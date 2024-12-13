https://sarabic.ae/20241213/مفاجأة-صادمة-هكذا-يتآكل-مقدار-عمرك-مع-كل-وجبة-من-هذه-الوجبات-1095768620.html

مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات

مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات

سبوتنيك عربي

كشف خبير تغذية عن نتائج صادمة بشأن وجبات محددة وشائعة حول العالم تقلل دقائق من عمر الإنسان. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T17:41+0000

2024-12-13T17:41+0000

2024-12-13T17:41+0000

مجتمع

الصحة

علوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104471/97/1044719710_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_8d120d1831fc1b9475c32a05756b2504.jpg

واستشهد الخبير الإسباني لويس ألبرتو سامورا، خلال لقاء تلفزيوني، بنتائج بحث من جامعة ميشيغان الأمريكية، للتأكيد على الضرر الذي تسببه الأطعمة الفائقة المعالجة.ووففا لوسائل إعلام غربية، فقد نشر فريق بحثي من جامعة ميشيغان، في وقت سابق، نتائج دراسة حول العلاقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، في مجلة "نيتشر فوود".وأظهرت الدراسة أن تناول قطعة واحدة من النقانق، من الممكن أن تقصر العمر بمعدل 36 دقيقة، وأن تناول الصودا معها من الممكن أن يقلل العمر بنحو 12 دقيقة أخرى.كما أنه يمكن أن يكون هناك انخفاض في العمر بنحو 9 دقائق لتناول شطائر الـ"برغر" بالجبن، و6 دقائق لشريحة لحم الخنزير المقدد (البيكون)، و3.3 دقيقة لتناول أجنحة الدجاج المقلية.وعلى النقيض، فمن المتوقع أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأسماك إلى إطالة العمر بمقدار 28 دقيقة، وإضافة نحو 26 دقيقة بسبب تناول الفول السوداني، ونحو 24 دقيقة للمكسرات، ونحو 16 دقيقة للسلمون المدخن، ونحو 13 دقيقة للأرز المخلوط بالفاصولياء، ونحو 10 دقائق للفاكهة، وفقا لفريق البحث.بالإضافة إلى ذلك، أضاف فريق البحث أن تناول الفاكهة والخضروات بدلا من لحم البقر واللحوم المصنعة، من الممكن أن يطيل العمر بنحو 48 دقيقة.وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة الفائقة التصنيع، قد يتقدمون في العمر بيولوجيا قبل 4 أشهر من أعمارهم الحقيقية، ومن ناحية أخرى، وُجد أن أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الفائقة التصنيع كانوا في المتوسط ​​أصغر بشهرين من أعمارهم البيولوجية.

https://sarabic.ae/20241213/حيلة-غير-متوقعة-يمكنها-أن-تقلل-من-شدة-الألم-المزمن-1095765691.html

https://sarabic.ae/20241021/ترامب-يفاجئ-العاملين-في-ماكدونالدز-لماذا-قرر-تقديم-البرغر-1093984706.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم, منوعات