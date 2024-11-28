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بوتين: خطر استهداف الأسلحة الغربية لأراضينا ما زال قائما لكننا سنرد
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مساحة حرة
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
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https://sarabic.ae/20241128/تطوير-روبوتات-متناهية-الصغر-كأدوية-لعلاج-السرطان-1095291329.html
تطوير روبوتات متناهية الصغر لنقل أدوية موجهة لعلاج السرطان
تطوير روبوتات متناهية الصغر لنقل أدوية موجهة لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
نجح باحثون من جامعة "سيدني نانو إنستيتيوت"، في تطوير روبوتات متناهية الصغر بهدف استخدامها لتوصيل أدوية موجهة لعلاج السرطان. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T13:04+0000
2024-11-28T13:12+0000
مجتمع
الصحة
السرطان
علوم
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وأعلنت الجامعة، اليوم الخميس، نجاح تجارب باحثيها في هذا الصدد، حيث يطبق الدكتور مينه تري لوو، والدكتورة شيللي ويكهام، طريقة تُسمى "دي إن إيه أوريجامي"، التي تستخدم قدرة الطي الطبيعية للحمض النووي.وأنشأ الباحثون بهذه الطريقة هياكل بيولوجية جديدة ومفيدة ركزوا فيها على إنشاء وحدات "دي إن إيه أوريجامي" معيارية تعرف باسم "فوكسيلز" يمكن إعادة تكوينها إلى هياكل معقدة ثلاثية الأبعاد، ويمكن برمجة هذه الهياكل النانوية وتكييفها لتأدية وظائف محددة.يذكر أنه في وقت سابق، تمكن علماء من تطوير نهج رائد يجمع بين التحليل الجيني والمراقبة في الوقت الحقيقي لسلوك الخلايا السرطانية، ما يوفر إمكانيات جديدة لعلاج الورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أكثر أشكال سرطان المخ فتكًا. وقد تتمكن هذه الطريقة المبتكرة أخيرًا من فك شفرة هذا المرض المعروف بمقاومته للعلاج.يواجه الأطباء تحديا عند علاج ورم الدماغ الأرومي الدبقي، وهو سرطان دماغي عدواني يتفوق بشكل روتيني على العلاجات الحالية، حيث أن العدو الذي يحاولون هزيمته يغير باستمرار استراتيجيته في المعركة.ولكن الآن، طوّر باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نهجًا جديدًا متطورًا يجمع بين أداتين قويتين - تحديد الملف الجيني والتحليل الوظيفي- للتنبؤ بالتكتيكات الدفاعية للورم والتغلب عليها.يوضح الدكتور ديفيد ناثانسون، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ في جامعة كاليفورنيا: "تعتمد العديد من علاجات السرطان على الملف الجيني لورم المريض. ومع ذلك، لا يمكن للخصائص الجينومية وحدها التنبؤ دائمًا بكيفية استجابة الورم للعلاج. تستكشف هذه الدراسة نهجًا جديدًا ينظر إلى ما هو أبعد من المخطط الجيني للورم، حيث نجمع بين البيانات الجينية والاختبارات الوظيفية لإظهار كيفية استجابة الخلايا السرطانية الحية للعلاجات".
https://sarabic.ae/20241118/مفاجأة-عضو-عديم-الفائدة-يستأصله-الأطباء-قد-يكون-فعالا-في-مكافحة-السرطان-1094903951.html
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الصحة, السرطان, علوم
الصحة, السرطان, علوم

تطوير روبوتات متناهية الصغر لنقل أدوية موجهة لعلاج السرطان

13:04 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 28.11.2024)
© Photo / unsplash/pina messinaأدوية مختلفة مع مكملات غذائية
أدوية مختلفة مع مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Photo / unsplash/pina messina
تابعنا عبر
نجح باحثون من جامعة "سيدني نانو إنستيتيوت"، في تطوير روبوتات متناهية الصغر بهدف استخدامها لتوصيل أدوية موجهة لعلاج السرطان.
وأعلنت الجامعة، اليوم الخميس، نجاح تجارب باحثيها في هذا الصدد، حيث يطبق الدكتور مينه تري لوو، والدكتورة شيللي ويكهام، طريقة تُسمى "دي إن إيه أوريجامي"، التي تستخدم قدرة الطي الطبيعية للحمض النووي.
وأنشأ الباحثون بهذه الطريقة هياكل بيولوجية جديدة ومفيدة ركزوا فيها على إنشاء وحدات "دي إن إيه أوريجامي" معيارية تعرف باسم "فوكسيلز" يمكن إعادة تكوينها إلى هياكل معقدة ثلاثية الأبعاد، ويمكن برمجة هذه الهياكل النانوية وتكييفها لتأدية وظائف محددة.
يذكر أنه في وقت سابق، تمكن علماء من تطوير نهج رائد يجمع بين التحليل الجيني والمراقبة في الوقت الحقيقي لسلوك الخلايا السرطانية، ما يوفر إمكانيات جديدة لعلاج الورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أكثر أشكال سرطان المخ فتكًا. وقد تتمكن هذه الطريقة المبتكرة أخيرًا من فك شفرة هذا المرض المعروف بمقاومته للعلاج.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
مفاجأة.. عضو "عديم الفائدة" يستأصله الأطباء قد يكون فعالا في مكافحة السرطان
18 نوفمبر, 11:05 GMT
يواجه الأطباء تحديا عند علاج ورم الدماغ الأرومي الدبقي، وهو سرطان دماغي عدواني يتفوق بشكل روتيني على العلاجات الحالية، حيث أن العدو الذي يحاولون هزيمته يغير باستمرار استراتيجيته في المعركة.
ولكن الآن، طوّر باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نهجًا جديدًا متطورًا يجمع بين أداتين قويتين - تحديد الملف الجيني والتحليل الوظيفي- للتنبؤ بالتكتيكات الدفاعية للورم والتغلب عليها.
يوضح الدكتور ديفيد ناثانسون، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ في جامعة كاليفورنيا: "تعتمد العديد من علاجات السرطان على الملف الجيني لورم المريض. ومع ذلك، لا يمكن للخصائص الجينومية وحدها التنبؤ دائمًا بكيفية استجابة الورم للعلاج. تستكشف هذه الدراسة نهجًا جديدًا ينظر إلى ما هو أبعد من المخطط الجيني للورم، حيث نجمع بين البيانات الجينية والاختبارات الوظيفية لإظهار كيفية استجابة الخلايا السرطانية الحية للعلاجات".
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
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