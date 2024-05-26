الصين تجري أول عملية زراعة كبد خنزير في العالم لإنسان باستخدام التعديل الجيني
© AFP 2023 / Fred Tanneauخنزير يتطلع من قفص ليتم تحميله على متن طائرة شحن في طريقه إلى الصين من مطار بريست-بريتاني في جويبافاس، شمال غرب فرنسا، 10 مارس 2020
خنزير يتطلع من قفص ليتم تحميله على متن طائرة شحن في طريقه إلى الصين من مطار بريست-بريتاني في جويبافاس، شمال غرب فرنسا، 10 مارس 2020
© AFP 2023 / Fred Tanneau
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أعلنت الصين نجاحها في إجراء أول عملية زرع كبد عبر الأنواع في العالم، باستخدام عضو خنزير معدل بـ10 جينات.
وأجريت الجراحة في 17 مايو/ أيار الجاري، على مريض مصاب بالسرطان، داخل مستشفى في مقاطعة آنهوي شرقي الصين.
وأثناء العملية الجراحية، تمت إزالة ورم الكبد الأيمن الضخم للمريض، وتم التأكد أثناء الجراحة أن الفص الأيسر المتبقي غير كاف لتلبية احتياجات وظائف الكبد للمريض، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني.
ولإجراء هذه العملية، استخدم الفريق كبدا يبلغ وزنه 514 جراما من خنزير ذكر مُعدل بـ10 جينات، يبلغ من العمر 11 شهرا ويزن 32 كيلو غراما، وتمّت زراعته من قبل فريق بحثي بقيادة، وي هونغجيانغ، من جامعة يوننان الزراعية.
China successfully conducted the world's first cross-species liver transplant into a cancer patient using a 10-gene edited pig organ on May 17. According to the hospital, the patient is able to walk freely 7 days after the surgery and no signs of rejection have been observed. pic.twitter.com/wPAe4owbKi— People's Daily, China (@PDChina) May 24, 2024
وبحسب بيان للمستشفى، فإن المريض أصبح قادرا على المشي بحرية، بعد مرور 7 أيام على الجراحة، ولم يلاحظ أي علامات من جسده لرفض العملية الاستثنائية.
وتابع المستشفى أن الكبد مزروع في المريض بشكل طبيعي، إذ يبلغ إفراز الصفراء اليومي نحو 200 ملليلتر، مما يشير إلى نجاح تكامل العضو ووظائفه.
وقال سون بيتشنغ، كبير الجراحين ورئيس المستشفى الأول التابع لجامعة آنهوي الطبية، إن "هذا يمثل عملية زرع كبد خنزير أجنبي حقيقي في شخص حي، مما يمهد الطريق لعمليات زرع كبد كاملة في المستقبل".
وأكد أن "نجاح عملية الزرع هذه ستمنح الأمل لمرضى سرطان الكبد في المستقبل".
ويعلّق العلماء آمالهم على الخنازير كمتبرعين محتملين للأعضاء، نظرا للتوافق في الحجم والتشريح بين أعضاء الخنازير وأعضاء البشر، ومع ذلك، فإن الميل الطبيعي للجسم البشري لرفض الأعضاء المزروعة للأجانب، فضلا عن مخاطر الإصابة بفيروسات غير مكتشفة داخل العضو، يمثّل تحديات كبيرة لتلك النوعية من عمليات زرع الأعضاء.
27 أبريل, 20:06 GMT
وكانت قد أجريت أول عمليات زرع الأعضاء في البشر في العالم داخل أمريكا، إذ كانت الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 57 عاما تلقى قلب خنزير، وبقي على قيد الحياة لمدة 60 يوما بعد العملية، فيما حصل الرجل الثاني على قلب خنزير في عام 2023، وبقي على قيد الحياة لمدة 40 يوم.
وتوفي أول متلقي حي لكلية خنزير في 7 مايو الجاري، بعد شهرين من عملية الزرع. لكن الأطباء زعموا أن وفاته لا علاقة لها بعملية الزرع، حيث أن كلية المريض كانت تعمل بشكل جيد في اليوم السابق لوفاته.