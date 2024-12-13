https://sarabic.ae/20241213/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-دقيقة-للتنبؤ-بتوزيع-الإجهادات-في-المعادن-1095746498.html
علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن
علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من جامعة سامارا الروسية من تطوير نموذج تحليلي دقيق للتنبؤ بتوزيع الإجهادات والضغوط خلال عمليات انحناء المواد. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:20+0000
2024-12-13T08:20+0000
2024-12-13T08:20+0000
روسيا
علوم
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وتأكد العلماء من النموذج تجريبيًا باستخدام عينات من سبكائك الألومنيوم، مما ساعد على تحسين عمليات ثني وانحناء الصفائح في الصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعة الطائرات. وقال الأستاذ المساعد في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة سامارا الروسية، ألكسندر كوزين: "النموذج الجديد يأخذ في الاعتبار خصائص المواد اللدنية وتقوية الخامة خلال التشوه، ما يساعد الشركات المصنعة في إجراء توقعات دقيقة حول شكل المنتجات النهائية وتحسين عمليات الإنتاج."ويتميز هذا البحث عن النماذج السابقة باستخدام نهج شامل يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة في عملية انحناء المواد، مما يتيح الحصول على تنبؤات أكثر دقة وتحسين الإنتاج بشكل أكبر.علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطاناكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علوم
علماء روس يكتشفون طريقة دقيقة للتنبؤ بتوزيع الإجهادات في المعادن
تمكن علماء من جامعة سامارا الروسية من تطوير نموذج تحليلي دقيق للتنبؤ بتوزيع الإجهادات والضغوط خلال عمليات انحناء المواد.
وتأكد العلماء من النموذج تجريبيًا باستخدام عينات من سبكائك الألومنيوم، مما ساعد على تحسين عمليات ثني وانحناء الصفائح في الصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعة الطائرات.
يتيح النموذج الذي ابتكره العلماء الروس التنبؤ بكيفية تغيير الصفائح المعدنية أثناء عملية الانحناء في المصانع، ويساهم ذلك في مساعدة المهندسين على تحسين معايير عملية الانحناء للمواد الصفائحية المختلفة، مما يعزز كفاءة الإنتاج، ويحسن جودة المنتجات، ويقلل من العيوب.
وقال الأستاذ المساعد في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة سامارا الروسية
، ألكسندر كوزين: "النموذج الجديد يأخذ في الاعتبار خصائص المواد اللدنية وتقوية الخامة خلال التشوه، ما يساعد الشركات المصنعة في إجراء توقعات دقيقة حول شكل المنتجات النهائية وتحسين عمليات الإنتاج."
وتابع كوزين، بأن تحسين عملية الانحناء قد يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الملوثات، مع توفير ما يصل إلى 3.5 إلى 5 مليون روبل سنويًا للمؤسسات الكبرى".
ويتميز هذا البحث عن النماذج السابقة باستخدام نهج شامل يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة في عملية انحناء المواد، مما يتيح الحصول على تنبؤات أكثر دقة وتحسين الإنتاج بشكل أكبر.