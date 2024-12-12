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https://sarabic.ae/20241212/علماء-روس-يكتشفون-مصادر-طبيعية-تعالج-تنكس-الشبكية-المرتبط-بالعمر---1095726526.html
علماء روس يكتشفون مصادر طبيعية تعالج تنكس الشبكية المرتبط بالعمر
علماء روس يكتشفون مصادر طبيعية تعالج تنكس الشبكية المرتبط بالعمر
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون من جامعة موسكو الحكومية، أنه يمكن الوقاية من الأضرار التي تلحق بخلايا الشبكية المرتبطة بالشيخوخة عن طريق تشبعها بمضادات الأكسدة الطبيعية ... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T12:54+0000
2024-12-12T12:54+0000
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علوم
علماء روس
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ويمكن استخدام بروتين " أستا بي" (مجموعة من البروتينات المرتبطة بالكاروتينات الموجودة في الطحالب الدقيقة) . وقد ثبت أن الزياكسانثين الكاروتينويد زياكسانثين قادر على تخفيف الآثار السامة للإجهاد التأكسدي في شبكية العين، وبروتين أستا بي قادر على إيصاله إلى خلايا هذا النسيج.تم إجراء البحث في إطار المدرسة العلمية والتعليمية متعددة التخصصات بجامعة موسكو الحكومية "التقنيات الجزيئية للأنظمة الحية والبيولوجيا التركيبية" وبدعم من مؤسسة العلوم الروسية.ويعد الإجهاد التأكسدي هو أحد أكثر العوامل ضررًا لشبكية العين، حيث تتطلب شبكية العين أكبر كمية من الأكسجين (من بين جميع أنسجة الجسم) لتعمل، والتي تتفاعل مع الجزيئات التي تتعرض للضوء باستمرار وتولد العديد من المركبات السامة.في العين السليمة، هناك آلية دفاعية تستفيد من هذه الجزيئات من خلال حركة الأقراص داخل القضيب و"أكلها" و"هضمها" (البلعمة) من قبل خلايا الصيانة في ظهارة الشبكية الصبغية. مع التقدم في العمر، تنهار هذه الآلية، وتتراكم مكونات الأقراص، ويؤدي تشعيعها إلى الإجهاد التأكسدي وموت الظهارة الصبغية، وبالتالي موت الخلايا العصبية البصرية نفسها.وتظهر الجزر الناتجة من الضمور (ما يسمى بالضمور الجغرافي) على شكل فقدان لا رجعة فيه للرؤية المركزية. وهذه الحالة ليست نادرة الحدوث: فوفقًا لبعض البيانات، يغطي هذا المرض ما يصل إلى 12% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.”إذن كيف يمكن حماية شبكية العين؟ يقول يفجيني زيرني، رئيس مختبر الطب الحيوي في معهد أبحاث البيولوجيا الفيزيائية الكيميائية في جامعة موسكو الحكومية: "الطريقة الصحيحة هي التجديد المنهجي لمخزون المواد الفسيولوجية المضادة للأكسدة الموجودة في البداية في هذا النسيج. سيكون هذا هو الحل الأكثر فعالية ولن يسبب آثارًا سامة. ومن بين هذه المواد، على سبيل المثال، الفيتامينات C و E. ومع ذلك، فإن أكثر المواد الواعدة في هذا المعنى هي الكاروتينات - مكونات البقعة الصفراء لشبكية العين، القادرة ليس فقط على تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية فحسب، بل أيضًا على امتصاص الإشعاع الضار. وتكمن المشكلة في أن هذه المواد غير قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي فإن توافرها البيولوجي منخفض بالطرق التقليدية للإعطاء".لهذا الغرض، تم تحسين بنيته التي حافظت على قدرة البروتين على الاحتفاظ بالكاروتينويد وفي الوقت نفسه حرمانه من العيب الرئيسي للأدوية البروتينية - التعرض لعمل الإنزيمات المحللة للبروتين في أنسجة العين.تم اختبار المركب الجديد بنجاح وتبين أنه نشط ضد مجموعة واسعة من أنواع الأكسجين التفاعلية وقادر على توصيل الكاروتينويد مباشرة إلى خلايا الظهارة الصبغية للشبكية، مما يمنع موتها في ظروف الإجهاد التأكسدي الضوئي.ووفقا لها فإنه في الوقت الحابي يقوم حاليا باختبار مركب "زياكسانثين-أستاب" على نموذج حيواني لمرض AMD، وتظهر النتائج الأولى كفاءة عالية في توصيل الكاروتينويد". ونُشرت نتائج العمل في مجلة " FEBS Journal"."شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟علماء روس يكشفون كيفية تأثير "هرمون الشهية" على الساعة البيولوجية
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الصحة, علوم, علماء روس
الصحة, علوم, علماء روس

علماء روس يكتشفون مصادر طبيعية تعالج تنكس الشبكية المرتبط بالعمر

12:54 GMT 12.12.2024
© Photo / unsplash/Colin Lloydشبكية العين
شبكية العين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Photo / unsplash/Colin Lloyd
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اكتشف باحثون من جامعة موسكو الحكومية، أنه يمكن الوقاية من الأضرار التي تلحق بخلايا الشبكية المرتبطة بالشيخوخة عن طريق تشبعها بمضادات الأكسدة الطبيعية - الكاروتينات الموجودة أصلاً في النظام البصري البشري.
ويمكن استخدام بروتين " أستا بي" (مجموعة من البروتينات المرتبطة بالكاروتينات الموجودة في الطحالب الدقيقة) . وقد ثبت أن الزياكسانثين الكاروتينويد زياكسانثين قادر على تخفيف الآثار السامة للإجهاد التأكسدي في شبكية العين، وبروتين أستا بي قادر على إيصاله إلى خلايا هذا النسيج.

