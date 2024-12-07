https://sarabic.ae/20241207/دراسة-تكشف-عن-علاقة-الدهون-ومرض-ألزهايمر-1095567131.html

دراسة تكشف عن علاقة الدهون بمرض ألزهايمر

دراسة تكشف عن علاقة الدهون بمرض ألزهايمر

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء من جامعة واشنطن أن الدهون الحشوية (الدهون العميقة المحيطة بالأعضاء الداخلية)، ترتبط بتراكم غير طبيعي للبروتين في المخ مرتبط بمرض ألزهايمر. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T07:09+0000

2024-12-07T07:09+0000

2024-12-07T07:09+0000

مجتمع

الصحة

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ويبدو أن هذا الارتباط ظهر قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض الأولى للخرف، وهو ما يوفر رؤى جديدة بشأن استراتيجيات الوقاية المحتملة.وركز فريق البحث، بقيادة الدكتورة مهسا دولاتشاهي، في معهد مالينكرودت للأشعة التابع لكلية الطب بجامعة واشنطن، على البالغين في منتصف العمر، وهي فترة حرجة قد يكون فيها التدخل أكثر فعالية.وقد أجريت الدراسة على 80 فردًا طبيعيًا من الناحية الإدراكية بمتوسط ​​عمر 49.4 عامًا، باستخدام مزيج من فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار الـ"بوزيتروني" للدماغ، وتصوير الجسم بالرنين المغناطيسي والتقييمات الأيضية، وما يميز هذا البحث هو تركيزه على المشاركين في منتصف العمر، قبل عقود من ظهور الأعراض النموذجية.وكشفت النتائج عن ارتباط مذهل، إذ إن ارتفاع مستويات الدهون الحشوية كان مسؤولاً عن 77% من العلاقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وتراكم "الأميلويد" في الدماغ ومن المهم أن أنواعاً أخرى من الدهون في الجسم لم تظهر نفس الارتباط بعلم أمراض ألزهايمر.ووجدت الدراسة أيضاً أن ارتفاع مقاومة الأنسولين وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد كانا مرتبطين بزيادة "الأميلويد" في الدماغ، في حين بدا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد يحمي جزئياً من آثار الدهون الحشوية.ويشير البحث إلى أن الأساليب المستهدفة لتقليل الدهون الحشوية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استراتيجيات الوقاية من مرض ألزهايمر.وبحسب مجلة "scienceblog" في دراسة ذات صلة، وجد فريق البحث أن الأفراد الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية أظهروا انخفاضًا في تدفق الدم إلى المخ بالكامل، في حين لم يكن للدهون تحت الجلد أي تأثير كبير على تدفق الدم إلى المخ. يعزز هذا الاكتشاف الإضافي من الحجة لصالح التركيز على تقليل الدهون الحشوية كإجراء وقائي محتمل ضد مرض ألزهايمر.هذا النوع من الدهون نشط أيضيًا، ما يعني أنه يفرز هرمونات ومواد كيميائية يمكن أن تعطل وظائف الجسم الطبيعية. ترتبط المستويات المرتفعة من الدهون الحشوية بحالات مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، كما أنها تسهم في الالتهاب ومقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات الصحية.إن فهم الدهون الحشوية ومعالجتها لا يتعلقان بالجانب الجمالي فحسب، بل يتعلقان أيضًا بالصحة، إن اتخاذ خطوات استباقية من شأنه أن يحسن بشكل كبير من الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.خلايا جديدة تنمو في أدمغة البالغين ولها مهمة رائعةعلماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة

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