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https://sarabic.ae/20241214/علماء-يكتشفون-أطعمة-تساهم-في-توقف-السرطان-بمساره-1095779731.html
علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره
علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي قد تساعد في تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى المرضى الخاضعين للمراقبة النشطة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T09:54+0000
2024-12-14T09:54+0000
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الصحة
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وأشارت الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وزيت الزيتون والجوز مع الحد من تناول رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز يمكن أن يبطئ نمو سرطان البروستاتا المبكر.هذا هو نهج العلاج الذي ينطوي على مراقبة منتظمة للسرطان دون تدخل فوري.يختار العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة المراقبة النشطة بدلاً من العلاج الفوري.ومع ذلك، في غضون خمس سنوات، يحتاج حوالي نصف هؤلاء المرضى في نهاية المطاف إلى الخضوع للعلاج إما بالجراحة أو الإشعاع.وأجرى الباحثون تجربة شملت 100 رجل معرضين لخطر منخفض أو خطر متوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا والذين اختاروا المراقبة النشطة.تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي إما على مواصلة نظامهم الغذائي الطبيعي أو اتباع نظام غذائي منخفض أوميغا 6 وعالي أوميغا 3، مع إضافة زيت السمك، لمدة عام واحد.ونصحوا أيضًا بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 6 مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز والأطعمة المقلية أو المصنعة الأخرى.قام الباحثون بتتبع التغيرات في مؤشر حيوي يسمى مؤشر "Ki-67"، والذي يشير إلى مدى سرعة تكاثر الخلايا السرطانية - وهو مؤشر رئيسي لتطور السرطان وانتشاره والبقاء على قيد الحياة.وأظهر التحليل أنه بعد مرور عام واحد، شهدت المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض أوميغا 6 وغنيًا بأوميغا 3 وزيت السمك انخفاضًا بنسبة 15 % في مؤشر " Ki-67"، في حين شهدت المجموعة الضابطة زيادة بنسبة 24 %.يهتم العديد من الرجال بتغييرات نمط حياتهم، بما في ذلك النظام الغذائي، للمساعدة في إدارة السرطان ومنع تطور المرض.ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات في علامات نمو السرطان الأخرى التي تستخدم عادة لتتبع تقدم سرطان البروستاتا.ونشرت النتائج في مجلة (Clinical Oncology) علم الأورام السريرية.حيلة غير متوقعة يمكنها أن تقلل من شدة الألم المزمن"عطلة القلب" مشكلة طبية خطيرة قد تصيبنا... تعرف عليهافريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عشريني
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الصحة
الصحة

علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره

09:54 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Gerry Broomeمريض يتلقى العلاج الكيميائي
مريض يتلقى العلاج الكيميائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Gerry Broome
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أظهرت دراسة أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي قد تساعد في تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى المرضى الخاضعين للمراقبة النشطة.
وأشارت الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وزيت الزيتون والجوز مع الحد من تناول رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز يمكن أن يبطئ نمو سرطان البروستاتا المبكر.
هذا هو نهج العلاج الذي ينطوي على مراقبة منتظمة للسرطان دون تدخل فوري.

وتظهر النتائج أن اتباع نظام غذائي منخفض في أوميغا 6 ولكن غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلى جانب مكملات زيت السمك، أدى إلى خفض معدل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين يعانون من المرض في مرحلة مبكرة بشكل كبير. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تمديد الوقت قبل الحاجة إلى علاج أكثر قوة، وفقا للعلماء.

يختار العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة المراقبة النشطة بدلاً من العلاج الفوري.
ومع ذلك، في غضون خمس سنوات، يحتاج حوالي نصف هؤلاء المرضى في نهاية المطاف إلى الخضوع للعلاج إما بالجراحة أو الإشعاع.

ولهذا السبب، يسعى المرضى جاهدين لإيجاد طرق لتأخير الحاجة إلى العلاج، بما في ذلك من خلال تغييرات في النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وأجرى الباحثون تجربة شملت 100 رجل معرضين لخطر منخفض أو خطر متوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا والذين اختاروا المراقبة النشطة.
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تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي إما على مواصلة نظامهم الغذائي الطبيعي أو اتباع نظام غذائي منخفض أوميغا 6 وعالي أوميغا 3، مع إضافة زيت السمك، لمدة عام واحد.

وتلقت هذه المجموعة نصائح بشأن البدائل الصحية والمنخفضة الدهون للأطعمة الغنية بالدهون أو السعرات الحرارية، مثل استخدام زيت الزيتون أو الليمون والخل في تتبيلة السلطة، ومحاولة تناول المزيد من الأسماك والمكسرات.

ونصحوا أيضًا بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 6 مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز والأطعمة المقلية أو المصنعة الأخرى.

وتم إعطاء هؤلاء المشاركين أيضًا كبسولات زيت السمك لتعزيز تناولهم للأوميغا 3، في حين لم تتلق المجموعة الأخرى أي استشارة غذائية أو تناول أقراص زيت السمك.

قام الباحثون بتتبع التغيرات في مؤشر حيوي يسمى مؤشر "Ki-67"، والذي يشير إلى مدى سرعة تكاثر الخلايا السرطانية - وهو مؤشر رئيسي لتطور السرطان وانتشاره والبقاء على قيد الحياة.
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وأظهر التحليل أنه بعد مرور عام واحد، شهدت المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض أوميغا 6 وغنيًا بأوميغا 3 وزيت السمك انخفاضًا بنسبة 15 % في مؤشر " Ki-67"، في حين شهدت المجموعة الضابطة زيادة بنسبة 24 %.

وقال الدكتور ويليام أرونسون، أستاذ أمراض المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا والمؤلف الأول للدراسة: "هذه خطوة مهمة نحو فهم كيفية تأثير النظام الغذائي على نتائج سرطان البروستات".

يهتم العديد من الرجال بتغييرات نمط حياتهم، بما في ذلك النظام الغذائي، للمساعدة في إدارة السرطان ومنع تطور المرض.

وأضاف: "تشير نتائجنا إلى أن شيئاً بسيطاً مثل تعديل نظامك الغذائي قد يؤدي إلى إبطاء نمو السرطان وإطالة الوقت قبل الحاجة إلى تدخلات أكثر قوة."

ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات في علامات نمو السرطان الأخرى التي تستخدم عادة لتتبع تقدم سرطان البروستاتا.ونشرت النتائج في مجلة (Clinical Oncology) علم الأورام السريرية.
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