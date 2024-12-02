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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241202/دراسة-طريقة-كلامك-قد-تكشف-إصابتك-بهذا-المرض--1095406701.html
دراسة: طريقة كلامك قد تكشف إصابتك بهذا المرض
دراسة: طريقة كلامك قد تكشف إصابتك بهذا المرض
سبوتنيك عربي
طوّر علماء من جامعة بوسطن، خوارزمية جديدة للذكاء الاصطناعي تحلل أنماط الكلام لدى المصابين بضعف الإدراك الخفيف، والتي من شأنها أن تكشف عن مرض خطير وشائع. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T12:21+0000
2024-12-02T12:22+0000
مجتمع
علوم
الصحة
زهايمر
اكتشاف علاج للزهايمر
اضطراب عقلي
قدرات عقلية
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قد تكون إشارة الإصابة بمرض ألزهايمر في المستقبل مخفية في طريقة كلامك، وبحسب العلماء، يمكن لهذه الخوارزمية التنبؤ بتطور ضعف الإدراك الخفيف إلى مرض ألزهايمر في غضون ست سنوات، بدقة 78.5 في المائة.استخدم العلماء تسجيلات صوتية لأكثر من 1000 شخص، للكشف بدقة عن ضعف الإدراك الخفيف. وتم تدريب خوارزميتهم الجديدة على تسجيلات صوتية منقولة لـ166 فردًا مصابًا بضعف الإدراك الخفيف، تتراوح أعمارهم بين 63 و97 عامًا.وبما أن الفريق كان يعرف بالفعل من أصيب بمرض ألزهايمر، فقد استخدام نهج التعلم الآلي للعثور على علامات في كلامهم المنقول تربط بين 90 شخصًا قد تتدهور وظائفهم الإدراكية ويصابون بمرض ألزهايمر.ووفقا للعلماء، تم تدريب الخوارزمية، لإمكانية تطبيقها في الاتجاه المعاكس، لمحاولة التنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر من نصوص عينات الكلام التي لم تتم معالجتها من قبل.كانت التسجيلات المستخدمة خشنة نوعًا ما وذات جودة منخفضة، عند الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض ألزهايمر، بالمقارنة مع الأشخاص السليمين، الذين احتوت تسجيلاتهم الصوتية على صوت واضح ومتسق.وأضاف باسكاليديس: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بما سيحدث، فستكون لديك فرصة أكبر ونافذة زمنية للتدخل بالأدوية، ومحاولة الحفاظ على استقرار الحالة على الأقل ومنع الانتقال إلى أشكال أكثر حدة من الخرف".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمنحنا الاكتشاف المبكر فرصة أكبر لدراسة المرض وتطوره، ومن ثم تطوير علاج فعال تمامًا.علماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر لماذا قد يصاب الرجال بالخرف قبل النساء بـ10 سنوات؟
https://sarabic.ae/20240921/في-يوم-ألزهايمر-العالمي-علماء-يكشفون-عن-بشرى-سارة-بشأن-المرض-الخطير--1092967373.html
https://sarabic.ae/20241023/دراسة-واعدة-تتوصل-إلى-مركب-كيميائي-قد-يساعد-في-علاج-ألزهايمر-1094092665.html
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علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, اضطراب عقلي, قدرات عقلية
علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, اضطراب عقلي, قدرات عقلية

دراسة: طريقة كلامك قد تكشف إصابتك بهذا المرض

12:21 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 02.12.2024)
© Getty Images / Klaus Vedfeltصورة لفتاة تصرخ
صورة لفتاة تصرخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / Klaus Vedfelt
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طوّر علماء من جامعة بوسطن، خوارزمية جديدة للذكاء الاصطناعي تحلل أنماط الكلام لدى المصابين بضعف الإدراك الخفيف، والتي من شأنها أن تكشف عن مرض خطير وشائع.
قد تكون إشارة الإصابة بمرض ألزهايمر في المستقبل مخفية في طريقة كلامك، وبحسب العلماء، يمكن لهذه الخوارزمية التنبؤ بتطور ضعف الإدراك الخفيف إلى مرض ألزهايمر في غضون ست سنوات، بدقة 78.5 في المائة.
استخدم العلماء تسجيلات صوتية لأكثر من 1000 شخص، للكشف بدقة عن ضعف الإدراك الخفيف. وتم تدريب خوارزميتهم الجديدة على تسجيلات صوتية منقولة لـ166 فردًا مصابًا بضعف الإدراك الخفيف، تتراوح أعمارهم بين 63 و97 عامًا.
وبما أن الفريق كان يعرف بالفعل من أصيب بمرض ألزهايمر، فقد استخدام نهج التعلم الآلي للعثور على علامات في كلامهم المنقول تربط بين 90 شخصًا قد تتدهور وظائفهم الإدراكية ويصابون بمرض ألزهايمر.
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ووفقا للعلماء، تم تدريب الخوارزمية، لإمكانية تطبيقها في الاتجاه المعاكس، لمحاولة التنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر من نصوص عينات الكلام التي لم تتم معالجتها من قبل.

يقول عالم الكمبيوتر، يوانيس باسكاليديس، من جامعة بوسطن: "يمكنك التفكير في النتيجة على أنها احتمالية بقاء شخص ما مستقرًا أو انتقاله إلى الخرف. وأردنا التنبؤ بما سيحدث في السنوات الست المقبلة، ووجدنا أنه يمكننا إجراء هذا التنبؤ بشكل معقول بثقة ودقة جيدتين نسبيًا. وهذا يُظهر قوة الذكاء الاصطناعي".

كانت التسجيلات المستخدمة خشنة نوعًا ما وذات جودة منخفضة، عند الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض ألزهايمر، بالمقارنة مع الأشخاص السليمين، الذين احتوت تسجيلاتهم الصوتية على صوت واضح ومتسق.
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وأضاف باسكاليديس: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بما سيحدث، فستكون لديك فرصة أكبر ونافذة زمنية للتدخل بالأدوية، ومحاولة الحفاظ على استقرار الحالة على الأقل ومنع الانتقال إلى أشكال أكثر حدة من الخرف".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمنحنا الاكتشاف المبكر فرصة أكبر لدراسة المرض وتطوره، ومن ثم تطوير علاج فعال تمامًا.
علماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر
لماذا قد يصاب الرجال بالخرف قبل النساء بـ10 سنوات؟
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