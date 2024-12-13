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علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن
علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من جامعة سامارا الروسية من تطوير نموذج تحليلي دقيق للتنبؤ بتوزيع الإجهادات والضغوط خلال عمليات انحناء المواد. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:20+0000
2024-12-13T08:20+0000
روسيا
علوم
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وتأكد العلماء من النموذج تجريبيًا باستخدام عينات من سبكائك الألومنيوم، مما ساعد على تحسين عمليات ثني وانحناء الصفائح في الصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعة الطائرات. وقال الأستاذ المساعد في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة سامارا الروسية، ألكسندر كوزين: "النموذج الجديد يأخذ في الاعتبار خصائص المواد اللدنية وتقوية الخامة خلال التشوه، ما يساعد الشركات المصنعة في إجراء توقعات دقيقة حول شكل المنتجات النهائية وتحسين عمليات الإنتاج."ويتميز هذا البحث عن النماذج السابقة باستخدام نهج شامل يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة في عملية انحناء المواد، مما يتيح الحصول على تنبؤات أكثر دقة وتحسين الإنتاج بشكل أكبر.علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطاناكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن

08:20 GMT 13.12.2024
© Getty Images / Westend61تجسيد ثلاثي الأبعاد لأشكال هندسية بنمط دوامات -
تجسيد ثلاثي الأبعاد لأشكال هندسية بنمط دوامات - - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Getty Images / Westend61
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تمكن علماء من جامعة سامارا الروسية من تطوير نموذج تحليلي دقيق للتنبؤ بتوزيع الإجهادات والضغوط خلال عمليات انحناء المواد.
وتأكد العلماء من النموذج تجريبيًا باستخدام عينات من سبكائك الألومنيوم، مما ساعد على تحسين عمليات ثني وانحناء الصفائح في الصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعة الطائرات.

يتيح النموذج الذي ابتكره العلماء الروس التنبؤ بكيفية تغيير الصفائح المعدنية أثناء عملية الانحناء في المصانع، ويساهم ذلك في مساعدة المهندسين على تحسين معايير عملية الانحناء للمواد الصفائحية المختلفة، مما يعزز كفاءة الإنتاج، ويحسن جودة المنتجات، ويقلل من العيوب.

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أمس, 17:03 GMT
وقال الأستاذ المساعد في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة سامارا الروسية، ألكسندر كوزين: "النموذج الجديد يأخذ في الاعتبار خصائص المواد اللدنية وتقوية الخامة خلال التشوه، ما يساعد الشركات المصنعة في إجراء توقعات دقيقة حول شكل المنتجات النهائية وتحسين عمليات الإنتاج."

وتابع كوزين، بأن تحسين عملية الانحناء قد يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الملوثات، مع توفير ما يصل إلى 3.5 إلى 5 مليون روبل سنويًا للمؤسسات الكبرى".

ويتميز هذا البحث عن النماذج السابقة باستخدام نهج شامل يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة في عملية انحناء المواد، مما يتيح الحصول على تنبؤات أكثر دقة وتحسين الإنتاج بشكل أكبر.
علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان
اكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال
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