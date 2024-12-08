https://sarabic.ae/20241208/اكتشاف-مركب-مضاد-للسرطان-في-براز-الإوز-1095600494.html

اكتشاف مركب مضاد للسرطان في براز الإوز

اكتشاف مركب مضاد للسرطان في براز الإوز

سبوتنيك عربي

أدى جمع روتيني لفضلات الإوز خلال برنامج علمي للشباب إلى اكتشاف مركب جديد يتمتع بخصائص محتملة لمكافحة السرطان، ما يوضح كيف يمكن للشراكات المجتمعية أن تعزز تعليم... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T13:29+0000

2024-12-08T13:29+0000

2024-12-08T13:29+0000

مجتمع

منوعات

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بفضل شراكة مبتكرة بين جامعة إلينوي في شيكاغو ونوادي الأولاد والبنات في شيكاغو، أصبح طلاب المدارس المتوسطة مساهمين شرعيين في الأبحاث الطبية الحيوية، ما ساعد في اكتشاف مركب جديد يبدو واعدًا في مكافحة أنواع معينة من السرطان.في قفزة غير عادية في مجال العلوم الطبية الحيوية، أسهمت مجموعة من طلاب المدارس المتوسطة في شيكاغو في اكتشاف مركب يظهر إمكانات في إبطاء نمو خلايا سرطان الجلد وسرطان المبيض.يهدف البرنامج إلى معالجة عدم المساواة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال توفير تجربة بحثية عملية للطلاب غير الممثلين.وأثناء جمع العينات في بحيرة جارفيلد بارك، جمع أحد الطلاب فضلات الأوز التي تحتوي على سلالة من البكتيريا، التي تم التعرف عليها لاحقًا باسم Pseudomonas idahoensis ، مركبًا جديدًا أثار اهتمام العلماء بسبب تطبيقاته الطبية الحيوية المحتملة.وباستخدام الروبوتات المعملية، قام الطلاب ببرمجة روبوت متخصص لعزل مستعمرات بكتيرية وإجراء اختبارات بيولوجية، واختبار النشاط المضاد للميكروبات. وبعد تحديد Pseudomonas idahoensis كمرشح واعد، أجرى فريق الجامعة تحليلات متقدمة باستخدام الرنين المغناطيسي النووي ومطياف الكتلة.ولم يكشف تحليلهم عن خصائص مضادة للميكروبات فحسب، بل أدى أيضًا إلى اكتشاف مركب غير معروف سابقًا.وبحسب مجلة " pubs"، فقد ثبت أن بنية المركب معقدة - فهي تتكون من عشرة أحماض أمينية مختلطة من نوع D/L وبقايا حمضية متخصصة. وباستخدام تقنيات تحليلية متقدمة بما في ذلك الرنين المغناطيسي النووي وقياس الطيف الكتلي، تمكن الباحثون من تحديد بنيته وخصائصه بالكامل.يوضح هذا الاكتشاف كيف يمكن دمج التوعية التعليمية بنجاح مع البحث العلمي رفيع المستوى. ويشير فريق البحث إلى أنه "من الممكن الجمع بين التوعية التعليمية وأبحاث اكتشاف المنتجات الطبيعية"، مؤكدًا على أهمية العلاقات القوية بين الجامعة والمجتمع.لا استثناء للبشر... دراسة تتوقع انقراض معظم الثدييات خلال 250 مليون عام مع ارتفاع حرارة الأرض

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