https://sarabic.ae/20241203/لا-تشبه-أي-شيء-آخر-هذا-ما-حدث-بعد-إدخال-جينات-قديمة-في-الفئران-1095430707.html

"لا تشبه أي شيء آخر"... هذا ما حدث بعد إدخال جينات قديمة في الفئران

"لا تشبه أي شيء آخر"... هذا ما حدث بعد إدخال جينات قديمة في الفئران

سبوتنيك عربي

أفرزت تجربة حديثة فئرانا لا تشبه أي فئران أخرى من نوعها، أو أي حيوان آخر، بعيونها السوداء الصغيرة وفرائها الرمادي المرقط. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T08:43+0000

2024-12-03T08:43+0000

2024-12-03T08:43+0000

مجتمع

علوم

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ومع ذلك، وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بينها، هذه الفئران والفئران العادية، فإنها تبدو اعتيادية، وهي حقيقة تكشف عن سر مذهل حول تاريخنا التطوري.وتم ربط الفئران، خلال التجربة التي أجريت في هونغ كونغ، بجينات، من ميكروب وحيد الخلية يسمى الكوانوفلاغيلات، ورغم أنه ليس حيوانًا في حد ذاته، فإن الكائن الدقيق، لم يتغير كثيرًا منذ وقت قبل وجود الحياة المعقدة متعددة الخلايا.وتتميز الحيوانات بما يعرف بالتعددية؛ وهي قدرة الخلايا الجذعية الجنينية على التمايز والتطور، إلى مجموعة متنوعة من الأنسجة التي تشكل كائنًا متطورًا بالكامل.ومن خلال استبدال جينات الفأر بالنسخة الموجودة في الطحالب، يمكن للباحثين تحديد مدى تشابه الاثنين في وظائفهما.وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت": "تشير الدراسة إلى أن الجينات الرئيسية المشاركة في تكوين الخلايا الجذعية ربما نشأت قبل الخلايا الجذعية نفسها بكثير، وربما تساعد في تمهيد الطريق لأشكال الكائنات متعددة الخلايا التي نراها اليوم".علماء روس يتوصلون لاكتشاف يؤثر على مرض السرطانروسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان

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