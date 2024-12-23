https://sarabic.ae/20241223/هل-هناك-علاقة-بين-شرب-القهوة-والشاي-ومرض-بالسرطان-1096091320.html
هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة والشاي بصورة يومية يقللان من فرص الإصابة بمرض السرطان الذي يصيب الحنجرة ومنطقة الفم. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:45+0000
2024-12-23T17:45+0000
2024-12-23T17:45+0000
مجتمع
منوعات
القهوة
الولايات المتحدة الأمريكية
السرطان
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توصلت الدراسة إلى تلك النتائج بعد تحليل بيانات نحو 25 ألف شخص شاركوا في 14 دراسة سابقة، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".وأوضح الموقع أن تحليل النتائج بحث تحديد العوامل الغذائية التي تؤثر على خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، وأظهرت أن تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة تصل إلى 17 في المئة.كما حلل الباحثون الفوائد المحتملة لشرب الشاي، حيث أظهر التحليل أن هذه المشروبات تحتوي على مواد مضادة للسرطان والالتهابات التي قد تقلل تأثير المواد المسرطنة.وترجح هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن فوائد الشاي والقهوة للوقاية من السرطانات.وبحسب ما توصل له الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب 4 أكواب من القهوة العادية يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 30 في المئة وسرطان الحلق بنسبة 22 في المئة.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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منوعات, القهوة, الولايات المتحدة الأمريكية, السرطان
منوعات, القهوة, الولايات المتحدة الأمريكية, السرطان
هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة والشاي بصورة يومية يقللان من فرص الإصابة بمرض السرطان الذي يصيب الحنجرة ومنطقة الفم.
توصلت الدراسة إلى تلك النتائج بعد تحليل بيانات نحو 25 ألف شخص شاركوا في 14 دراسة سابقة، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت".
وأوضح الموقع أن تحليل النتائج بحث تحديد العوامل الغذائية التي تؤثر على خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، وأظهرت أن تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة
يوميا يقلل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة تصل إلى 17 في المئة.
كما حلل الباحثون الفوائد المحتملة لشرب الشاي، حيث أظهر التحليل أن هذه المشروبات تحتوي على مواد مضادة للسرطان والالتهابات التي قد تقلل تأثير المواد المسرطنة.
وترجح هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن فوائد الشاي والقهوة للوقاية من السرطانات
.
وبحسب ما توصل له الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شرب 4 أكواب من القهوة العادية يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 30 في المئة وسرطان الحلق بنسبة 22 في المئة.