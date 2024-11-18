https://sarabic.ae/20241118/زيادة-الوزن-تهدد-45-من-سكان-دولة-عربيةنتائج-دراسة-جديدة-تثير-القلق-1094906632.html
زيادة الوزن تهدد 45% من سكان دولة عربية...نتائج دراسة جديدة تثير القلق
زيادة الوزن تهدد 45% من سكان دولة عربية...نتائج دراسة جديدة تثير القلق
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج "نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024"، والتي كشفت عن أرقام مثيرة للقلق حول انتشار السمنة وزيادة... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:22+0000
2024-11-18T12:22+0000
2024-11-18T12:22+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094906150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd58fdfd54fc875a25002cbd994d01f5.jpg
ووفقا لنتائج النشرة، يعاني 45.1% من سكان المملكة العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم من 15 عامًا فأكثر من زيادة الوزن، في حين تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى 23.1% من الفئة العمرية نفسها.وأفادت نتائج النشرة أن نسبة المواطنين السعوديين الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه الموصى بها، وهو 5 حصص يوميًّا فأكثر، بلغت 10.2% فقط.وأفادت النشرة أن 84.8% من السكان يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص يوميًا من هذه الأطعمة، في حين لا يتناول 5% من السكان أي حصة من الخضراوات والفواكه يوميًا.يذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، وتعد هذه النشرة مرجعا لفهم الوضع الصحي في السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال "كبار السن" أصبح لهم مسمى آخر في قطر... فما هو؟علماء يكشفون عن "العدد المثالي" للخطوات اليومية المعوضة لساعات الجلوس
https://sarabic.ae/20240121/دراسة-تربط-بين-زيادة-في-الوزن-لدى-الصغار-والكبار-وتناول-عصير-الفاكهة-الطبيعية-يوميا-1085230489.html
https://sarabic.ae/20241103/عدد-سكانها-500-السعودية-تكتشف-قرية-أثرية-في-خيبر-فيديو-1094444950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094906150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af17ef41d03d143e1827d7953ab18cc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الصحة
زيادة الوزن تهدد 45% من سكان دولة عربية...نتائج دراسة جديدة تثير القلق
أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج "نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024"، والتي كشفت عن أرقام مثيرة للقلق حول انتشار السمنة وزيادة الوزن في البلاد.
ووفقا لنتائج النشرة، يعاني 45.1% من سكان المملكة العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم من 15 عامًا فأكثر من زيادة الوزن، في حين تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى 23.1% من الفئة العمرية نفسها.
وبالنسبة للأطفال في المملكة، أظهرت النتائج أن 14.6% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة يعانون من السمنة، بينما وصلت نسبة الذين يعانون من زيادة الوزن 33.3% يعانون من زيادة الوزن في الفئة العمرية نفسها.
وأفادت نتائج النشرة أن نسبة المواطنين السعوديين الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه الموصى بها، وهو 5 حصص يوميًّا فأكثر، بلغت 10.2% فقط.
بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضراوات والفواكه يوميًّا، وذلك بنسبة 84.8%، فيما بلغت نسبة السكان لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضراوات والفواكه 5% فقط.
وأفادت النشرة أن 84.8% من السكان يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص يوميًا من هذه الأطعمة، في حين لا يتناول 5% من السكان أي حصة من الخضراوات والفواكه يوميًا.
يذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، وتعد هذه النشرة مرجعا لفهم الوضع الصحي في السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.