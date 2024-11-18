https://sarabic.ae/20241118/زيادة-الوزن-تهدد-45-من-سكان-دولة-عربيةنتائج-دراسة-جديدة-تثير-القلق-1094906632.html

زيادة الوزن تهدد 45% من سكان دولة عربية...نتائج دراسة جديدة تثير القلق

زيادة الوزن تهدد 45% من سكان دولة عربية...نتائج دراسة جديدة تثير القلق

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج "نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024"، والتي كشفت عن أرقام مثيرة للقلق حول انتشار السمنة وزيادة... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T12:22+0000

2024-11-18T12:22+0000

2024-11-18T12:22+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094906150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd58fdfd54fc875a25002cbd994d01f5.jpg

ووفقا لنتائج النشرة، يعاني 45.1% من سكان المملكة العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم من 15 عامًا فأكثر من زيادة الوزن، في حين تصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى 23.1% من الفئة العمرية نفسها.وأفادت نتائج النشرة أن نسبة المواطنين السعوديين الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه الموصى بها، وهو 5 حصص يوميًّا فأكثر، بلغت 10.2% فقط.وأفادت النشرة أن 84.8% من السكان يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص يوميًا من هذه الأطعمة، في حين لا يتناول 5% من السكان أي حصة من الخضراوات والفواكه يوميًا.يذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، وتعد هذه النشرة مرجعا لفهم الوضع الصحي في السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال "كبار السن" أصبح لهم مسمى آخر في قطر... فما هو؟علماء يكشفون عن "العدد المثالي" للخطوات اليومية المعوضة لساعات الجلوس

https://sarabic.ae/20240121/دراسة-تربط-بين-زيادة-في-الوزن-لدى-الصغار-والكبار-وتناول-عصير-الفاكهة-الطبيعية-يوميا-1085230489.html

https://sarabic.ae/20241103/عدد-سكانها-500-السعودية-تكتشف-قرية-أثرية-في-خيبر-فيديو-1094444950.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة