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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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مساحة حرة
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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https://sarabic.ae/20241203/لا-تشبه-أي-شيء-آخر-هذا-ما-حدث-بعد-إدخال-جينات-قديمة-في-الفئران-1095430707.html
"لا تشبه أي شيء آخر"... هذا ما حدث بعد إدخال جينات قديمة في الفئران
"لا تشبه أي شيء آخر"... هذا ما حدث بعد إدخال جينات قديمة في الفئران
سبوتنيك عربي
أفرزت تجربة حديثة فئرانا لا تشبه أي فئران أخرى من نوعها، أو أي حيوان آخر، بعيونها السوداء الصغيرة وفرائها الرمادي المرقط. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:43+0000
2024-12-03T08:43+0000
مجتمع
علوم
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ومع ذلك، وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بينها، هذه الفئران والفئران العادية، فإنها تبدو اعتيادية، وهي حقيقة تكشف عن سر مذهل حول تاريخنا التطوري.وتم ربط الفئران، خلال التجربة التي أجريت في هونغ كونغ، بجينات، من ميكروب وحيد الخلية يسمى الكوانوفلاغيلات، ورغم أنه ليس حيوانًا في حد ذاته، فإن الكائن الدقيق، لم يتغير كثيرًا منذ وقت قبل وجود الحياة المعقدة متعددة الخلايا.وتتميز الحيوانات بما يعرف بالتعددية؛ وهي قدرة الخلايا الجذعية الجنينية على التمايز والتطور، إلى مجموعة متنوعة من الأنسجة التي تشكل كائنًا متطورًا بالكامل.ومن خلال استبدال جينات الفأر بالنسخة الموجودة في الطحالب، يمكن للباحثين تحديد مدى تشابه الاثنين في وظائفهما.وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت": "تشير الدراسة إلى أن الجينات الرئيسية المشاركة في تكوين الخلايا الجذعية ربما نشأت قبل الخلايا الجذعية نفسها بكثير، وربما تساعد في تمهيد الطريق لأشكال الكائنات متعددة الخلايا التي نراها اليوم".علماء روس يتوصلون لاكتشاف يؤثر على مرض السرطانروسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
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علوم
علوم

"لا تشبه أي شيء آخر"... هذا ما حدث بعد إدخال جينات قديمة في الفئران

08:43 GMT 03.12.2024
© Sputnik . PixabayRat
Rat - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Pixabay
تابعنا عبر
أفرزت تجربة حديثة فئرانا لا تشبه أي فئران أخرى من نوعها، أو أي حيوان آخر، بعيونها السوداء الصغيرة وفرائها الرمادي المرقط.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بينها، هذه الفئران والفئران العادية، فإنها تبدو اعتيادية، وهي حقيقة تكشف عن سر مذهل حول تاريخنا التطوري.
وتم ربط الفئران، خلال التجربة التي أجريت في هونغ كونغ، بجينات، من ميكروب وحيد الخلية يسمى الكوانوفلاغيلات، ورغم أنه ليس حيوانًا في حد ذاته، فإن الكائن الدقيق، لم يتغير كثيرًا منذ وقت قبل وجود الحياة المعقدة متعددة الخلايا.
ومن المثير للدهشة أن نجاح اختيار جينات الكوانوفلاغيلات، في بعض الكائنات المعقدة ومتعددة الخلايا مثل الفأر، يمنحنا رؤى جديدة حول الأصول التطورية للصفات الحيوانية.
وتتميز الحيوانات بما يعرف بالتعددية؛ وهي قدرة الخلايا الجذعية الجنينية على التمايز والتطور، إلى مجموعة متنوعة من الأنسجة التي تشكل كائنًا متطورًا بالكامل.
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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05:06 GMT
وعلى الرغم من عدم امتلاك هذه الموهبة، فإن الطحالب لديها نسخها الخاصة من الجينات المسؤولة عن تعدد القدرات في الحيوانات.
ومن خلال استبدال جينات الفأر بالنسخة الموجودة في الطحالب، يمكن للباحثين تحديد مدى تشابه الاثنين في وظائفهما.
وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت": "تشير الدراسة إلى أن الجينات الرئيسية المشاركة في تكوين الخلايا الجذعية ربما نشأت قبل الخلايا الجذعية نفسها بكثير، وربما تساعد في تمهيد الطريق لأشكال الكائنات متعددة الخلايا التي نراها اليوم".
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