وبحسب مجلة " scientificrussia" فإنه على المدى الطويل، يمكن استخدام هذا الترادف في علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض واسع الانتشار يؤدي إلى العمى غير القابل للعلاج.

تم إجراء البحث في إطار المدرسة العلمية والتعليمية متعددة التخصصات بجامعة موسكو الحكومية "التقنيات الجزيئية للأنظمة الحية والبيولوجيا التركيبية" وبدعم من مؤسسة العلوم الروسية.
ويعد الإجهاد التأكسدي هو أحد أكثر العوامل ضررًا لشبكية العين، حيث تتطلب شبكية العين أكبر كمية من الأكسجين (من بين جميع أنسجة الجسم) لتعمل، والتي تتفاعل مع الجزيئات التي تتعرض للضوء باستمرار وتولد العديد من المركبات السامة.

وتتركز معظم هذه الجزيئات داخل أقراص المستقبلات الضوئية - وهي تراكيب غشائية مغلقة في الخلايا العصبية البصرية والقضبان والمخاريط.

في العين السليمة، هناك آلية دفاعية تستفيد من هذه الجزيئات من خلال حركة الأقراص داخل القضيب و"أكلها" و"هضمها" (البلعمة) من قبل خلايا الصيانة في ظهارة الشبكية الصبغية. مع التقدم في العمر، تنهار هذه الآلية، وتتراكم مكونات الأقراص، ويؤدي تشعيعها إلى الإجهاد التأكسدي وموت الظهارة الصبغية، وبالتالي موت الخلايا العصبية البصرية نفسها.
وتظهر الجزر الناتجة من الضمور (ما يسمى بالضمور الجغرافي) على شكل فقدان لا رجعة فيه للرؤية المركزية. وهذه الحالة ليست نادرة الحدوث: فوفقًا لبعض البيانات، يغطي هذا المرض ما يصل إلى 12% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.
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”إذن كيف يمكن حماية شبكية العين؟ يقول يفجيني زيرني، رئيس مختبر الطب الحيوي في معهد أبحاث البيولوجيا الفيزيائية الكيميائية في جامعة موسكو الحكومية: "الطريقة الصحيحة هي التجديد المنهجي لمخزون المواد الفسيولوجية المضادة للأكسدة الموجودة في البداية في هذا النسيج. سيكون هذا هو الحل الأكثر فعالية ولن يسبب آثارًا سامة. ومن بين هذه المواد، على سبيل المثال، الفيتامينات C و E. ومع ذلك، فإن أكثر المواد الواعدة في هذا المعنى هي الكاروتينات - مكونات البقعة الصفراء لشبكية العين، القادرة ليس فقط على تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية فحسب، بل أيضًا على امتصاص الإشعاع الضار. وتكمن المشكلة في أن هذه المواد غير قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي فإن توافرها البيولوجي منخفض بالطرق التقليدية للإعطاء".

اقترح علماء من كلية البيولوجيا ومعهد بحوث البيولوجيا الكيميائية في جامعة موسكو الحكومية بالتعاون مع زملاء من مركز الأبحاث الفيدرالي "المبادئ الأساسية للتكنولوجيا الحيوية" ومعهد الفيزياء الكيميائية الحيوية، اقترحت أكاديمية إيمانويل الروسية للعلوم طريقة جديدة للتوصيل المستهدف للكاروتينات غير القابلة للذوبان إلى خلايا الشبكية باستخدام بروتين "أستا بي" المرتبط بالكاروتينويدات من بروتين الطحالب الخضراء.

لهذا الغرض، تم تحسين بنيته التي حافظت على قدرة البروتين على الاحتفاظ بالكاروتينويد وفي الوقت نفسه حرمانه من العيب الرئيسي للأدوية البروتينية - التعرض لعمل الإنزيمات المحللة للبروتين في أنسجة العين.
تم اختبار المركب الجديد بنجاح وتبين أنه نشط ضد مجموعة واسعة من أنواع الأكسجين التفاعلية وقادر على توصيل الكاروتينويد مباشرة إلى خلايا الظهارة الصبغية للشبكية، مما يمنع موتها في ظروف الإجهاد التأكسدي الضوئي.

تقول سفيتلانا سيدورينكو، الباحثة في مختبر الكيمياء الفيزيائية للأغشية البيولوجية في كلية البيولوجيا بجامعة موسكو الحكومية: "هذه المجمعات لها آفاق كبيرة كأدوية واقية للأعصاب، والتي تفتقر إليها بشدة في طب العيون“. وتسمح الخصائص التشريحية للعين بحقن الأدوية مباشرة في الجسم الزجاجي الذي ينقلها تدريجياً إلى شبكية العين، مما يطيل من التأثير العلاجي.

ووفقا لها فإنه في الوقت الحابي يقوم حاليا باختبار مركب "زياكسانثين-أستاب" على نموذج حيواني لمرض AMD، وتظهر النتائج الأولى كفاءة عالية في توصيل الكاروتينويد". ونُشرت نتائج العمل في مجلة " FEBS Journal".
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