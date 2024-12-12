https://sarabic.ae/20241212/علماء-يكتشفون-نظائر-عالية-النقاء-من-المعادن-لعلاج-السرطان-1095730053.html
علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان
علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
نجح مجموعة من العلماء الصينين من جامعة جنوب الصين، في استخلاص نظائر عالية النقاء من معادن أرضية نادرة يمكن استخدامها لعلاج السرطان. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T14:49+0000
2024-12-12T14:49+0000
2024-12-12T14:49+0000
مجتمع
علوم
الصحة
سرطانات
السرطان
خلايا سرطانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102544/45/1025444558_0:292:2561:1732_1920x0_80_0_0_ac6cc0cdd86c7559b59a52dac350f4ce.jpg
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن استخدام هذه المواد خلال علاج ألفا (طريقة لعلاج السرطان باستخدام المواد المشعة) في علاج سرطان الثدي والبنكرياس والبروستاتا.وجاء في الدراسة المنشورة على موقع جامعة جنوب الصين، والتي نقلتها وكالة "سبوتنيك": "لقد حقق فريق البروفيسور وي يويتشو، من معهد العلوم والتكنولوجيا النووية اختراقًا في فصل واستخلاص النظائر الطبية بكفاءة من سلاسل اضمحلال الثوريوم الطبيعي ونجح في عزل نظائر الرصاص 212 والبزموت 212 عالية النقاء، من 100 غرام من نترات الثوريوم".قام فريق العلماء بفصل واستخراج النويدات من الثوريوم 232 الطبيعي، باستخدام مادة ماصة خاصة تعتمد على الراتنج. وبعد ذلك، يمكن استخدام هذه التقنية على نطاق صناعي.وبحسب الدراسة التي نشرتها جامعة جنوب الصين ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، فإن جامعة سيتشينوف في روسيا، والجامعة الطبية الصينية، أطلقتا بشكل مشترك مشروعين جديدين في مجال علاج السرطان، بما في ذلك تطوير أدوية جديدة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بفعاليتها.ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفهدراسة تكشف فوائد الذهب في مكافحة السرطان
https://sarabic.ae/20241202/علماء-روس-يتوصلون-لاكتشاف-يؤثر-على-مرض-السرطان-1095388510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102544/45/1025444558_0:52:2561:1972_1920x0_80_0_0_4bc587a3ee7bf3f4a1e1451017425da5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, سرطانات, السرطان, خلايا سرطانية
علوم, الصحة, سرطانات, السرطان, خلايا سرطانية
علماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان
نجح مجموعة من العلماء الصينين من جامعة جنوب الصين، في استخلاص نظائر عالية النقاء من معادن أرضية نادرة يمكن استخدامها لعلاج السرطان.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن استخدام هذه المواد خلال علاج ألفا (طريقة لعلاج السرطان باستخدام المواد المشعة) في علاج سرطان الثدي والبنكرياس والبروستاتا.
وجاء في الدراسة المنشورة
على موقع جامعة جنوب الصين، والتي نقلتها وكالة "سبوتنيك": "لقد حقق فريق البروفيسور وي يويتشو، من معهد العلوم والتكنولوجيا النووية اختراقًا في فصل واستخلاص النظائر الطبية بكفاءة من سلاسل اضمحلال الثوريوم الطبيعي ونجح في عزل نظائر الرصاص 212 والبزموت 212 عالية النقاء، من 100 غرام من نترات الثوريوم".
ونوهت الدراسة إلى أنه في السابق، كان هناك نقص في نويدات الرصاص 212 والبزموت 212، مما أدى إلى تقييد تطوير الأدوية واستخدامها السريري بشدة في جميع أنحاء العالم. ولذلك فإن تكنولوجيا استخراج هذه المواد سوف تحل هذه المشكلة.
قام فريق العلماء بفصل واستخراج النويدات من الثوريوم 232 الطبيعي، باستخدام مادة ماصة خاصة
تعتمد على الراتنج. وبعد ذلك، يمكن استخدام هذه التقنية على نطاق صناعي.
وبحسب الدراسة التي نشرتها جامعة جنوب الصين ونقلتها وكالة "سبوتنيك"،
فإن جامعة سيتشينوف في روسيا، والجامعة الطبية الصينية، أطلقتا بشكل مشترك مشروعين جديدين في مجال علاج السرطان، بما في ذلك تطوير أدوية جديدة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بفعاليتها.