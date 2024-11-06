https://sarabic.ae/20241106/مرحلة-واحدة-من-النوم-تبعد-عنك-مرضا-خطيرا-في-شيخوختك-1094546548.html
مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك
مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع خطر الإصابة بالخرف مع تقدم في العمر إذا لم يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم الموجي البطيء. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:10+0000
2024-11-06T14:10+0000
2024-11-06T14:10+0000
مجتمع
علوم
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وأفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 27 % إذا فقدوا 1% فقط من هذا النوم العميق كل عام.وأشارت الدراسة إلى أن النوم العميق يعمل على تقوية عضلاتنا وعظامنا ونظامنا المناعي، ويجهز أدمغتنا لاستيعاب المزيد من المعلومات، وأضافت أن مرضى الزهايمر كانوا أفضل في اختبارات الذاكرة عندما حصلوا على المزيد من النوم الموجي البطيء.وبيّن الباحث أن معدل نوم الموجة البطيئة ينخفض من سن الستين فصاعدًا، مع بلوغ هذا الفقدان ذروته بين سن 75 و80 عامًا ثم يستقر بعد ذلك، بحسب بحث منشور على موقع"sciencealert".وعلى الرغم من وجود ارتباطات واضحة، إلا أن المؤلفين فضلوا إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه الدراسة ، وكونه من المحتمل أن تكون العمليات الدماغية المرتبطة بالخرف هي سبب فقدان النوم بشكل عام، وليس بمرحلة منه فقط.
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك
كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع خطر الإصابة بالخرف مع تقدم في العمر إذا لم يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم الموجي البطيء.
وأفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 27 % إذا فقدوا 1% فقط من هذا النوم العميق كل عام.
وبحسب الدراسة، يعتبر النوم الموجي البطيء هو المرحلة الثالثة من دورة نوم الإنسان التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، وتستمر لمدة تتراوح من 20 إلى 40 دقيقة إنها المرحلة الأكثر راحة، حيث تتباطأ موجات الدماغ ومعدل ضربات القلب وينخفض ضغط الدم.
وأشارت الدراسة إلى أن النوم العميق يعمل على تقوية عضلاتنا وعظامنا ونظامنا المناعي، ويجهز أدمغتنا لاستيعاب المزيد من المعلومات، وأضافت أن مرضى الزهايمر كانوا أفضل في اختبارات الذاكرة عندما حصلوا على المزيد من النوم الموجي البطيء.
وقال عالم الأعصاب ماثيو باس من جامعة موناش في أستراليا، "يدعم النوم ذو الموجات البطيئة، أو النوم العميق، المخ المتقدم في السن بعدة طرق، ونحن نعلم أن النوم يزيد من إزالة النفايات الأيضية من المخ، بما في ذلك تسهيل إزالة البروتينات التي تتجمع في مرض الزهايمر".
وبيّن الباحث أن معدل نوم الموجة البطيئة ينخفض من سن الستين فصاعدًا، مع بلوغ هذا الفقدان ذروته بين سن 75 و80 عامًا ثم يستقر بعد ذلك، بحسب بحث منشور على موقع"sciencealert
".
وأوضح باس انخفاض مستويات نوم الموجة البطيئة مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تناول الأدوية التي يمكن أن تؤثر على النوم، ووجود جين APOE ε4، المرتبط بمرض الزهايمر.
وعلى الرغم من وجود ارتباطات واضحة، إلا أن المؤلفين فضلوا إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه الدراسة ، وكونه من المحتمل أن تكون العمليات الدماغية المرتبطة بالخرف هي سبب فقدان النوم بشكل عام، وليس بمرحلة منه فقط.