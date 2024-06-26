دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240626/دراسة-تحذر-هذه-الأطعمة-تزيد-من-قلقك-على-المدى-الطويل-1090193113.html
دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل
دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن لبعض الأطعمة الدهنية أن تزيد من قلقك على المدى الطويل، لذلك يجب اختيار الأطعمة المريحة الخاصة بك بعناية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:30+0000
2024-06-26T12:30+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090192814_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_9f0ac06a102a0d351b7a44889155a22d.jpg
ووجدت الدراسة أن تناول نوع معين من النظام الغذائي الغني بالدهون، وخاصة الدهون المشبعة من المنتجات الحيوانية، أدى إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء لدى فئران التجارب وتغيير سلوكها.وقال المؤلف الرئيسي، كريستوفر لوري، أستاذ علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة "كولورادو بولدر": إلى جانب المخاطر المعروفة مثل السمنة أو أمراض القلب، تشير هذه النتائج إلى أن أي شخص يتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التأثيرات المحتملة على الصحة العقلية".القلقالقلق هو شعور معقد ومتغير يتشكل بفعل العديد من العوامل، وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا وجود صلة مماثلة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون والقلق لدى الفئران، وهناك تلميحات إلى وجود ارتباط مماثل لدى البشر.وبالإضافة إلى انخفاض التنوع الميكروبي، كان لدى الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا عالي الدهون المزيد من البكتيريا من شعبة Firmicutes وعدد أقل من البكتيريا من Bacteroidetes، وهي نسبة ترتبط عند البشر بالسمنة والنظام الغذائي الصناعي، أي الكثير من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال لوري إن الاعتقاد بأن مجرد اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يغير التعبير عن هذه الجينات في الدماغ هو أمر غير عادي، حيث كان لدى المجموعة الغنية بالدهون بشكل أساسي التوقيع الجزيئي لحالة القلق الشديد في أدمغتهم".الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعدروسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
https://sarabic.ae/20240625/دراسات-الثوم-قد-يكون-سلاحا-سريا-لمرض-العصر-1090159245.html
https://sarabic.ae/20240623/طبيب-روسي-يحذر-من-4-أعراض-رئيسية-لسرطان-الكلى-1090103578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090192814_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4968d519aaacd869409eb866cf868eba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دراسة تحذر: هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل

12:30 GMT 26.06.2024
© Photo / unsplash/Felippe Lopesقطعة لحم
قطعة لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / unsplash/Felippe Lopes
تابعنا عبر
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن لبعض الأطعمة الدهنية أن تزيد من قلقك على المدى الطويل، لذلك يجب اختيار الأطعمة المريحة الخاصة بك بعناية.
ووجدت الدراسة أن تناول نوع معين من النظام الغذائي الغني بالدهون، وخاصة الدهون المشبعة من المنتجات الحيوانية، أدى إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء لدى فئران التجارب وتغيير سلوكها.

وأظهرت الفئران التي اتبعت هذا النظام الغذائي أيضًا حساسية أعلى بالنسبة للجينات المرتبطة بنشاط الناقلات العصبية، وتحديدًا التأثير على مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ بطرق معروفة بتعزيز القلق.

فتاة تمسك بالثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
مجتمع
دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
أمس, 09:55 GMT
وقال المؤلف الرئيسي، كريستوفر لوري، أستاذ علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة "كولورادو بولدر": إلى جانب المخاطر المعروفة مثل السمنة أو أمراض القلب، تشير هذه النتائج إلى أن أي شخص يتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التأثيرات المحتملة على الصحة العقلية".

القلق

القلق هو شعور معقد ومتغير يتشكل بفعل العديد من العوامل، وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا وجود صلة مماثلة بين الأنظمة الغذائية عالية الدهون والقلق لدى الفئران، وهناك تلميحات إلى وجود ارتباط مماثل لدى البشر.

وأفاد الباحثون بأن الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا عالي الدهون لم تكتسب وزنًا فحسب، بل كان لديها أيضًا تنوع أقل بكثير في بكتيريا الأمعاء مقارنة بالفئران في المجموعة الضابطة.

منطقة الكلى لدى الإنسان مع العمود الفقري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مجتمع
طبيب روسي يحذر من 4 أعراض رئيسية لسرطان الكلى
23 يونيو, 14:47 GMT
وبالإضافة إلى انخفاض التنوع الميكروبي، كان لدى الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا عالي الدهون المزيد من البكتيريا من شعبة Firmicutes وعدد أقل من البكتيريا من Bacteroidetes، وهي نسبة ترتبط عند البشر بالسمنة والنظام الغذائي الصناعي، أي الكثير من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال لوري إن الاعتقاد بأن مجرد اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يغير التعبير عن هذه الجينات في الدماغ هو أمر غير عادي، حيث كان لدى المجموعة الغنية بالدهون بشكل أساسي التوقيع الجزيئي لحالة القلق الشديد في أدمغتهم".
الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعد
روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025
تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 13:07 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала