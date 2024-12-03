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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241203/وسط-تحقيق-موسع-مرض-غامض-يحصد-الأرواح-في-دولة-أفريقية-1095461595.html
وسط تحقيق موسع.. مرض غامض يحصد الأرواح في دولة أفريقية
وسط تحقيق موسع.. مرض غامض يحصد الأرواح في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات المحلية في جمهورية دولة أفريقية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولي الصحة في البلاد يحققون في مرض غامض يشبه "الإنفلونزا". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T21:50+0000
2024-12-03T21:50+0000
مجتمع
منوعات
التلوث البيئي
منظمة الصحة العالمية
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن المرض الغامض الذي تجري سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية تحقيقا موسعا بشأنه، قد أسفر عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.وأشارت صحيفة غربية إلى أنه تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو.ونقلت عن أبولينير يومبا وزير الصحة الإقليمي، أن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم، مضيفة أن ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم.وأكد المسؤول الكونغولي أنه "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة"، مناشدا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتى لتجنب التلوث.وطلب الوزير الكونغولي من الشركاء الوطنيين والدوليين الإسراع في إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعاني الكونغو من تفشي فيروس جدري القردة، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها.
https://sarabic.ae/20241126/اكتشاف-مذهل-الإصابة-بفيروس-كورونا-تقلص-الورم-السرطاني-------1095190013.html
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منوعات, التلوث البيئي, منظمة الصحة العالمية
منوعات, التلوث البيئي, منظمة الصحة العالمية

وسط تحقيق موسع.. مرض غامض يحصد الأرواح في دولة أفريقية

21:50 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Moses Sawasawaسكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022.
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Moses Sawasawa
تابعنا عبر
أفادت السلطات المحلية في جمهورية دولة أفريقية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولي الصحة في البلاد يحققون في مرض غامض يشبه "الإنفلونزا".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن المرض الغامض الذي تجري سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية تحقيقا موسعا بشأنه، قد أسفر عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مجتمع
اكتشاف مذهل... الإصابة بفيروس "كورونا" تقلص الورم السرطاني
26 نوفمبر, 08:24 GMT
وأشارت صحيفة غربية إلى أنه تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو.
ونقلت عن أبولينير يومبا وزير الصحة الإقليمي، أن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم، مضيفة أن ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم.
وأكد المسؤول الكونغولي أنه "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة"، مناشدا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتى لتجنب التلوث.
وطلب الوزير الكونغولي من الشركاء الوطنيين والدوليين الإسراع في إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعاني الكونغو من تفشي فيروس جدري القردة، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها.
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