https://sarabic.ae/20241214/علماء-يكتشفون-أطعمة-تساهم-في-توقف-السرطان-بمساره-1095779731.html

علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره

علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمساره

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي قد تساعد في تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى المرضى الخاضعين للمراقبة النشطة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T09:54+0000

2024-12-14T09:54+0000

2024-12-14T09:54+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104287/80/1042878072_0:131:4794:2828_1920x0_80_0_0_2e4f6f327011f5272e948188eb40c299.jpg

وأشارت الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وزيت الزيتون والجوز مع الحد من تناول رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز يمكن أن يبطئ نمو سرطان البروستاتا المبكر.هذا هو نهج العلاج الذي ينطوي على مراقبة منتظمة للسرطان دون تدخل فوري.يختار العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة المراقبة النشطة بدلاً من العلاج الفوري.ومع ذلك، في غضون خمس سنوات، يحتاج حوالي نصف هؤلاء المرضى في نهاية المطاف إلى الخضوع للعلاج إما بالجراحة أو الإشعاع.وأجرى الباحثون تجربة شملت 100 رجل معرضين لخطر منخفض أو خطر متوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا والذين اختاروا المراقبة النشطة.تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي إما على مواصلة نظامهم الغذائي الطبيعي أو اتباع نظام غذائي منخفض أوميغا 6 وعالي أوميغا 3، مع إضافة زيت السمك، لمدة عام واحد.ونصحوا أيضًا بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 6 مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز والأطعمة المقلية أو المصنعة الأخرى.قام الباحثون بتتبع التغيرات في مؤشر حيوي يسمى مؤشر "Ki-67"، والذي يشير إلى مدى سرعة تكاثر الخلايا السرطانية - وهو مؤشر رئيسي لتطور السرطان وانتشاره والبقاء على قيد الحياة.وأظهر التحليل أنه بعد مرور عام واحد، شهدت المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض أوميغا 6 وغنيًا بأوميغا 3 وزيت السمك انخفاضًا بنسبة 15 % في مؤشر " Ki-67"، في حين شهدت المجموعة الضابطة زيادة بنسبة 24 %.يهتم العديد من الرجال بتغييرات نمط حياتهم، بما في ذلك النظام الغذائي، للمساعدة في إدارة السرطان ومنع تطور المرض.ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات في علامات نمو السرطان الأخرى التي تستخدم عادة لتتبع تقدم سرطان البروستاتا.ونشرت النتائج في مجلة (Clinical Oncology) علم الأورام السريرية.حيلة غير متوقعة يمكنها أن تقلل من شدة الألم المزمن"عطلة القلب" مشكلة طبية خطيرة قد تصيبنا... تعرف عليهافريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عشريني

https://sarabic.ae/20241214/باحثون-الشمس-قد-تشهد-انفجارات-هائلة-تؤثر-بشكل-كبير-على-الحياة-على-الأرض-1095779503.html

https://sarabic.ae/20241213/مفاجأة-صادمة-هكذا-يتآكل-مقدار-عمرك-مع-كل-وجبة-من-هذه-الوجبات-1095768620.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة