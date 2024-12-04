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https://sarabic.ae/20241204/دراسة-تكشف-عن-أطعمة-تؤدي-لتراكم-الدهون-في-النسيج-العضلي-والإضرار-بالركبة-1095477452.html
دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي لتراكم الدهون في النسيج العضلي والإضرار بالركبة
دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي لتراكم الدهون في النسيج العضلي والإضرار بالركبة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون في عضلات الفخذ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T13:03+0000
2024-12-04T13:03+0000
مجتمع
الصحة
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وذكرت الدراسة، أنه "على الرغم من عوامل مثل تناول السعرات الحرارية والنشاط البدني، فإن استهلاك الأطعمة المعالجة صناعيًا، يظل مؤشرًا مهمًا للدهون العضلية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديلات غذائية لإدارة أو منع هشاشة العظام في الركبة".تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على دهون العضلاتوذكر موقع "ساينس تيك ديلي"، أنه وفقًا لدراسة تم تقديمها، اليوم الأربعاء، في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، فإن النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة، مرتبط بتراكم أكبر للدهون داخل عضلات الفخذ، بغض النظر عن تناول السعرات الحرارية أو مستويات النشاط البدني، وقد تؤدي هذه الدهون العضلية المتزايدة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام في الركبة.الأطعمة مثل حبوب الإفطار، والسمن النباتي، والمعلبات، والنقانق، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحلوى، والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة للأكل، والخبز والكعك المعبأ المنتج بكميات كبيرة، وغيرها، تحتوي على مكونات مصنعة وتخضع لمعالجة شديدة.جاذبية الأطعمة فائقة المعالجةتتمتع هذه الأطعمة فائقة المعالجة عادةً بعمر تخزين أطول وهي جذابة للغاية، لأنها مريحة وتحتوي على مزيج من السكر والدهون والملح والكربوهيدرات، التي تؤثر على نظام المكافأة في الدماغ، مما يجعلها إدمانية.أهداف الدراسة ومنهجيتهابالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات من 666 فردًا، شاركوا في مبادرة هشاشة العظام ولم يتأثروا بعد بهشاشة العظام، بناءً على التصوير.وبيّن المشرفون على الدراسة أن "صور الرنين المغناطيسي، تظهر التدهور على أنه تنكس دهني للعضلات، حيث تحل خطوط الدهون محل ألياف العضلات".النتائج والتداعياتمن بين 666 فردًا (455 رجلاً و211 امرأة)، كان متوسط ​​العمر 60 عامًا، في المتوسط، عانى المشاركون من زيادة الوزن، حيث أن نحو 40% من الأطعمة التي تناولوها في العام الماضي كانت فائقة المعالجة.ووجد الباحثون أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص للأطعمة فائقة المعالجة، زادت الدهون العضلية لديهم في عضلات الفخذ، بغض النظر عن تناول الطاقة (السعرات الحرارية).دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديومستخلص عشبي يقضي على سرطان الجلد القاتل
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي لتراكم الدهون في النسيج العضلي والإضرار بالركبة

13:03 GMT 04.12.2024
© Photo / Unsplash/ Donna Spearmanمعلبات
معلبات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / Unsplash/ Donna Spearman
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كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون في عضلات الفخذ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في الركبة.
وذكرت الدراسة، أنه "على الرغم من عوامل مثل تناول السعرات الحرارية والنشاط البدني، فإن استهلاك الأطعمة المعالجة صناعيًا، يظل مؤشرًا مهمًا للدهون العضلية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديلات غذائية لإدارة أو منع هشاشة العظام في الركبة".

تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على دهون العضلات

وذكر موقع "ساينس تيك ديلي"، أنه وفقًا لدراسة تم تقديمها، اليوم الأربعاء، في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، فإن النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة المعالجة، مرتبط بتراكم أكبر للدهون داخل عضلات الفخذ، بغض النظر عن تناول السعرات الحرارية أو مستويات النشاط البدني، وقد تؤدي هذه الدهون العضلية المتزايدة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام في الركبة.
لقد شهدت الأنظمة الغذائية الحديثة انخفاضًا في المكونات الطبيعية والمعالجة بشكل بسيط، والتي غالبًا ما يتم استبدالها بمكونات معالجة صناعيًا أو منكهة أو ملونة أو معدلة كيميائيًا.
الأطعمة مثل حبوب الإفطار، والسمن النباتي، والمعلبات، والنقانق، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحلوى، والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة للأكل، والخبز والكعك المعبأ المنتج بكميات كبيرة، وغيرها، تحتوي على مكونات مصنعة وتخضع لمعالجة شديدة.

جاذبية الأطعمة فائقة المعالجة

تتمتع هذه الأطعمة فائقة المعالجة عادةً بعمر تخزين أطول وهي جذابة للغاية، لأنها مريحة وتحتوي على مزيج من السكر والدهون والملح والكربوهيدرات، التي تؤثر على نظام المكافأة في الدماغ، مما يجعلها إدمانية.
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أهداف الدراسة ومنهجيتها

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات من 666 فردًا، شاركوا في مبادرة هشاشة العظام ولم يتأثروا بعد بهشاشة العظام، بناءً على التصوير.
أظهرت الأبحاث التي أجرتها مجموعتنا ومجموعات أخرى سابقًا أن التدهور الكمي والوظيفي في عضلات الفخذ يرتبط بشكل محتمل ببداية وتطور هشاشة العظام في الركبة.
المشرفون على الدراسة
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وبيّن المشرفون على الدراسة أن "صور الرنين المغناطيسي، تظهر التدهور على أنه تنكس دهني للعضلات، حيث تحل خطوط الدهون محل ألياف العضلات".

النتائج والتداعيات

من بين 666 فردًا (455 رجلاً و211 امرأة)، كان متوسط ​​العمر 60 عامًا، في المتوسط، عانى المشاركون من زيادة الوزن، حيث أن نحو 40% من الأطعمة التي تناولوها في العام الماضي كانت فائقة المعالجة.
ووجد الباحثون أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص للأطعمة فائقة المعالجة، زادت الدهون العضلية لديهم في عضلات الفخذ، بغض النظر عن تناول الطاقة (السعرات الحرارية).
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