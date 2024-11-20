https://sarabic.ae/20241120/دراسة-النعاس-الزائد-أثناء-النهار-مؤشر-على-مرض-خطير-1094990675.html

دراسة: النعاس الزائد أثناء النهار مؤشر على مرض خطير

دراسة: النعاس الزائد أثناء النهار مؤشر على مرض خطير

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، عن علاقة بين النعاس أثناء النهار وعلامات الخطر الإدراكي الحركي. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T08:50+0000

2024-11-20T08:50+0000

2024-11-20T08:50+0000

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قد يكون كبار السن الذين يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار أو يفتقرون إلى الدافع للقيام بأنشطتهم اليومية أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما قبل الخرف والتي تسمى "متلازمة الخطر الإدراكي الحركي"، والتي يمكن أن تتطور إلى الخرف.ومن أعراض هذه المتلازمة مشاكل الذاكرة العرضية، وطريقة المشي البطيئة، والتي يمكن أن تتطور إلى الخرف الوعائي بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.قام لوروي وزملاؤه بفحص 445 شخصًا بالغًا لا يعانون من الخرف، تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بمتوسط ​​عمر 76 عامًا. مرة واحدة في السنة لمدة ثلاث سنوات في المتوسط، وأكمل المشاركون استبيانات حول قدراتهم على التذكر وأنماط النوم والأنشطة اليومية، بينما تم تتبع سرعة مشيهم على أجهزة المشي لمدة ثلاث سنوات في المتوسط.خلال فترة الدراسة، أصيب 35.5 في المئة من المشاركين الذين صنفوا على أنهم يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار ونقص الحماس للأنشطة اليومية بمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي.في حين أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة مباشرة، إلا أنها تشير إلى أنه في بعض الأشخاص، قد يكون النعاس المفرط والشعور بالخمول أثناء النهار من العلامات المبكرة لمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي.من المعروف أن التشخيص المبكر أفضل عندما يتعلق الأمر بتشخيص الخرف - أو ما قبل الخرف - ونحن نرى المزيد والمزيد من الأدلة على أنه يمكن منع هذه الحالة في عدد كبير من الحالات، إذا تم اكتشافها في وقت مبكر.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن أولئك الذين لديهم متلازمة الخطر المعرفي الحركي هم أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص بالآخرين بشكل عام.مرحلة واحدة من النوم تبعد عنك مرضا خطيرا في شيخوختكدراسة تكشف عن تأثير خطير من قلة النوم

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علوم, الصحة, خرف, نوم, نوم, النعاس