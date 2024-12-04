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https://sarabic.ae/20241204/علماء-يطورون-مركبا-دوائيا-لعلاج-السرطان-1095483605.html
علماء يطورون مركبا دوائيا لعلاج السرطان
علماء يطورون مركبا دوائيا لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
طور العلماء من مركز كراسنويارسك العلمي، مع زملائهم، مركبًا يتكون من البوليمر الطبيعي "أرابينوغالاكتان"، وعقار العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد، وأبتامرات الحمض... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T14:06+0000
2024-12-04T14:06+0000
مجتمع
علوم
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طور العلماء مركبًا يتكون من البوليمر الطبيعي "أرابينوغالاكتان"، وعقار العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد، وأبتامرات الحمض النووي لتحسين علاج السرطان. يزيد هذا المزيج من فعالية العلاج الكيميائي ويقلل من سميته بسبب توصيل الدواء إلى الأورام بشكل مستهدف، وتم تقليل جرعة الدواء في المجمع بمقدار 10 مرات مقارنة بالعلاج الكيميائي الموجود، كما زاد متوسط ​​العمر المتوقع لحيوانات المختبر المصابة بالسرطان بعد استخدامه بمقدار 3.5 مرة، ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية للصيدلة والصيدلة الحيوية "يوروبيان جورنال اوف فارماسيتكس أند بيو فارماتيكس". ويعد السيكلوفوسفاميد أحد الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، استخدامه كدواء فعال للعلاج الكيميائي محدود بعدد من التأثيرات غير المرغوب فيها، ويظل الحد من الآثار الجانبية للسيكلوفوسفاميد مشكلة ملحة. قد يكون الحل هو تقليل الجرعات الحالية من الدواء من خلال التوصيل المستهدف، حسبما ذكرته مجلة "ساينتيفيك روشا" الروسية للعلوم. وأشارت آنا كيتشكايلو، دكتورة العلوم البيولوجية، ورئيسة مختبر الأدوية الخاضعة للرقابة الرقمية والعلاجات العلاجية في مركز الأبحاث الفيدرالي، ورئيسة قسم مختبر التقنيات الجزيئية الحيوية والطبية بجامعة كراسنويارسك الطبية الحكومية، إلى أن "تطوير نظام التسليم هو مهمة متعددة الأوجه ومتعددة التخصصات، أولا، يجب على جزيء الدواء النشط أن يقتل الخلايا السرطانية بأكبر قدر ممكن من الفعالية، ويجب أن تتم تعبئتها بطريقة لا تؤدي إلى إتلاف الخلايا والأنسجة السليمة، ولا يتم إخراجها من الجسم، ولا يمسها الجهاز المناعي قبل وصولها إلى وجهتها، وبدون التوصيل المستهدف، يصل جزيء واحد فقط من أصل 100 إلى الورم، بينما تسبب البقية ضررًا هائلاً للجسم، لذلك، فإن النقل الموجه، سيزيد من الكفاءة وفي الوقت نفسه يقلل من الحمل السام على الجسم".وحسب كيتشكايلو، لتقليل التأثير السام للسيكلوفوسفاميد، قام الخبراء بتغليفه بمادة متعددة السكاريد قابلة للتحلل من الصنوبر السيبيري، "أرابينوغالاكتان". ونتيجة لذلك، يتم تعزيز التأثير العلاجي بسبب التوصيل المستهدف للدواء إلى المناطق المتضررة، علاوة على ذلك، فإن الأرابينوغالاكتان نفسه له خصائص مناعية يمكن أن تتصدى للتأثيرات المثبطة للمناعة للسيكلوفوسفاميد وإزالة بقايا الورم.وللتغلب على هذا العيب، تمت حماية الدواء المطور بواسطة الأبتمرات، والتي تستهدف أيضًا الخلايا السرطانية على وجه التحديد، الأبتمرات هي نظائر وظيفية للأجسام المضادة البروتينية، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة من الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، مركبة صناعيًا وقادرة على الارتباط بالأهداف الجزيئية والخلوية.ولاختبار النشاط المضاد للأورام للدواء الجديد، استخدم المتخصصون خلايا سرطان الاستسقاء إيرليك في فئران المختبر، وأظهر مركب السيكلوفوسفاميد المحاط بالأرابينوغالاكتان، والموجه إلى الورم بواسطة الأبتمرات نشاطًا مضادًا للورم.وأضافت كيتشكايلو: "علاوة على ذلك، أدى هذا النهج إلى تقليل سمية الدواء وجعل تقليل الجرعة العلاجية للسيكلوفوسفاميد، عشرة أضعاف دون تقليل نشاطه المضاد للأورام".ويسبب السيكلوفوسفاميد أيضًا انخفاضًا في عدد الخلايا التائية ويؤثر على المناعة، إن مادة أرابينوغالاكتان التي نستخدمها تعوض التأثير المثبط للمناعة للدواء.ويرتبط نشاط التحفيز المناعي للاركس أرابينوغالاكتان بتنشيط مكونات مختلفة من الجهاز المناعي، بما في ذلك تلك التي يتم قمعها بواسطة السيكلوفوسفاميد.وأردفت كيتشكايلو: "مزيج هذه المكونات يعزز، من ناحية، النشاط المضاد للأورام، ومن ناحية أخرى، يقلل من سميته الشاملة، وتساعد الأبتمرات في توجيه هذا النظام بدقة إلى هدفه، وتجنب التداخل مع الأنسجة المحيطة".وتسلط هذه النتائج الضوء على قدرة الدواء المطور على التخفيف من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وتعزيز خصائصه المضادة للسرطان.ونتيجة لذلك، فقد نجحنا في جلب الدواء إلى مرحلة عالية من الاستعداد، وأجرينا تجربة جزئية "قبل سريرية"، ونناقش بالفعل مع شركات الأدوية إمكانية تعزيزه بشكل أكبر في الممارسة العملية.واختتمت آنا كيتشكايلو حديثها بأن "البحث المستمر في هذا المجال قد يؤدي إلى تطوير علاجات أكثر فعالية وأقل سمية للسرطان".علماء يغيرون موعد "يوم الإنسان" 5 ساعات... وهذا ما حدث
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علوم
علوم

