https://sarabic.ae/20241211/علماء-روس-يكشفون-كيفية-تأثير-هرمون-الشهية-على-الساعة-البيولوجية-1095685497.html

علماء روس يكشفون كيفية تأثير "هرمون الشهية" على الساعة البيولوجية

علماء روس يكشفون كيفية تأثير "هرمون الشهية" على الساعة البيولوجية

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث في روسيا، من تحديد تأثير الهرمون الذي يحفز الشعور بالجوع على الساعة البيولوجية الداخلية لجسم الثدييات. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T09:50+0000

2024-12-11T09:50+0000

2024-12-11T09:50+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الساعة البيولوجية

هرمون

هرمونات

أعصاب

خلايا عصبية

الخلايا العصبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095686162_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ce5213580d0b5d8bcdcfa94a676d3a5.jpg

ووفقا للدراسة التي قام بها العلماء، فإن هرمون الغريلين، الذي يتم تصنيعه في الجهاز الهضمي، يساعد الجسم على ضبط أنماط نومه ويقظته الداخلية مع الإيقاع اليومي للعالم المحيط به.الغريلين هو هرمون الببتيد الذي ينتج عن الغشاء المخاطي في المعدة. فهو يؤثر على الأداء المعرفي والتعلم والذاكرة، كما أنه يحفز الجوع. ويزداد تركيزه في الدم إذا رأى الإنسان وسمع رائحة الطعام، ولهذا يسمى الغريلين "هرمون الجوع" و"هرمون الشهية".ووجد العلماء وظيفة أخرى للغريلين في جسم الثدييات، وهي تكيف الساعة البيولوجية مع اليوم الفلكي الخارجي المكون من 24 ساعة. ما يسمى بالنواة فوق التصالبية، الموجودة في المولد الرئيسي لإيقاعات الساعة البيولوجية، منطقة ما تحت المهاد، وهي المسؤولة عن هذا التزامن.تقول أحد مؤلفي الدراسة، والأستاذة المشاركة في قسم فسيولوجيا الحيوان والإنسان في جامعة سامارا، إيلينا إينيوشكينا: "إن الآلية الرئيسية لتنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية هي الآلية الضوئية، وهي تعتمد على ما يراه الشخص خارج النافذة، وكم الضوء الذي يصل إلى شبكية العين في وقت معين من اليوم. وتستخدم بعض الآليات الأخرى (غير الضوئية) معلومات حول النظام الغذائي والتكوين وقيمة الطاقة في الغذاء".وأوضحت إينيوشكينا: "لقد درسنا شرائح من دماغ الفئران ووجدنا أن 50 من 81 خلية عصبية أظهرت نشاطًا استجابة للغريلين. وأظهرت دراسة أكثر تفصيلاً أن تأثير الغريلين على نشاط الخلايا العصبية يحدث من خلال مستقبلات (GHS-R1a)، والتي تشارك أيضًا في مضادات الجسم للغريلين (الاستجابة الالتهابية)".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "أر سي إس أي ساينس" العلمية، فإن 32% من الخلايا العصبية زادت نشاطها عندما تم إعطاء الغريلين، في حين أن 30%، على العكس من ذلك، "تم تثبيطها"، أي أن الغريلين يعمل في اتجاهات مختلفة.علماء روس يبتكرون "غرسات للحبل الشوكي" لعلاج آلام الظهر"الأشعة فوق البنفسجية المرنة"... ابتكار روسي يقلب موازين صناعة الأجهزة الطبية

https://sarabic.ae/20241210/علماء-روس-يبتكرون-غرسات-للحبل-الشوكي-لعلاج-آلام-الظهر-1095649431.html

https://sarabic.ae/20241120/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لتشخيص-القدم-السكرية--1094984627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الساعة البيولوجية, هرمون, هرمونات, أعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية