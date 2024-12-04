https://sarabic.ae/20241204/لغز-حير-العلماء-لماذا-يصاب-البشر-بالتهاب-الكبد-بعكس-القرود؟-1095473386.html

لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟

لغز حير العلماء... لماذا يصاب البشر بالتهاب الكبد بعكس القرود؟

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن سبب مقاومة القرود بشكل طبيعي لعدوى فيروس التهاب الكبد B، في حين أن البشر يصابون به. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T11:30+0000

2024-12-04T11:30+0000

2024-12-04T11:30+0000

مجتمع

علوم

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وباستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، كشف العلماء عن بنية مستقبل غشائي موجود في خلايا الكبد يُسمى بولي ببتيد الصوديوم توروكولات الناقل المشترك (NTCP) في قرود المكاك.وأوضح البروفيسور واتاشي، مؤلف الدراسة: "لقد حددنا وضع ربط لـ "NTCP-preS1" حيث يشترك موقعان وظيفيان في NTCP البشري (hNTCP) في المقابل، يفقد NTCP(mNTCP) وظيفتي الربط بسبب التداخل وعدم الاستقرار في حالة الربط لـ preS1".ولفهم "حاجز الأنواع" لانتقال الفيروس، قام البروفيسور واتاشي وفريقه بمقارنة هياكل "hNTCP" و"mNTCP"، وتحديد الاختلافات في بقايا الأحماض الأمينية المهمة لربط فيروس التهاب الكبد B والدخول إلى خلايا الكبد، وقال:وتابع واتاشي أنه من المثير للاهتمام أن استبدال الجليسين بالأرجينين في "mNTCP" حدث في موضع بعيد عن موقع ربط حمض الصفراوي.وأضاف: "من المحتمل أن الحيوانات تطورت لاكتساب آليات للهروب من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي دون تغيير قدرتها على نقل الأحماض الصفراوية".وتلقي هذه الدراسة الضوء على كيفية قيام التطور الطبيعي بمنح بعض الأنواع الحماية ضد هذا المرض المنهك، وتمثل خطوة حاسمة في فهمنا للتفاعلات الفيروسية، بحسب مجلة "scientificrussia" العلمية.وتعد عدوى فيروس التهاب الكبد B (HBV) سببًا رئيسيًا لمرض الكبد المزمن وتنتشر بين الأشخاص عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 1.2 مليون حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس التهاب الكبد B في جميع أنحاء العالم كل عام.

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