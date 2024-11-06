https://sarabic.ae/20241106/مرحلة-واحدة-من-النوم-تبعد-عنك-مرضا-خطيرا-في-شيخوختك-1094546548.html

مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك

مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختك

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع خطر الإصابة بالخرف مع تقدم في العمر إذا لم يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم الموجي البطيء. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T14:10+0000

2024-11-06T14:10+0000

2024-11-06T14:10+0000

مجتمع

علوم

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وأفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 27 % إذا فقدوا 1% فقط من هذا النوم العميق كل عام.وأشارت الدراسة إلى أن النوم العميق يعمل على تقوية عضلاتنا وعظامنا ونظامنا المناعي، ويجهز أدمغتنا لاستيعاب المزيد من المعلومات، وأضافت أن مرضى الزهايمر كانوا أفضل في اختبارات الذاكرة عندما حصلوا على المزيد من النوم الموجي البطيء.وبيّن الباحث أن معدل نوم الموجة البطيئة ينخفض ​​من سن الستين فصاعدًا، مع بلوغ هذا الفقدان ذروته بين سن 75 و80 عامًا ثم يستقر بعد ذلك، بحسب بحث منشور على موقع"sciencealert".وعلى الرغم من وجود ارتباطات واضحة، إلا أن المؤلفين فضلوا إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه الدراسة ، وكونه من المحتمل أن تكون العمليات الدماغية المرتبطة بالخرف هي سبب فقدان النوم بشكل عام، وليس بمرحلة منه فقط.

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