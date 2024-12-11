https://sarabic.ae/20241211/شلل-النوم-أسبابه-وأعراضه-ماذا-تعرف-عنه؟-1095697151.html

"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟

"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟

سبوتنيك عربي

كشفت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم في تقرير جديد نشرته، عن أسباب وأعراض مرض "شلل النوم"، بالإضافة إلى طريقة علاجه. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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شلل النوم هو أحد اضطرابات النوم، وهو يعني أن المرء لا يمكنه تحريك جسمه مباشرة قبل النوم أو عند الاستيقاظ، على الرغم من أنه واع.وأشار التقرير الذي نشرته الجمعية الألمانية، إلى أن شلل النوم يحدث لأن الدماغ يرسل إشارات إلى العضلات أثناء نوم الأحلام (مرحلة نوم حركة العين السريعة) لإرخائها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة مؤقتة، وعادة ما تستمر من بضع ثوان إلى دقائق.وبحسب التقرير، فإن أعراض "شلل النوم" تشمل:وأشار تقرير الجمعية أيضا إلى الأسباب المحتملة لشلل النوم، وشملت:ونوه التقرير إلى أنه عند إصابة المرء بنوبة شلل النوم، لا توجد طريقة لإيقاظ نفسه منها. ومع ذلك، فإن التركيز على تحريك أجزاء صغيرة من الجسم مثل أصابع اليدين أو أصابع القدمين قد يؤدي إلى تقليل مدة النوبة.وخلص التقرير إلى إمكانية علاج شلل النوم بواسطة الأدوية، على سبيل المثال الأدوية، التي تمنع من الوصول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة، مع تحسين بيئة وظروف النوم واتباع إيقاع نوم أو استيقاظ منتظم، بالإضافة إلى علاج الأسباب المرضية الأخرى الكامنة وراء شلل النوم مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والأمراض النفسية.دراسة: النعاس الزائد أثناء النهار مؤشر على مرض خطيرهذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"

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