علماء يطورون مركبا دوائيا لعلاج السرطان

14:06 GMT 04.12.2024
© Photo / unsplash/ and machinesخلية
خلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / unsplash/ and machines
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طور العلماء من مركز كراسنويارسك العلمي، مع زملائهم، مركبًا يتكون من البوليمر الطبيعي "أرابينوغالاكتان"، وعقار العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد، وأبتامرات الحمض النووي لتحسين علاج السرطان.
طور العلماء مركبًا يتكون من البوليمر الطبيعي "أرابينوغالاكتان"، وعقار العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد، وأبتامرات الحمض النووي لتحسين علاج السرطان.
يزيد هذا المزيج من فعالية العلاج الكيميائي ويقلل من سميته بسبب توصيل الدواء إلى الأورام بشكل مستهدف، وتم تقليل جرعة الدواء في المجمع بمقدار 10 مرات مقارنة بالعلاج الكيميائي الموجود، كما زاد متوسط ​​العمر المتوقع لحيوانات المختبر المصابة بالسرطان بعد استخدامه بمقدار 3.5 مرة، ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية للصيدلة والصيدلة الحيوية "يوروبيان جورنال اوف فارماسيتكس أند بيو فارماتيكس".
ويعد السيكلوفوسفاميد أحد الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، استخدامه كدواء فعال للعلاج الكيميائي محدود بعدد من التأثيرات غير المرغوب فيها، ويظل الحد من الآثار الجانبية للسيكلوفوسفاميد مشكلة ملحة. قد يكون الحل هو تقليل الجرعات الحالية من الدواء من خلال التوصيل المستهدف، حسبما ذكرته مجلة "ساينتيفيك روشا" الروسية للعلوم.
وقام العلماء، مع زملائهم بتطوير مركب يعتمد على البوليمر الطبيعي أرابينوغالاكتان، ودواء العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد وأبتامرات الحمض النووي، لزيادة فعالية العلاج الكيميائي وتقليل سميته من خلال التوصيل الانتقائي للدواء إلى الأورام، وباستخدام هذا النهج، قلل الخبراء من سمية الدواء وعززوا تأثيره المضاد للأورام.
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وأشارت آنا كيتشكايلو، دكتورة العلوم البيولوجية، ورئيسة مختبر الأدوية الخاضعة للرقابة الرقمية والعلاجات العلاجية في مركز الأبحاث الفيدرالي، ورئيسة قسم مختبر التقنيات الجزيئية الحيوية والطبية بجامعة كراسنويارسك الطبية الحكومية، إلى أن "تطوير نظام التسليم هو مهمة متعددة الأوجه ومتعددة التخصصات، أولا، يجب على جزيء الدواء النشط أن يقتل الخلايا السرطانية بأكبر قدر ممكن من الفعالية، ويجب أن تتم تعبئتها بطريقة لا تؤدي إلى إتلاف الخلايا والأنسجة السليمة، ولا يتم إخراجها من الجسم، ولا يمسها الجهاز المناعي قبل وصولها إلى وجهتها، وبدون التوصيل المستهدف، يصل جزيء واحد فقط من أصل 100 إلى الورم، بينما تسبب البقية ضررًا هائلاً للجسم، لذلك، فإن النقل الموجه، سيزيد من الكفاءة وفي الوقت نفسه يقلل من الحمل السام على الجسم".
"لقد استخدمنا عديد السكاريد القابل للتحلل الحيوي لتعبئة دواء العلاج الكيميائي، وأبتامير الحمض النووي المتوافق حيويًا للتوصيل"
وحسب كيتشكايلو، لتقليل التأثير السام للسيكلوفوسفاميد، قام الخبراء بتغليفه بمادة متعددة السكاريد قابلة للتحلل من الصنوبر السيبيري، "أرابينوغالاكتان".
ويختلف هذا البوليمر عن غيره في توافقه الحيوي، وقدرته على اختراق الخلايا من خلال أغشية الخلايا وتكوين روابط مع الدواء والجزيء الذي ينقله، والتي لا تتداخل مع إطلاق الدواء.
ونتيجة لذلك، يتم تعزيز التأثير العلاجي بسبب التوصيل المستهدف للدواء إلى المناطق المتضررة، علاوة على ذلك، فإن الأرابينوغالاكتان نفسه له خصائص مناعية يمكن أن تتصدى للتأثيرات المثبطة للمناعة للسيكلوفوسفاميد وإزالة بقايا الورم.
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وعلى الرغم من المزايا العديدة، فإن الأرابينوغالاكتان، له عيب واحد يحد من استخدامه في أنظمة التوصيل الموجهة، إذ أنه يتفاعل مع خلايا الكبد، مما يتسبب في تفكيك الأدوية التي تحتوي على أرابينوغالاكتان دون الوصول إلى الورم.
وللتغلب على هذا العيب، تمت حماية الدواء المطور بواسطة الأبتمرات، والتي تستهدف أيضًا الخلايا السرطانية على وجه التحديد، الأبتمرات هي نظائر وظيفية للأجسام المضادة البروتينية، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة من الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، مركبة صناعيًا وقادرة على الارتباط بالأهداف الجزيئية والخلوية.
إن إدراج الأبتامرات في مجمع أرابينوغالاكتان والأدوية يسمح بالتوصيل المستهدف للأورام الخبيثة، وبالتالي زيادة فعالية الدواء كعامل مضاد للأورام وفي نفس الوقت يقلل من سميته.
ولاختبار النشاط المضاد للأورام للدواء الجديد، استخدم المتخصصون خلايا سرطان الاستسقاء إيرليك في فئران المختبر، وأظهر مركب السيكلوفوسفاميد المحاط بالأرابينوغالاكتان، والموجه إلى الورم بواسطة الأبتمرات نشاطًا مضادًا للورم.
وأضافت كيتشكايلو: "علاوة على ذلك، أدى هذا النهج إلى تقليل سمية الدواء وجعل تقليل الجرعة العلاجية للسيكلوفوسفاميد، عشرة أضعاف دون تقليل نشاطه المضاد للأورام".

