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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
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9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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9 د
مدار الليل والنهار
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هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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https://sarabic.ae/20241213/فريق-طبي-مصري-يعيد-زراعة-يد-مبتورة-بالكامل-لشاب-عشريني-1095759128.html
فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عشريني
فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عشريني
سبوتنيك عربي
تمكّن فريق طبي مصري من إجراء عملية جراحية ناجحة أنقذ من خلالها يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T13:12+0000
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وقال موقع "اليوم السابع"، إن "الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بالشكر إلى الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ وفريق جراحة التجميل وأطقم التخدير والرعاية والهيئة الطبية المرافقة على أدائهم المتميز ويقظتهم وسرعة تداخلهم التقني المتميز في إنقاذ المريض".جاء ذلك الإنجاز الطبي على يد "وحدة جراحة التجميل والإصلاح 28 أ" وتحت إشراف الدكتور عادل ولسن، أستاذ جراحة التجميل والإصلاح ومدير الوحدة، والدكتور طارق عامر، أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أيمن نعمان، أستاذ مساعد في جراحة التجميل والإصلاح، ومدرس جراحات التجميل والإصلاح، الدكتور يوسف الخولي.وأجريت الجراحة الميكروسكوبية بواسطة فريق جراحة التجميل والإصلاح على رأسهم الدكتورة يمنى صلاح، والدكتور جون جوزيف، حيث تم وصول المريض وعلى الفور تم تجهيز كافة الإجراءات الخاصة لدخوله العمليات على أكمل وجه من السرعة والدقة والتناغم.يشار إلى أن نجاح تلك الجراحة المعقدة جاء بعد توصيل الأوردة والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصة باليد المبتورة، بالإضافة إلى إنجاز التوصيلات الميكروسكوبية كافة بشكل سريع واحترافي.في السياق ذاته، توجه عميد كلية طب القصر العيني بالشكر لأطباء العظام على تثبيت كسور الكوع واليد باحترافية شديدة وعلى رأسهم الدكتور أحمد صفتي، وفريق التخدير.
https://sarabic.ae/20241010/أطباء-جزائريون-يجرون-عملية-جراحية-خطيرة-وينجحون-بفصل-توأم-متصل-1093604355.html
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علوم, الصحة, مصر, منوعات
علوم, الصحة, مصر, منوعات

فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عشريني

13:12 GMT 13.12.2024
© Unsplash/ Piron Guillaumeعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Unsplash/ Piron Guillaume
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تمكّن فريق طبي مصري من إجراء عملية جراحية ناجحة أنقذ من خلالها يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.
وقال موقع "اليوم السابع"، إن "الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بالشكر إلى الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ وفريق جراحة التجميل وأطقم التخدير والرعاية والهيئة الطبية المرافقة على أدائهم المتميز ويقظتهم وسرعة تداخلهم التقني المتميز في إنقاذ المريض".
جاء ذلك الإنجاز الطبي على يد "وحدة جراحة التجميل والإصلاح 28 أ" وتحت إشراف الدكتور عادل ولسن، أستاذ جراحة التجميل والإصلاح ومدير الوحدة، والدكتور طارق عامر، أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أيمن نعمان، أستاذ مساعد في جراحة التجميل والإصلاح، ومدرس جراحات التجميل والإصلاح، الدكتور يوسف الخولي.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
مجتمع
أطباء جزائريون يجرون عملية جراحية خطيرة وينجحون بفصل توأم متصل
10 أكتوبر, 09:02 GMT
وأجريت الجراحة الميكروسكوبية بواسطة فريق جراحة التجميل والإصلاح على رأسهم الدكتورة يمنى صلاح، والدكتور جون جوزيف، حيث تم وصول المريض وعلى الفور تم تجهيز كافة الإجراءات الخاصة لدخوله العمليات على أكمل وجه من السرعة والدقة والتناغم.
يشار إلى أن نجاح تلك الجراحة المعقدة جاء بعد توصيل الأوردة والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصة باليد المبتورة، بالإضافة إلى إنجاز التوصيلات الميكروسكوبية كافة بشكل سريع واحترافي.
في السياق ذاته، توجه عميد كلية طب القصر العيني بالشكر لأطباء العظام على تثبيت كسور الكوع واليد باحترافية شديدة وعلى رأسهم الدكتور أحمد صفتي، وفريق التخدير.
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