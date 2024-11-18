https://sarabic.ae/20241118/دراسة-تكشف-عن-أسباب-ازدياد-معدلات-قصر-النظر-عند-الأطفال--1094891857.html

دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال

دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من أطباء العيون، عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال، بالإضافة إلى طرق علاجها. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T08:24+0000

2024-11-18T08:24+0000

2024-11-18T08:24+0000

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قصر النظر هو نوع من أنواع الأخطاء الانكسارية، أي مشكلة في الرؤية تمنعك من الرؤية بوضوح، وبالتحديد رؤية الأشياء البعيدة.يؤثر قصر النظرعلى نحو 35% من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويتوقع الباحثون أن يرتفع هذا الرقم إلى 40%، متجاوزًا 740 مليون طفل يعيشون مع قصر النظر بحلول عام 2050.يعاني الشخص عادة من قصر النظر لأن مقلة عينه أطول من المتوسط. يمكن أن يحدث هذا إذا نمت العين بسرعة كبيرة أو أطول من الطبيعي.شملت الدراسة 5.4 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا، من 50 دولة. وخلص الباحثون إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال يعانون من قصر النظر.ما الذي يسبب قصر النظر؟يتطور قصر النظر جزئيًا بسبب العوامل الوراثية. الآباء الذين يعانون من قصر النظر، وخاصة "قصر النظر الشديد"، هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يصابون بقصر النظر.ويساعد تقليل وقت النظر إلى شاشة الهاتف أو التلفاز في تقليل إجهاد العين وإبطاء تطور قصر النظر. ومع ذلك، بالنسبة للعديد منا، قد يكون هذا صعبًا، نظرًا لمدى انغماس الشاشات في حياتنا اليومية.وكشفت الدراسة أيضا، أن زيادة قضاء الوقت في الهواء الطلق بمقدار ساعة إلى ساعتين يوميًا قد يقلل من ظهور قصر النظر على مدى فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.يمتلك أطباء العيون مجموعة من الأدوات لإبطاء نمو العين وبالتالي تطور قصر النظر. وأكثر الطرق فعالية هي: وقد يؤدي "قصر النظر الشديد" إلى إتلاف البصر بشكل دائم، وتشمل هذه الحالات:وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يمكن تصحيح قصر النظر بسهولة عن طريق ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. ولكن إذا كنت تعاني من "قصر نظر مرتفع" (أي أنك تعاني من قصر نظر شديد)، فإنك معرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض العين الأخرى طوال حياتك.8 عوامل مرتبطة بأضرار تحدثها شاشة الحاسوب لعينيك روسيا تبدأ التجارب السريرية لجلد الإنسان الاصطناعي عام 2025

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