https://sarabic.ae/20241212/اكتشافات-طبية-بارزة-خلال-2024-منها-الكشف-عن-سر-إصابة-النساء-بأمراض-دونا-عن-الرجال-1095733684.html

اكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال

اكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال

سبوتنيك عربي

بينما كانت الاختراقات في مجال "الذكاء الاصطناعي" والأدوات الحاسوبية موضع اهتمام كبير في الأخبار خلال عام 2024، إلا أنه كانت هناك العديد من الاكتشافات الأخرى... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T15:38+0000

2024-12-12T15:38+0000

2024-12-12T15:38+0000

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حبوب منع الحمل دون وصفة طبيةأصبحت حبوب "أوبيل" هي أول وسيلة لمنع الحمل متاحة في أمريكا دون وصفة طبية، وتعتمد هذه الحبوب على الهرمون الأنثوي "البروجستين" فقط، ما يجعلها مناسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يرضعون أطفالهم، مع آثار جانبية أقل مقارنة بالحبوب التقليدية.صمامات قلب تنمو مع المريضأجرى الأطباء أول عملية من نوعها لطفل استبدلت فيها صمامات قلبه بأخرى حية مأخوذة من متبرع صغير، والصمامات المزروعة تستمر في النمو مع الطفل، بخلاف البدائل التقليدية التي لا تنمو وتتطلب أدوية دائمة.زرع أعضاء من الخنازير للبشرأحرز أطباء خلال 2024 تقدما في زراعة أعضاء الخنازير المعدلة وراثيا للبشر مثل الكلى والكبد، رغم التحديات التقنية، ويمنخ هذا الاختراق أملا جديدا لتقليل قوائم انتظار عمليات زرع الأعضاء.اختبار دم جديد لـ"ألزهايمر"طوّر العلماء اختبار دم بدقة تصل إلى 90% لتشخيص مرض "ألزهايمر"، مما قد يسهّل الكشف المبكر مقارنة بالإجراءات الحالية المعقدة، مثل فحوصات "PET"، أو تحليل السائل النخاعي.ويقيس الاختبار الجديد "PrecivityAD2" نسبة العديد من المؤشرات الحيوية الرئيسية لمرض "ألزهايمر" في الدم، وقال الخبراء في وقت سابق من 2024 إن هذا الاختبار قد يوسع نطاق الوصول إلى الاختبار، ويسرّع التشخيص، مما يسمح للناس ببدء العلاج في وقت مبكر.ومع ذلك، لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا الاختبار بعد.لقاح مشترك لعلاج (كوفيد - 19) والإنفلونزاقد يُطرح لقاح يجمع بين الحماية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19) والإنفلونزا بحلول 2025.وأثبتت بعض التجارب فعالية جيدة، بينما واجهت أخرى تحديات تتعلق بالسلامة، كما أُتيح اختبار منزلي سريع يكتشف الفيروسين في 15 دقيقة، إلا أنه قد يعطي نتائج غير دقيقة أحيانا.دواء لتقليل حساسية الطعاموافقت إدارة الغذاء والدواء على عقار "أوماليزوماب" لتقليل خطر الحساسية تجاه الفول السوداني والأطعمة الأخرى للأطفال والبالغين.ويقلل العلاج المخاطر، لكنه لا يشفي الحساسية، ويتطلب حقنا دورية مع تجنب مسببات الحساسية.الكشف عن لغز زيادة احتمالية إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتيةكشفت نتائج أبحاث أجريت في 2024، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل "الذئبة" و"التهاب المفاصل الروماتويدي"، نتيجة وجود خلل في آلية تعطيل أحد الكروموسومين إكس.ولدى الرجال كروموسوم إكس واحد، بينما تملك النساء إثنين، ونظرا لأن البشر في حاجة فقط إلى كروموسوم إكس واحد للعمل، فإن الكروموسوم الثاني يكون صامتا في جميع خلايا الجسم.، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن البروتين الذي يسكت الكروموسوم إكس قد يؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية.ورغم هذا الاكتشاف الطبي، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم هذه الآلية.

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علوم, الصحة, منوعات, فيروس كورونا