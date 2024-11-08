https://sarabic.ae/20241108/هذا-هو-مقدار-النوم-الذي-تحتاجه-لـشيخوخة-شابة-1094606530.html

هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"

هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"

سبوتنيك عربي

نرغب جميعنا في الوصول إلى شيخوخة خالية من المشكلات الجسدية والعقلية، ولأن أجسامنا خلال فترة الشباب بارعة في إخفاء المرض بشكل مثير للإعجاب، يجب علينا اتباع... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T12:15+0000

2024-11-08T12:15+0000

2024-11-08T12:15+0000

مجتمع

علوم

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أثبتت دراسة جديدة أن الحصول على أكثر من سبع ساعات من النوم في الليلة الواحدة، يساعد في تقليل المشكلات الصحية التي تترافق مع التقدم بالعمر.وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة إلى أنه "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020 وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، ووظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".وأخذ الفريق في الاعتبار عوامل أخرى، تؤثر على الصحة مثل الوزن واستهلاك الكحول والجنس، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".وأكد الباحثون أن "هذه النتائج تؤكد أن الحرمان المزمن من النوم، فضلاً عن أنماط زيادة ونقصان مدة النوم، ليست مجرد تغيرات مرتبطة بالعمر، بل إنها تظهر كمؤشرات محورية للعقبات في السعي إلى الشيخوخة الناجحة، إي خالية من الأمراض".

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