مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20241213/مفاجأة-صادمة-هكذا-يتآكل-مقدار-عمرك-مع-كل-وجبة-من-هذه-الوجبات-1095768620.html
مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات
مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات
سبوتنيك عربي
كشف خبير تغذية عن نتائج صادمة بشأن وجبات محددة وشائعة حول العالم تقلل دقائق من عمر الإنسان. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:41+0000
2024-12-13T17:41+0000
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واستشهد الخبير الإسباني لويس ألبرتو سامورا، خلال لقاء تلفزيوني، بنتائج بحث من جامعة ميشيغان الأمريكية، للتأكيد على الضرر الذي تسببه الأطعمة الفائقة المعالجة.ووففا لوسائل إعلام غربية، فقد نشر فريق بحثي من جامعة ميشيغان، في وقت سابق، نتائج دراسة حول العلاقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، في مجلة "نيتشر فوود".وأظهرت الدراسة أن تناول قطعة واحدة من النقانق، من الممكن أن تقصر العمر بمعدل 36 دقيقة، وأن تناول الصودا معها من الممكن أن يقلل العمر بنحو 12 دقيقة أخرى.كما أنه يمكن أن يكون هناك انخفاض في العمر بنحو 9 دقائق لتناول شطائر الـ"برغر" بالجبن، و6 دقائق لشريحة لحم الخنزير المقدد (البيكون)، و3.3 دقيقة لتناول أجنحة الدجاج المقلية.وعلى النقيض، فمن المتوقع أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأسماك إلى إطالة العمر بمقدار 28 دقيقة، وإضافة نحو 26 دقيقة بسبب تناول الفول السوداني، ونحو 24 دقيقة للمكسرات، ونحو 16 دقيقة للسلمون المدخن، ونحو 13 دقيقة للأرز المخلوط بالفاصولياء، ونحو 10 دقائق للفاكهة، وفقا لفريق البحث.بالإضافة إلى ذلك، أضاف فريق البحث أن تناول الفاكهة والخضروات بدلا من لحم البقر واللحوم المصنعة، من الممكن أن يطيل العمر بنحو 48 دقيقة.وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة الفائقة التصنيع، قد يتقدمون في العمر بيولوجيا قبل 4 أشهر من أعمارهم الحقيقية، ومن ناحية أخرى، وُجد أن أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الفائقة التصنيع كانوا في المتوسط ​​أصغر بشهرين من أعمارهم البيولوجية.
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الصحة, علوم, منوعات
الصحة, علوم, منوعات

مفاجأة صادمة.. هكذا يتآكل مقدار عمرك مع كل وجبة من هذه الوجبات

17:41 GMT 13.12.2024
© Depositphotos.com / AntonMatyukhaشريحة سمك السلمون مع الخضراوات
شريحة سمك السلمون مع الخضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Depositphotos.com / AntonMatyukha
تابعنا عبر
كشف خبير تغذية عن نتائج صادمة بشأن وجبات محددة وشائعة حول العالم تقلل دقائق من عمر الإنسان.
واستشهد الخبير الإسباني لويس ألبرتو سامورا، خلال لقاء تلفزيوني، بنتائج بحث من جامعة ميشيغان الأمريكية، للتأكيد على الضرر الذي تسببه الأطعمة الفائقة المعالجة.
ووففا لوسائل إعلام غربية، فقد نشر فريق بحثي من جامعة ميشيغان، في وقت سابق، نتائج دراسة حول العلاقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، في مجلة "نيتشر فوود".
ألم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
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حيلة غير متوقعة يمكنها أن تقلل من شدة الألم المزمن
15:43 GMT
وأظهرت الدراسة أن تناول قطعة واحدة من النقانق، من الممكن أن تقصر العمر بمعدل 36 دقيقة، وأن تناول الصودا معها من الممكن أن يقلل العمر بنحو 12 دقيقة أخرى.
كما أنه يمكن أن يكون هناك انخفاض في العمر بنحو 9 دقائق لتناول شطائر الـ"برغر" بالجبن، و6 دقائق لشريحة لحم الخنزير المقدد (البيكون)، و3.3 دقيقة لتناول أجنحة الدجاج المقلية.
المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعمل كموظف مؤقت في أحد مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، في ولاية بنسلفيانيا، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
ترامب يفاجئ العاملين في "ماكدونالدز"... لماذا قرر تقديم البرغر... فيديو
21 أكتوبر, 07:58 GMT
وعلى النقيض، فمن المتوقع أن يؤدي تناول أنواع معينة من الأسماك إلى إطالة العمر بمقدار 28 دقيقة، وإضافة نحو 26 دقيقة بسبب تناول الفول السوداني، ونحو 24 دقيقة للمكسرات، ونحو 16 دقيقة للسلمون المدخن، ونحو 13 دقيقة للأرز المخلوط بالفاصولياء، ونحو 10 دقائق للفاكهة، وفقا لفريق البحث.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف فريق البحث أن تناول الفاكهة والخضروات بدلا من لحم البقر واللحوم المصنعة، من الممكن أن يطيل العمر بنحو 48 دقيقة.
وفي الآونة الأخيرة، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة الفائقة التصنيع، قد يتقدمون في العمر بيولوجيا قبل 4 أشهر من أعمارهم الحقيقية، ومن ناحية أخرى، وُجد أن أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الأطعمة الفائقة التصنيع كانوا في المتوسط ​​أصغر بشهرين من أعمارهم البيولوجية.
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