إن تخفيض الجرعة مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن السيكلوفوسفاميد يثبط الجهاز المناعي في المقام الأول، يؤدي افتقاره إلى الانتقائية لأنسجة الورم إلى آثار جانبية خطيرة.

ويسبب السيكلوفوسفاميد أيضًا انخفاضًا في عدد الخلايا التائية ويؤثر على المناعة، إن مادة أرابينوغالاكتان التي نستخدمها تعوض التأثير المثبط للمناعة للدواء.
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ويرتبط نشاط التحفيز المناعي للاركس أرابينوغالاكتان بتنشيط مكونات مختلفة من الجهاز المناعي، بما في ذلك تلك التي يتم قمعها بواسطة السيكلوفوسفاميد.
وأردفت كيتشكايلو: "مزيج هذه المكونات يعزز، من ناحية، النشاط المضاد للأورام، ومن ناحية أخرى، يقلل من سميته الشاملة، وتساعد الأبتمرات في توجيه هذا النظام بدقة إلى هدفه، وتجنب التداخل مع الأنسجة المحيطة".
ومن المهم أن نلاحظ أن جرعة سيكلوفوسفاميد في المجمع كانت أقل بـ 10 مرات، في حين لم يكن لها تأثير سام وزاد متوسط ​​العمر المتوقع للفئران المصابة بالأورام بمقدار 3.5 مرات.
وتسلط هذه النتائج الضوء على قدرة الدواء المطور على التخفيف من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، وتعزيز خصائصه المضادة للسرطان.

جمالية العمل، هي أنه تم تنفيذه من خلال جهود فريق متعدد التخصصات، وحل المهام المعقدة والمتنوعة الموكلة إلينا من قبل أطباء مركز كراسنويارسك للأورام.

ونتيجة لذلك، فقد نجحنا في جلب الدواء إلى مرحلة عالية من الاستعداد، وأجرينا تجربة جزئية "قبل سريرية"، ونناقش بالفعل مع شركات الأدوية إمكانية تعزيزه بشكل أكبر في الممارسة العملية.
واختتمت آنا كيتشكايلو حديثها بأن "البحث المستمر في هذا المجال قد يؤدي إلى تطوير علاجات أكثر فعالية وأقل سمية للسرطان".
علماء يغيرون موعد "يوم الإنسان" 5 ساعات... وهذا ما حدث
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