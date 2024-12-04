https://sarabic.ae/20241204/لغز-حير-العلماء-لماذا-يصاب-البشر-بالتهاب-الكبد-بعكس-القرود؟-1095473386.html
لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟
لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن سبب مقاومة القرود بشكل طبيعي لعدوى فيروس التهاب الكبد B، في حين أن البشر يصابون به. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T11:30+0000
2024-12-04T11:30+0000
2024-12-04T11:30+0000
مجتمع
علوم
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وباستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، كشف العلماء عن بنية مستقبل غشائي موجود في خلايا الكبد يُسمى بولي ببتيد الصوديوم توروكولات الناقل المشترك (NTCP) في قرود المكاك.وأوضح البروفيسور واتاشي، مؤلف الدراسة: "لقد حددنا وضع ربط لـ "NTCP-preS1" حيث يشترك موقعان وظيفيان في NTCP البشري (hNTCP) في المقابل، يفقد NTCP(mNTCP) وظيفتي الربط بسبب التداخل وعدم الاستقرار في حالة الربط لـ preS1".ولفهم "حاجز الأنواع" لانتقال الفيروس، قام البروفيسور واتاشي وفريقه بمقارنة هياكل "hNTCP" و"mNTCP"، وتحديد الاختلافات في بقايا الأحماض الأمينية المهمة لربط فيروس التهاب الكبد B والدخول إلى خلايا الكبد، وقال:وتابع واتاشي أنه من المثير للاهتمام أن استبدال الجليسين بالأرجينين في "mNTCP" حدث في موضع بعيد عن موقع ربط حمض الصفراوي.وأضاف: "من المحتمل أن الحيوانات تطورت لاكتساب آليات للهروب من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي دون تغيير قدرتها على نقل الأحماض الصفراوية".وتلقي هذه الدراسة الضوء على كيفية قيام التطور الطبيعي بمنح بعض الأنواع الحماية ضد هذا المرض المنهك، وتمثل خطوة حاسمة في فهمنا للتفاعلات الفيروسية، بحسب مجلة "scientificrussia" العلمية.وتعد عدوى فيروس التهاب الكبد B (HBV) سببًا رئيسيًا لمرض الكبد المزمن وتنتشر بين الأشخاص عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 1.2 مليون حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس التهاب الكبد B في جميع أنحاء العالم كل عام.
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علوم
لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟
كشفت دراسة جديدة عن سبب مقاومة القرود بشكل طبيعي لعدوى فيروس التهاب الكبد B، في حين أن البشر يصابون به.
وباستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، كشف العلماء عن بنية مستقبل غشائي موجود في خلايا الكبد يُسمى بولي ببتيد الصوديوم توروكولات الناقل المشترك (NTCP) في قرود المكاك.
ويرتبط فيروس التهاب الكبد Bبـ"NTCP" (ناقل الصوديوم/الأحماض الصفراوية المعروف أيضًا باسم بولي ببتيد نقل الصوديوم +) البشري عبر البروتين السطحي "preS1".
وأوضح البروفيسور واتاشي، مؤلف الدراسة: "لقد حددنا وضع ربط لـ "NTCP-preS1" حيث يشترك موقعان وظيفيان في NTCP البشري (hNTCP) في المقابل، يفقد NTCP(mNTCP) وظيفتي الربط بسبب التداخل وعدم الاستقرار في حالة الربط لـ preS1".
ولفهم "حاجز الأنواع" لانتقال الفيروس، قام البروفيسور واتاشي وفريقه بمقارنة هياكل "hNTCP" و"mNTCP"، وتحديد الاختلافات في بقايا الأحماض الأمينية المهمة لربط فيروس التهاب الكبد B والدخول إلى خلايا الكبد، وقال:
يحتوي كل من "hNTCP" و"mNTCP" على 96% من الأحماض الأمينية المتماثلة، ويختلف 14 حمضًا أمينيًا بين المستقبلين، ويتمثل الاختلاف الرئيسي في السلسلة الجانبية الضخمة للأرجينين (حمض أميني) في الموضع 158 في "mNTCP"، والتي تمنع "preS1" من الدخول بعمق في جيب الحمض الصفراوي لـ "NTCP"، ويتطلب الدخول الناجح للفيروس إلى خلايا الكبد حمضًا أمينيًا أصغر، مثل الجليسين (حمض أميني)، كما هو الحال في "hNTCP".
وتابع واتاشي أنه من المثير للاهتمام أن استبدال الجليسين بالأرجينين في "mNTCP" حدث في موضع بعيد عن موقع ربط حمض الصفراوي.
وأضاف: "من المحتمل أن الحيوانات تطورت لاكتساب آليات للهروب من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي دون تغيير قدرتها على نقل الأحماض الصفراوية".
وتلقي هذه الدراسة الضوء على كيفية قيام التطور الطبيعي بمنح بعض الأنواع الحماية ضد هذا المرض المنهك، وتمثل خطوة حاسمة في فهمنا للتفاعلات الفيروسية، بحسب مجلة "scientificrussia" العلمية.
ومن خلال الكشف عن بنية "mNTCP" وتحديد الأحماض الأمينية التي تسهل دخول الفيروس إلى خلايا الكبد، فتح العلماء الباب أمام خيارات علاجية جديدة، وهذا العمل لا يؤدي إلى تعزيز فهم ديناميكيات الفيروس فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة حاسمة في الجهود المستمرة للتنبؤ بالأوبئة المستقبلية والوقاية منها.
وتعد عدوى فيروس التهاب الكبد B (HBV) سببًا رئيسيًا لمرض الكبد المزمن وتنتشر بين الأشخاص عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 1.2 مليون حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس التهاب الكبد B في جميع أنحاء العالم كل عام.