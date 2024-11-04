https://sarabic.ae/20241104/النوم-العميق-يقدم-لك-فائدة-مذهلة-تعرف-على-مراحله-و7-طرق-تدعمه-1094478489.html
النوم العميق يقدم لك فائدة مذهلة... تعرف على مراحله و7 طرق تدعمه
النوم العميق يقدم لك فائدة مذهلة... تعرف على مراحله و7 طرق تدعمه
سبوتنيك عربي
طرق النوم العميق
2024-11-04T14:50+0000
2024-11-04T14:50+0000
2024-11-04T14:50+0000
مجتمع
علوم
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أفادت دراسة حديثة، بأن النوم الجيد ليلاً يمكن أن يجعل قلبك ينبض بأفضل حالاته، كما أن النوم المريح، يؤثر أيضًا على ملية الهضم والجهاز العصبي والدورة الدموية وصحة العظام.مراحل النوم الأربعة وأضاف الخبراء أن المرحلة الرابعة هي مرحلة الحلم من النوم وتشمل حركات العين السريعة (REM)، ومعدل ضربات القلب أسرع مقارنة بحالات النوم المبكرة، وزيادة معدل التنفس. يمنع نوع من الشلل العضلي المؤقت (الارتخاء) ذراعيك وساقيك من الحركة بشكل مفرط أثناء نوم حركة العين السريعة. مشاكل يسببها انخفاض جودة النوم ولفت الخبراء في دراستهم إلى الحالات المرضية التي من الممكن أن تصيب القلب نتيجة عدم حصول القلب والأوعية الدموية على القسط الكافي من النوم، وتشمل مايلي:وبحسب الدراسة المنشورة على موقع "nature"، ينصح الخبراء خلال دراستهم بتطوير عادات نوم صحية عبر تبني هذه العادات لتحسين النوم:عادات تساعد على النوم العميق
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طرق النوم العميق اساليب كيف انام نوم ينام
طرق النوم العميق اساليب كيف انام نوم ينام
النوم العميق يقدم لك فائدة مذهلة... تعرف على مراحله و7 طرق تدعمه
تعد قلة النوم من المشكلات التي يواجهها جميع الناس في مرحلة ما من حياتهم الشخصية، بدءًا من إجراء الصفقات التجارية المهمة وحتى رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكن يجب عدم الاستخفاف بأهمية النوم الجيد في الليل، وخصوصا بعد إحدى الدراسات الحديثة التي تربط بين النوم والصحة البدنية والنفسية.
أفادت دراسة حديثة، بأن النوم الجيد
ليلاً يمكن أن يجعل قلبك ينبض بأفضل حالاته، كما أن النوم المريح، يؤثر أيضًا على ملية الهضم والجهاز العصبي والدورة الدموية وصحة العظام.
وأوضح أفضل استشاريي أمراض القلب في نيويورك، أن النوم يحدث في أربع مراحل مختلفة، كل منها يستمر من 70 إلى 120 دقيقة، فالمرحلة الأولى قصيرة وتشمل "الغفوة" أو الانتقال من اليقظة إلى النوم.
وتابع الخبراء أن المرحلة الثانية يستقر العقل والجسم في النوم ولكن الضوضاء العالية أو التفكير العابر في جدول الغد أو الوضع غير المريح يمكن أن يتسبب في استيقاظك، أما المرحلة الثالثة، يحدث النوم العميق ويتسم باسترخاء العضلات بشكل عميق، وتباطؤ التنفس، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب.
وأضاف الخبراء أن المرحلة الرابعة هي مرحلة الحلم من النوم وتشمل حركات العين السريعة (REM)، ومعدل ضربات القلب أسرع مقارنة بحالات النوم المبكرة، وزيادة معدل التنفس. يمنع نوع من الشلل العضلي المؤقت (الارتخاء) ذراعيك وساقيك من الحركة بشكل مفرط أثناء نوم حركة العين السريعة.
وأشار الخبراء أن الجسم يستخدم النوم لتقوية الجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي وتنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك، وتشمل هرمونات "الميلاتونين" التي يتم إنتاجها أو تنظيمها أثناء النوم، فيما تنخفض مستويات "الكورتيزول"، وهو ما يسمى هرمون التوتر، أثناء النوم.
وأكد الخبراء أن مستويات هرمون النمو ترتفع أيضًا أثناء النوم، يستخدم جسمك هذه المواد القوية لإصلاح وبناء العضلات والأوعية الدموية والعظام والأنسجة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يفرز جهاز المناعة بروتينات تسمى "السيتوكينات" التي تساعد على محاربة الالتهابات والعدوى والصدمات.
مشاكل يسببها انخفاض جودة النوم
ولفت الخبراء في دراستهم إلى الحالات المرضية التي من الممكن
أن تصيب القلب نتيجة عدم حصول القلب والأوعية الدموية على القسط الكافي من النوم، وتشمل مايلي:
تصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين).
ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).
زيادة الشهية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
انخفاض الدافع مما يؤدي إلى الخمول البدني.
ارتفاع البروتين التفاعلي سي(CRP)، وهو مؤشر على الالتهاب الزائد.
الاكتئاب والقلق والتعب أثناء النهار وصعوبة التركيز.
وبحسب الدراسة المنشورة على موقع "nature"
، ينصح الخبراء خلال دراستهم بتطوير عادات نوم صحية عبر تبني هذه العادات لتحسين النوم:
عادات تساعد على النوم العميق
حدد موعدًا روتينيًا للنوم
استيقظ في نفس الوقت كل يوم
تجنب الذهاب إلى الفراش وأنت ممتلئ أو جائع للغاية
خلق بيئة نوم مريحة وباردة بدلًا من أن تكون دافئة للغاية
مارس الرياضة بانتظام ولكن تجنب التدريبات في وقت متأخر من المساء
تجنب القيلولة الطويلة في وقت متأخر من اليوم
استرخِ باتباع روتين مريح قبل الذهاب إلى الفراش
حدد موعدًا للزيارة إذا كنت تعاني بانتظام من مشاكل الأرق، والتي قد تشمل صعوبة النوم أو البقاء نائمًا.