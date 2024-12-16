دراسة: الغراء الأبيض قد يكون له تأثير مذهل في علاج السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241216/دراسة-الغراء-الأبيض-قد-يكون-له-تأثير-مذهل-في-علاج-السرطان-1095824109.html
دراسة: الغراء الأبيض قد يكون له تأثير مذهل في علاج السرطان
دراسة: الغراء الأبيض قد يكون له تأثير مذهل في علاج السرطان
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون من جامعة طوكيو في اليابان أن مادة "بولي فينيل أسيتات"، المعروفة باسم "الغراء الأبيض" والذي يستخدم في المشاريع المدرسية والأنشطة اليدوية، قد يكون... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T09:12+0000
2024-12-16T09:12+0000
مجتمع
الصحة
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095823577_0:107:2127:1303_1920x0_80_0_0_6e46113252544f608419669f293b3155.jpg
ونقل موقع "sciencealert" عن الدراسة أن إضافة مركب "بولي فينيل الكحول" إلى العلاج الإشعاعي المستخدم في علاج السرطانات التي تصيب منطقة الدماغ والرقبة يحسن استهداف الخلايا السرطانية، ويقلل الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة.ويقول تاكاهارو نوموتو، كبير مؤلفي الدراسة ومهندس حيوي من جامعة طوكيو: "اكتشفنا أن (بولي فينيل الكحول)، المستخدم في الغراء السائل، يحسن بشكل كبير فعالية مركب يسمى D-BPA، والذي تم استبعاده من مكونات الأدوية لأنه كان يعتبر عديم الفائدة".يشار إلى أن علاج السرطان باستخدام تقنية "الاستيلاء على النيوترونات بواسطة البورون" (BNCT) يتطلب إعطاء المرضى دواء يحمل عنصر البورون إلى خلايا الورم، حيث يمتص هذا جرعة من النيوترونات ويتحلل في انفجار إشعاعي، مما يؤدي إلى قتل الخلايا المحيطة.على الرغم من أن هذا الاستهداف الدقيق فعال، إلا أن تيار النيوترونات منخفض الطاقة يمكن استخدامه فقط في الأورام القريبة من سطح الجلد، كما أن مدى احتفاظ البورون في خلايا الورم يؤثر أيضًا على فعاليته، لكن من خلال إضافة مادة "بولي فينيل الكحول"، تمكن الباحثون من تحسين فعالية مكون أساسي في الدواء يسمىL-BPA، يمكنه أن يدخل إلى الخلايا السليمة ويحميها.ويشير الباحثون إلى أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فعالية هذا الأسلوب في العلاجات الفعلية، لكن الاختبارات المعملية مبشرة. ويقول نوموتو إن "هناك العديد من المتطلبات في تطوير أدوية لعلاج السرطان، وقد ركزت الكثير من الأبحاث والتطوير الحديثة على تركيبات معقدة من الجزيئات باهظة الثمن، ومع ذلك، نحن قلقون من أن هذه الطرق، عند تطبيقها عمليًا، ستكون مكلفة للغاية بحيث يستفيد منها عدد محدود فقط من المرضى، لكن في هذه الدراسة، سعينا إلى تطوير دواء ببنية بسيطة ووظائف عالية بتكلفة منخفضة".
https://sarabic.ae/20241214/علماء-يكتشفون-أطعمة-تساهم-في-توقف-السرطان-بمساره-1095779731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095823577_124:0:2003:1409_1920x0_80_0_0_99cabca41e25b5dc9318979800755553.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة: الغراء الأبيض قد يكون له تأثير مذهل في علاج السرطان

09:12 GMT 16.12.2024
© Getty Images / Sergey05الغراء الأبيض
الغراء الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / Sergey05
تابعنا عبر
اكتشف باحثون من جامعة طوكيو في اليابان أن مادة "بولي فينيل أسيتات"، المعروفة باسم "الغراء الأبيض" والذي يستخدم في المشاريع المدرسية والأنشطة اليدوية، قد يكون له استخدام طبي مفاجئ في علاج السرطان.
ونقل موقع "sciencealert" عن الدراسة أن إضافة مركب "بولي فينيل الكحول" إلى العلاج الإشعاعي المستخدم في علاج السرطانات التي تصيب منطقة الدماغ والرقبة يحسن استهداف الخلايا السرطانية، ويقلل الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة.
ويقول تاكاهارو نوموتو، كبير مؤلفي الدراسة ومهندس حيوي من جامعة طوكيو: "اكتشفنا أن (بولي فينيل الكحول)، المستخدم في الغراء السائل، يحسن بشكل كبير فعالية مركب يسمى D-BPA، والذي تم استبعاده من مكونات الأدوية لأنه كان يعتبر عديم الفائدة".
يشار إلى أن علاج السرطان باستخدام تقنية "الاستيلاء على النيوترونات بواسطة البورون" (BNCT) يتطلب إعطاء المرضى دواء يحمل عنصر البورون إلى خلايا الورم، حيث يمتص هذا جرعة من النيوترونات ويتحلل في انفجار إشعاعي، مما يؤدي إلى قتل الخلايا المحيطة.
مريض يتلقى العلاج الكيميائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مجتمع
علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره
14 ديسمبر, 09:54 GMT
على الرغم من أن هذا الاستهداف الدقيق فعال، إلا أن تيار النيوترونات منخفض الطاقة يمكن استخدامه فقط في الأورام القريبة من سطح الجلد، كما أن مدى احتفاظ البورون في خلايا الورم يؤثر أيضًا على فعاليته، لكن من خلال إضافة مادة "بولي فينيل الكحول"، تمكن الباحثون من تحسين فعالية مكون أساسي في الدواء يسمىL-BPA، يمكنه أن يدخل إلى الخلايا السليمة ويحميها.
ويشير الباحثون إلى أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فعالية هذا الأسلوب في العلاجات الفعلية، لكن الاختبارات المعملية مبشرة.
ويقول نوموتو إن "هناك العديد من المتطلبات في تطوير أدوية لعلاج السرطان، وقد ركزت الكثير من الأبحاث والتطوير الحديثة على تركيبات معقدة من الجزيئات باهظة الثمن، ومع ذلك، نحن قلقون من أن هذه الطرق، عند تطبيقها عمليًا، ستكون مكلفة للغاية بحيث يستفيد منها عدد محدود فقط من المرضى، لكن في هذه الدراسة، سعينا إلى تطوير دواء ببنية بسيطة ووظائف عالية بتكلفة منخفضة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала