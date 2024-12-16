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https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
سبوتنيك عربي
طور علماء روس نموذج أولي يعتمد على ميمريستورات إلكترونية دقيقة يحاكي تمامًا النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، ويقترب من نظائرها الطبيعية في كفاءة الطاقة... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T14:28+0000
2024-12-16T14:28+0000
مجتمع
روسيا
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وأكد العلماء أنه يمكن للذاكرات أن تؤدي وظائف كل من الخلايا العصبية والمشابك العصبية، مما يجعل من الممكن إنشاء عناصر أساسية للشبكات العصبية الاصطناعية بناءً عليها، مما يفتح الطريق أمام تطوير واجهات عصبية مصغرة تعمل على توسيع أو استعادة وظائف الشبكات العصبية البيولوجية.وتابع: "على سبيل المثال، تعد الرقاقة العصبية التي تحتوي على العشرات من الخلايا العصبية المشابهة حيويًا واعدة في استعادة الشبكات العصبية التالفة في الحبل الشوكي، وإن السرعة العالية لمعالجة الإشارات في الميمريستورات تجعل من الممكن إنشاء واجهات عصبية تتنبأ بنوبات الصرع، قبل اندلاع النشاط العصبي المرضي".وختم، بالقول: "جودة الذاكرات لدينا هي على مستوى المختبرات العالمية، بينما نقوم على الفور باختبار النماذج النظرية في الممارسة العملية، والخطوة التالية هي بناء شبكة عصبية مكونة من 28 خلية عصبية ممرستورية على شريحة واحدة لمحاكاة وظائف الحبل الشوكي".علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغازدراسة: الغراء الأبيض قد يكون له تأثير مذهل في علاج السرطان
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا

14:28 GMT 16.12.2024
© Getty Images / koto_fejaصورة ثلاثية الأبعاد لشبكة الخلايا العصبية على خلفية سوداء
صورة ثلاثية الأبعاد لشبكة الخلايا العصبية على خلفية سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / koto_feja
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طور علماء روس نموذج أولي يعتمد على ميمريستورات إلكترونية دقيقة يحاكي تمامًا النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، ويقترب من نظائرها الطبيعية في كفاءة الطاقة والأداء.
وأكد العلماء أنه يمكن للذاكرات أن تؤدي وظائف كل من الخلايا العصبية والمشابك العصبية، مما يجعل من الممكن إنشاء عناصر أساسية للشبكات العصبية الاصطناعية بناءً عليها، مما يفتح الطريق أمام تطوير واجهات عصبية مصغرة تعمل على توسيع أو استعادة وظائف الشبكات العصبية البيولوجية.

وقال مؤلف الدراسة، الباحث المبتدئ في مختبر الأنظمة العشوائية المتعددة الاستقرار في جامعة "لوباتشيفسكي" في نيجني نوفغورود الروسية، إيفان كيبلكين: "تتعافى الخلايا العصبية التالفة ببطء باستخدام الميمريستورات، ومن الممكن إنشاء أجهزة تعمل على تسريع عملية التجدد، حيث تقوم بمعالجة إشارات الدماغ وتحفيز نشاط الخلايا العصبية في الوقت الفعلي".

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وتابع: "على سبيل المثال، تعد الرقاقة العصبية التي تحتوي على العشرات من الخلايا العصبية المشابهة حيويًا واعدة في استعادة الشبكات العصبية التالفة في الحبل الشوكي، وإن السرعة العالية لمعالجة الإشارات في الميمريستورات تجعل من الممكن إنشاء واجهات عصبية تتنبأ بنوبات الصرع، قبل اندلاع النشاط العصبي المرضي".

وأشار إلى أن خلية ممريستورية عصبية طورها العلماء من جامعة "لوباتشيفسكي" على أساس أحد النماذج الرياضية المبسطة المعروفة، ستسمح للباحثين بجعل تطبيقات عملية لمثل هذه الأجهزة أكثر وكفاءة وأرخص ثمنا، بحسب مجلة "scientific russia" العلمية.

وختم، بالقول: "جودة الذاكرات لدينا هي على مستوى المختبرات العالمية، بينما نقوم على الفور باختبار النماذج النظرية في الممارسة العملية، والخطوة التالية هي بناء شبكة عصبية مكونة من 28 خلية عصبية ممرستورية على شريحة واحدة لمحاكاة وظائف الحبل الشوكي".
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