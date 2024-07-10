https://sarabic.ae/20240710/اختبار-جديد-يحدد-ما-إذا-كانت-لديك-علامات-مبكرة-للخرف-1090669265.html

اختبار جديد يحدد ما إذا كانت لديك علامات مبكرة للخرف

اختبار جديد يحدد ما إذا كانت لديك علامات مبكرة للخرف

سبوتنيك عربي

كشف اختبار جديد للدماغ، طوره باحثون أستراليون، عن إمكانية تحديد العلامات المبكرة للخرف. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T15:51+0000

2024-07-10T15:51+0000

2024-07-10T15:51+0000

مجتمع

علوم

زهايمر

خرف

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أحد المؤشرات الشائعة للتدهور المعرفي (الخرف)، هو ببساطة فقدان الذاكرة. وإن معرفة متى يكون ذلك نتيجة للشيخوخة، أو متى يكون مرضيًا ليس بالأمر السهل على الإطلاق.هناك عدد لا يحصى من الطرق التي يحاول الباحثون من خلالها الكشف عن الخرف قبل ظهوره، مثل فحص الدم، ومسح الدماغ، واختبارات العين، بالإضافة إلى الإشارات الصوتية.يمكن أن تساعد أداة الفحص المعرفي الجديدة التي طورها باحثون أستراليون، عن طريق قياس ستة جوانب مهمة لوظيفة الدماغ، في معرفة العلامات المبكرة للخرف لدى الأشخاص.خضع 526 شخصًا لأداة الفحص هذه، وهي استبيان مكون من 46 سؤالا يتم من خلاله تسجيل إدراكهم عبر ستة مجالات: الذاكرة، واللغة، والتوجيه، والانتباه والتركيز، والوظيفة التنفيذية، والقدرة على نسخ ورسم الأشكال الهندسية.تتكون أداة الفحص التي طورها الباحثون من 46 سؤالًا تُطرح على الأشخاص حول التغييرات التدريجية التي ربما مروا بها أو لاحظوها في العامين الماضيين، مقارنة بخمس سنوات سابقة، مثل صعوبة السمع أو التركيز أو اللغة.تُسمى هذه الأداة "مخزون الضعف الإدراكي الذاتي"، وهي تلتقط مخاوف الأشخاص بشأن قدراتهم العقلية الحالية. غالبًا ما يكون هذا الإجراء الذاتي بمثابة علامة إنذار مبكر لتدهور القدرات المعرفية، أو ينذر بالخرف، أو على الأقل أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخرف، ويجب مراقبة صحتهم عن كثب.ومع ذلك، فإن الإطار الموحد الذي تم اختباره على أعداد كبيرة من الأشخاص وتقييم مجموعة واسعة من القدرات المعرفية يمكن أن يساعد الأطباء على التعرف على التغيرات الطفيفة في الدماغ، والتي تتطلب المزيد من الاهتمام.تم تصميم الاستبيانات حول التدهور المعرفي الذاتي (الخرف)، لتعكس جوانب أخرى من الضعف الإدراكي المعتدل، مثل مرض "ألزهايمر".وباستخدام سلسلة من الأساليب الإحصائية لتقييم النتائج، وجد الباحثون أن أداة الفحص حددت بدقة الأفراد الذين يعانون من مستويات متوسطة إلى شديدة من التدهور المعرفي الذاتي (الخرف).وحدد الفريق أيضًا ما يقولون إنه يمكن أن يكون نتيجة "فاصلة" سليمة إلى حد ما لتحديد المشاركين الذين لديهم خطر أعلى للإصابة بالخرف.ويذكر أن المشاركين في التحليل كانوا أشخاصًا أصحاء، وتتراوح أعمارهم بين 39 و97 عامًا، وشاركوا في دراسات طويلة مستمرة حول الشيخوخة، لذلك سيتعين على الباحثين تتبع صحتهم في السنوات القادمة.دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأةدراسة: عشبة منتشرة في العالم العربي تحسن من شيخوختك

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علوم, زهايمر, خرف