https://sarabic.ae/20240626/دراسة-تحذر-هذه-الأطعمة-تزيد-من-قلقك-على-المدى-الطويل-1090193113.html

دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل

دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن لبعض الأطعمة الدهنية أن تزيد من قلقك على المدى الطويل، لذلك يجب اختيار الأطعمة المريحة الخاصة بك بعناية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T12:30+0000

2024-06-26T12:30+0000

2024-06-26T12:30+0000

مجتمع

الصحة

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ووجدت الدراسة أن تناول نوع معين من النظام الغذائي الغني بالدهون، وخاصة الدهون المشبعة من المنتجات الحيوانية، أدى إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء لدى فئران التجارب وتغيير سلوكها.وقال المؤلف الرئيسي، كريستوفر لوري، أستاذ علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة "كولورادو بولدر": إلى جانب المخاطر المعروفة مثل السمنة أو أمراض القلب، تشير هذه النتائج إلى أن أي شخص يتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التأثيرات المحتملة على الصحة العقلية".القلقالقلق هو شعور معقد ومتغير يتشكل بفعل العديد من العوامل، وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا وجود صلة مماثلة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون والقلق لدى الفئران، وهناك تلميحات إلى وجود ارتباط مماثل لدى البشر.وبالإضافة إلى انخفاض التنوع الميكروبي، كان لدى الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا عالي الدهون المزيد من البكتيريا من شعبة Firmicutes وعدد أقل من البكتيريا من Bacteroidetes، وهي نسبة ترتبط عند البشر بالسمنة والنظام الغذائي الصناعي، أي الكثير من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال لوري إن الاعتقاد بأن مجرد اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يغير التعبير عن هذه الجينات في الدماغ هو أمر غير عادي، حيث كان لدى المجموعة الغنية بالدهون بشكل أساسي التوقيع الجزيئي لحالة القلق الشديد في أدمغتهم".الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعدروسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"

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