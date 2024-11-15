https://sarabic.ae/20241115/كبار-السن-أصبح-لهم-مسمى-آخر-في-قطر-فما-هو-1094847235.html
"كبار السن" أصبح لهم مسمى آخر في قطر... فما هو؟
"كبار السن" أصبح لهم مسمى آخر في قطر... فما هو؟
سبوتنيك عربي
عممت دولة قطر استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن" في جميع مراسلاتها ومواقعها الإلكترونية، أو أي بيانات أو تصريحات تصدر عنها. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:45+0000
2024-11-15T16:45+0000
2024-11-15T16:45+0000
مجتمع
تقارير منوعات
منوعات
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077550142_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_6cbab843f41469512d9b13931fea19b1.jpg
ولفت خالد العمادي عضو مجلس الشورى إلى "اهتمام قطر بفئة كبار القدر وتقديرهم"، مؤكدًا أنها وجهت جميع وزاراتها ومؤسساتها العامة إلى استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن".وشارك العمادي في حوار البرلمانات العربية حول موضوع "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر تقنية الاتصال المرئي.واستعرض جهود البلاد وما تتخذه من تدابير وقرارات وسياسات وإجراءات لتعزيز وحماية حقوق "كبار القدر"، ومنحهم أولوية في سياساتها الاجتماعية الشاملة، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية بما يضمن لهم الحياة الكريمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.كما استعرض جانبا من الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ومنها على سبيل المثال توفير الرعاية الصحية الشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك توفيرها في مقار إقامتهم بين أسرهم تحت اسم "الرعاية المنزلية".
https://sarabic.ae/20241114/أمير-قطر-وأردوغان-يوقعان-8-اتفاقيات-بمجالات-الاقتصاد-والدفاع-والثقافة-1094809216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077550142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34b09109c8fd32c56e628f18add6deb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير منوعات, منوعات, العالم, العالم العربي
تقارير منوعات, منوعات, العالم, العالم العربي
"كبار السن" أصبح لهم مسمى آخر في قطر... فما هو؟
عممت دولة قطر استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن" في جميع مراسلاتها ومواقعها الإلكترونية، أو أي بيانات أو تصريحات تصدر عنها.
ولفت خالد العمادي عضو مجلس الشورى إلى "اهتمام قطر
بفئة كبار القدر وتقديرهم"، مؤكدًا أنها وجهت جميع وزاراتها ومؤسساتها العامة إلى استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن".
وشارك العمادي في حوار البرلمانات العربية حول موضوع "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض جهود البلاد وما تتخذه من تدابير وقرارات وسياسات وإجراءات لتعزيز وحماية حقوق "كبار القدر"، ومنحهم أولوية في سياساتها الاجتماعية الشاملة، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية بما يضمن لهم الحياة الكريمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية
.
كما استعرض جانبا من الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ومنها على سبيل المثال توفير الرعاية الصحية الشاملة في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك توفيرها في مقار إقامتهم بين أسرهم تحت اسم "الرعاية المنزلية".