https://sarabic.ae/20241108/هذا-هو-مقدار-النوم-الذي-تحتاجه-لـشيخوخة-شابة-1094606530.html
هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"
هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"
سبوتنيك عربي
نرغب جميعنا في الوصول إلى شيخوخة خالية من المشكلات الجسدية والعقلية، ولأن أجسامنا خلال فترة الشباب بارعة في إخفاء المرض بشكل مثير للإعجاب، يجب علينا اتباع... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T12:15+0000
2024-11-08T12:15+0000
2024-11-08T12:15+0000
مجتمع
علوم
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أثبتت دراسة جديدة أن الحصول على أكثر من سبع ساعات من النوم في الليلة الواحدة، يساعد في تقليل المشكلات الصحية التي تترافق مع التقدم بالعمر.وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة إلى أنه "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020 وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، ووظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".وأخذ الفريق في الاعتبار عوامل أخرى، تؤثر على الصحة مثل الوزن واستهلاك الكحول والجنس، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".وأكد الباحثون أن "هذه النتائج تؤكد أن الحرمان المزمن من النوم، فضلاً عن أنماط زيادة ونقصان مدة النوم، ليست مجرد تغيرات مرتبطة بالعمر، بل إنها تظهر كمؤشرات محورية للعقبات في السعي إلى الشيخوخة الناجحة، إي خالية من الأمراض".
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علوم
هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"
نرغب جميعنا في الوصول إلى شيخوخة خالية من المشكلات الجسدية والعقلية، ولأن أجسامنا خلال فترة الشباب بارعة في إخفاء المرض بشكل مثير للإعجاب، يجب علينا اتباع مجموعة من العادات الصحية، التي تمكننا من الحصول على شيخوخة صحية.
أثبتت دراسة جديدة أن الحصول على أكثر من سبع ساعات من النوم في الليلة الواحدة، يساعد في تقليل المشكلات الصحية التي تترافق مع التقدم بالعمر.
وقام فريق من جامعة وينتشو الطبية في الصين بإجراء الدراسة على 3306 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا وما فوق، وتم تسجيل عادات نومهم في الأعوام 2011 و2013 و2015، تلاها فحص صحي بعد خمس سنوات.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن أولئك الذين يحافظون على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم في الليلة يميلون إلى التمتع بصحة أفضل بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الحياة.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة إلى أنه "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020 وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، ووظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".
وأخذ الفريق في الاعتبار عوامل أخرى، تؤثر على الصحة مثل الوزن واستهلاك الكحول والجنس، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert
".
وأكد الباحثون أن "هذه النتائج تؤكد أن الحرمان المزمن من النوم، فضلاً عن أنماط زيادة ونقصان مدة النوم، ليست مجرد تغيرات مرتبطة بالعمر، بل إنها تظهر كمؤشرات محورية للعقبات في السعي إلى الشيخوخة الناجحة، إي خالية من الأمراض".