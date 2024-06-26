https://sarabic.ae/20240626/دراسة-تمرين-محدد-يحمي-أدمغة-مرضى-ضغط-الدم-1090200532.html

دراسة: تمرين محدد يحمي أدمغة مرضى ضغط الدم

دراسة: تمرين محدد يحمي أدمغة مرضى ضغط الدم

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين البدنية المكثفة بشكل منتظم يمكن أن تساعد في الحفاظ على معدل ارتفاع ضغط الدم الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T14:59+0000

2024-06-26T14:59+0000

2024-06-26T14:59+0000

مجتمع

الصحة

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وقال الطبيب والأستاذ السريري، ريتشارد كازيبوي، من جامعة "ويك فورست": "نحن نعلم أن التمارين البدنية توفر العديد من الفوائد، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب وربما تأخير التدهور المعرفي".وأظهرت البيانات أن المشاركة في جلسة واحدة على الأقل من النشاط البدني القوي أسبوعيًا تقلل من فرص التدهور المعرفي.وقال كازيبوي إنها أنباء مرحب بها أن عددًا أكبر من كبار السن يمارسون التمارين البدنية، مشيرًا إلى أن كبار السن الذين يدركون أهمية التمارين الرياضية قد يكونون أكثر ميلاً إلى ممارسة التمارين الرياضية بكثافة أعلى، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضاف: "على الرغم من أن هذه الدراسة تقدم دليلاً على أن التمارين الرياضية القوية قد تحافظ على الوظيفة الإدراكية لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتشمل قياسات النشاط البدني القائمة على الأجهزة ومجموعات المشاركين الأكثر تنوعًا".الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعدتطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"

https://sarabic.ae/20240626/دراسة-تحذر-هذه-الأطعمة-تزيد-من-قلقك-على-المدى-الطويل-1090193113.html

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