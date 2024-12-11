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بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
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https://sarabic.ae/20241211/شلل-النوم-أسبابه-وأعراضه-ماذا-تعرف-عنه؟-1095697151.html
"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟
"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟
سبوتنيك عربي
كشفت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم في تقرير جديد نشرته، عن أسباب وأعراض مرض "شلل النوم"، بالإضافة إلى طريقة علاجه. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:57+0000
2024-12-11T14:57+0000
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شلل النوم هو أحد اضطرابات النوم، وهو يعني أن المرء لا يمكنه تحريك جسمه مباشرة قبل النوم أو عند الاستيقاظ، على الرغم من أنه واع.وأشار التقرير الذي نشرته الجمعية الألمانية، إلى أن شلل النوم يحدث لأن الدماغ يرسل إشارات إلى العضلات أثناء نوم الأحلام (مرحلة نوم حركة العين السريعة) لإرخائها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مؤقتة، وعادة ما تستمر من بضع ثوان إلى دقائق.وبحسب التقرير، فإن أعراض "شلل النوم" تشمل:وأشار تقرير الجمعية أيضا إلى الأسباب المحتملة لشلل النوم، وشملت:ونوه التقرير إلى أنه عند إصابة المرء بنوبة شلل النوم، لا توجد طريقة لإيقاظ نفسه منها. ومع ذلك، فإن التركيز على تحريك أجزاء صغيرة من الجسم مثل أصابع اليدين أو أصابع القدمين قد يؤدي إلى تقليل مدة النوبة.وخلص التقرير إلى إمكانية علاج شلل النوم بواسطة الأدوية، على سبيل المثال الأدوية، التي تمنع من الوصول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة، مع تحسين بيئة وظروف النوم واتباع إيقاع نوم أو استيقاظ منتظم، بالإضافة إلى علاج الأسباب المرضية الأخرى الكامنة وراء شلل النوم مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والأمراض النفسية.دراسة: النعاس الزائد أثناء النهار مؤشر على مرض خطيرهذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"
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علوم, الصحة, نوم, نوم, تنفس, الخمر, القلق, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, مشكلات نفسية, حالات نفسية, رعاية نفسية
علوم, الصحة, نوم, نوم, تنفس, الخمر, القلق, اضطرابات نفسية, مشاكل نفسية, مشكلات نفسية, حالات نفسية, رعاية نفسية

"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟

14:57 GMT 11.12.2024
© Getty Images / EMS-FORSTER-PRODUCTIONSصورة لرجل نائم
صورة لرجل نائم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / EMS-FORSTER-PRODUCTIONS
تابعنا عبر
كشفت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم في تقرير جديد نشرته، عن أسباب وأعراض مرض "شلل النوم"، بالإضافة إلى طريقة علاجه.
شلل النوم هو أحد اضطرابات النوم، وهو يعني أن المرء لا يمكنه تحريك جسمه مباشرة قبل النوم أو عند الاستيقاظ، على الرغم من أنه واع.
وأشار التقرير الذي نشرته الجمعية الألمانية، إلى أن شلل النوم يحدث لأن الدماغ يرسل إشارات إلى العضلات أثناء نوم الأحلام (مرحلة نوم حركة العين السريعة) لإرخائها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مؤقتة، وعادة ما تستمر من بضع ثوان إلى دقائق.

وبحسب التقرير، فإن أعراض "شلل النوم" تشمل:

1.
عدم القدرة على تحريك الذراعين أو الساقين.
2.
عدم القدرة على التحدث.
3.
الشعور بالاختناق.
4.
الهلوسة.
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وأشار تقرير الجمعية أيضا إلى الأسباب المحتملة لشلل النوم، وشملت:

1.
قلة النوم.
2.
الخدر.
3.
عدم انتظام إيقاع النوم (على سبيل المثال بسبب العمل بنظام الورديات).
4.
انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.
5.
الأمراض النفسية مثل القلق أو الاضطراب ثنائي القطب أو اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب الهلع.
6.
بعض الأدوية (مثل تلك المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه).
7.
شرب الخمر وتعاطي المخدرات (مثل القنب أو المواد الأفيونية).
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ونوه التقرير إلى أنه عند إصابة المرء بنوبة شلل النوم، لا توجد طريقة لإيقاظ نفسه منها. ومع ذلك، فإن التركيز على تحريك أجزاء صغيرة من الجسم مثل أصابع اليدين أو أصابع القدمين قد يؤدي إلى تقليل مدة النوبة.
وخلص التقرير إلى إمكانية علاج شلل النوم بواسطة الأدوية، على سبيل المثال الأدوية، التي تمنع من الوصول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة، مع تحسين بيئة وظروف النوم واتباع إيقاع نوم أو استيقاظ منتظم، بالإضافة إلى علاج الأسباب المرضية الأخرى الكامنة وراء شلل النوم مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والأمراض النفسية.
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