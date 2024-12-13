https://sarabic.ae/20241213/حيلة-غير-متوقعة-يمكنها-أن-تقلل-من-شدة-الألم-المزمن-1095765691.html

حيلة غير متوقعة يمكنها أن تقلل من شدة الألم المزمن

حيلة غير متوقعة يمكنها أن تقلل من شدة الألم المزمن

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن حيلة غير متوقعة، من الممكن أن تقلل من شدة الألم المزمن، والذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وغالبا ما يبقى دون علاج فعال. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T15:43+0000

2024-12-13T15:43+0000

2024-12-13T15:43+0000

مجتمع

علوم

الصحة

إنقاص الوزن

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ومن الممكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحيا في تقليل شدة الألم المزمن، بغض النظر عن وزن الجسم، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "Nutrition Research"، ونقلها موقع "NeuroScience News".وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة سازرن أستراليا، أن استهلاك أطعمة ضمن المبادئ الغذائية الأسترالية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، يرتبط بانخفاض مستويات الألم، خصوصا بين النساء، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة لهذه الأطعمة.وأكدت الباحثة سو وارد، في الدراسة، أن تحسين جودة النظام الغذائي من الممكن أن يخفف الألم المزمن، ويعزز الوظائف البدنية، مشيرة إلى أن النساء اللاتي يتبعن أنظمة غذائية صحية يعانين من ألم أقل.وأضافت أن هذه الاستراتيجية البسيطة والفعالة، تمثل خيارا متاحا لتحسين الصحة، وإدارة الألم المزمن بطرق أكثر استدامة.وتابعت سو وارد: "من المعروف أن تناول الطعام الجيد مفيد لصحتك ورفاهيتك، لكن معرفة أن التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي قد تخفف من الألم المزمن، قد تغير حياتك".يشار إلى أن نحو 30% من السكان على مستوى العالم يعانون من الألم المزمن، وفي أستراليا، يعاني ما يقرب من واحد من كل 5 أشخاص (أو 1.6 مليون شخص) من الألم المزمن، وتعاني النساء من معدلات أعلى من الألم المزمن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

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علوم, الصحة, إنقاص الوزن