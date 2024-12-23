https://sarabic.ae/20241223/هل-هناك-علاقة-بين-شرب-القهوة-والشاي-ومرض-بالسرطان-1096091320.html

هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟

هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة والشاي بصورة يومية يقللان من فرص الإصابة بمرض السرطان الذي يصيب الحنجرة ومنطقة الفم. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T17:45+0000

2024-12-23T17:45+0000

2024-12-23T17:45+0000

مجتمع

منوعات

القهوة

الولايات المتحدة الأمريكية

السرطان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096091442_0:0:2120:1193_1920x0_80_0_0_94e2b842a45d44f2046e17d2386fbc50.jpg

توصلت الدراسة إلى تلك النتائج بعد تحليل بيانات نحو 25 ألف شخص شاركوا في 14 دراسة سابقة، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".وأوضح الموقع أن تحليل النتائج بحث تحديد العوامل الغذائية التي تؤثر على خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، وأظهرت أن تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة تصل إلى 17 في المئة.كما حلل الباحثون الفوائد المحتملة لشرب الشاي، حيث أظهر التحليل أن هذه المشروبات تحتوي على مواد مضادة للسرطان والالتهابات التي قد تقلل تأثير المواد المسرطنة.وترجح هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن فوائد الشاي والقهوة للوقاية من السرطانات.وبحسب ما توصل له الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب 4 أكواب من القهوة العادية يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 30 في المئة وسرطان الحلق بنسبة 22 في المئة.

https://sarabic.ae/20241220/فحص-جديد-يكتشف-السرطان-المقاوم-للأدوية-قبل-بدء-العلاج-1096007406.html

https://sarabic.ae/20241123/علماء-روس-يصنعون-خرسانة-من-بقايا-القهوة-ما-هي-مميزاتها-1095116490.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, القهوة, الولايات المتحدة الأمريكية, السرطان