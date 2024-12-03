https://sarabic.ae/20241203/علماء-يغيرون-موعد-يوم-الإنسان-5-ساعات-وهذا-ما-حدث--1095447275.html

علماء يغيرون موعد "يوم الإنسان" 5 ساعات... وهذا ما حدث

علماء يغيرون موعد "يوم الإنسان" 5 ساعات... وهذا ما حدث

سبوتنيك عربي

يحتوي الجسم على شبكة من الساعات اليومية (الإيقاعية - الساعة البيولوجية) التي تؤثر على معظم مجالات صحتنا، بما في ذلك النوم والتمثيل الغذائي، ويرتبط ما يطلق عليه... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T14:09+0000

2024-12-03T14:09+0000

2024-12-03T14:09+0000

مجتمع

علوم

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وهناك أيضًا ساعات في أنسجة أخرى، مثل الكبد والعضلات والدهون، تلعب دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي، ويُطلق على تغيير العلاقة بين نظام الساعة الداخلية لجسمنا والتغيرات اليومية في البيئة الخارجية اصطلاح "عدم التزامن اليومي".وبعد سلسلة من الاختبارات، وجد باحثون أن الزيادة في النعاس مساء وانخفاض اليقظة المسائية مباشرة بعد تأخير النوم خمس ساعات تسبب في العديد من التغييرات في عملية التمثيل الغذائي.وتابع الباحثون: "على النقيض من النعاس ومؤشر الساعة الدماغية (الميلاتونين)، تم إعادة ضبط جميع التغييرات الأيضية بالكامل في الأيام التالية لعدم التزامن اليومي"، بحسب موقع "sciencealert".وقال الباحثون إن "المسافرين المتكررين يجدون أن عملية التمثيل الغذائي لديهم تتكيف بشكل أسرع من أدمغتهم، مع ذلك، يؤكد بحثنا أن عدم التزامن اليومي يضعف عملية التمثيل الغذائي لدى البشر"، مشيرين إلى أن "الاختلال الأيضي أصغر وأقصر عمرًا من التغيرات في النعاس واليقظة".أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، أكد الباحثون أن الاضطراب الأيضي لعدم التزامن اليومي سوف يتكيف بسرعة نسبية، ومع ذلك، من المهم اتباع نظام غذائي جيد الجودة، وحيثما أمكن، تقليل تناول الطعام في وقت متأخر من المساء والليل.

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