات مختلفة كحرق الأوراق النقدية المزيفة، والنسخ الورقية المزيفة من الأشياء الثمينة والمجوهرات، وذلك بمثابة قرابين يقدّمونها لأسلافهم.